Любимые фильмы Славой Жижека на Criterion Collection

Славой Жижек – одиозная фигура в современном академическом мире. Он называет себя коммунистом, говорит о крахе современной демократии, критикует левых и правых. При этом Славой остается самым популярным философом современности. Потому Жижек так часто и фигурирует в нашей рубрике “непопулярное мнение”. Во многом популярность его росла не только благодаря серьезным философским текстам, но и текстам о поп-культуре. Славой в своих выступлениях постоянно цитирует и комментирует кино. Вместе с кинорежиссером Софи Файнс они выпустили два документальных фильма: “Киногид извращенца” и “Киногид извращенца: идеология”. В них философ дает свои комментарии о смыслах и идеях внутри популярных кинокартин.

Учитывая такую любовь к кино, нет ничего удивительного, что с философом связалась компания The Criterion Collection. Они занимаются распространением художественно значимых картин для индустрии. У них есть свои жесткие стандарты, поэтому перед выпуском картины в продажу, команда The Criterion Collection проводит реставрацию и восстановление фильма. Именно они ввели практику добавлять альтернативную дорожку с комментариями о фильме. В 2014 году они пригласили Славой Жижека в свой офис, где он отобрал небольшой список интересных фильмов:

1 Неприятности в раю/Trouble in Paradise Режиссер: Эрнст Любич

“Для меня это абсолютный шедевр Эрнста Любича, даже более чем “Быть или не быть” и так далее. Это лучшая критика капитализма и прекрасная реверсия логики трансгрессии (феномен перехода непроходимой границы). Идея в том, что жизнь главного героя как вора, преступника – это нормальная жизнь. И трансгрессия в данном случае – это идея о женитьбе”.

2 Пикник у Висячей скалы/Picnic at Hanging Rock Режиссер: Питер Уир

“Я просто люблю ранние фильмы Питера Уира. Особенно основанные вокруг какой-то загадки. Это его версия “Сталкера” (фильм Андрея Тарковского), у вас есть место “Зона” и ты на самом деле никогда не узнаешь, что происходит в Зоне”.

3 Шум в сердце/Murmur of the Heart Режиссер: Луи Маль

“Это один из тех хороших, нежных, французских фильмов, где есть инцест. Он показан как хороший секрет между матерью и сыном. Мне это нравится”.

4 Шутка/The Joke Режиссер: Яромил Йиреш

“Я думаю мне фильм нравится из-за “Шутки”, первого романа Милана Кундеры. И я думаю это его единственный хороший роман. После него все идет на спад”.

5 Ледяной ветер/The Ice Storm Режиссер: Энг Ли

“У меня есть личная привязанность к этому фильму. Когда Джеймс Шеймус писал сценарий, он сказал, что читал мою книгу и мои теории послужили вдохновением. Так что это личные причины, но и фильм я люблю”.

6 Большие надежды/Great Expectations Режиссер: Дэвид Лин

“Я просто большой фанат Диккенса (автор книги, на которой основан фильм) и мне нравятся все классические фильмы по Диккенсу”.

7 Век Козимо Медичи/The Age of the Medici Режиссер: Роберто Росселлини

“Исторические фильмы Росселлини, я предпочитаю их. Эти поздние, длинные, скучные фильмы (также речь идет о фильмах “Декарт/Cartesius” и “Блез Паскаль/Blaise Pascal”). Я думаю, так называемые “великие Росселини” больше не работают”.

8 Огни большого города/City Lights Режиссер: Чарльз Чаплин

“Что здесь можно сказать? Один из лучших фильмов всех времен. Одна из самых возвышенных концовок. Даже Чарли Чаплин на премьере в Нью-Йорке плакал”.

9 Бокс-сет Карла Теодора Дрейера Режиссер: Карл Теодор Дрейер

“Он здесь скорее из моей любви к Дании. Приятно знать, что уже в 20-30 года Дания была суперсилой в мире кино. После ее влияние пошло на спад. Ну и мне просто нравится Дрейер”.

10 И твою маму тоже/Y tu mama también Режиссер: Альфонсо Куарон

“Этот фильм здесь по конкретным личным причинам, я сам комментирую фильм. Но я должен сказать, что мой любимый фильм Куарона – ‘Дитя человеческое’”.

11 Антихрист/Antichrist Режиссер: Ларс фон Триер

“’Антихрист’ мне скорее всего не понравится, но мне нравится фон Триер. Поэтому – это часть долга”.

Далее Славой делится несколькими мыслями о процессе просмотра кино: “Я просто люблю смотреть кино, но должен признаться, что иногда я жульничаю. Когда фильм скучно тянется, я его немного перематываю. Причина, по которой мне нравится Criterion – даже если это плохой фильм, вы обычно получаете хорошие комментарии и прочие дополнительные материалы. И иногда мне эти материалы нравятся больше, чем сам фильм. Например, Вернер Херцог – “Фицкарральдо” – это претенциозная фальшивка, другой фильм “Агирре, гнев божий” намного лучше. Но документальный о “Фицкарральдо” намного лучше, чем сам фильм. Забудьте о фильме, я коррумпированный теоретик. К черту кино, мне интересно все около кино”.