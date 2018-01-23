Что смотреть после "Короны": Лучшие исторические сериалы

На прошлогодней церемонии "Золотой глобус" сериал "Корона" получил премию в категории "Лучший драматический сериал", а исполнительница главной роли Клэр Фой забрала награду за "Лучшую женскую роль в драматическом сериале". Следующий сезон стартует только через год. Скоротать время рекомендуем за просмотром других исторических сериалов - от приключений путешественника Марко Поло до истории Америки в период "сухого закона".

Королева Виктория и ее жизнь - один из самых крупных источников вдохновения для сценаристов и режиссеров по всему миру. Ей, эпохе ее правления, отношениям с принцем Альбертом и прочим аспектам ее жизни посвящено множество картин. Одна из последних - сериал от крупнейшей британской телекомпании ITV. Действие разворачивается с момента ее восшествия на престол и строится преимущественно вокруг ее отношений с семьей.

Уже вышло два сезона и рождественская серия, в этом году ожидается третий.

"Викингов" нельзя назвать строго историческим сериалом. Прославленный британский сценарист Майкл Херст, работавший над байопиками "Елизавета" и "Золотой век" писал сценарий, опираясь на скандинавские саги. Его главным героем стал вождь нормандцев Рагнар Лодброк, по легендам, потомок самого Одина. В сериале описывается период раннего Средневековья, когда племена норманнов совершали набеги на англосаксонские земли.

Приятный момент - к сегодняшнему дню вышло уже более 58 серий, так что запросто смотрите несколько эпизодов за раз.

"Последнее королевство" - своеобразный "ответ" сериалу "Викинги". Действие в нем разворачивается в то же самое время, только в этот раз показывается cо стороны Англии, в то время представлявшей из себя разрозненные государства. Главный герой - сын англосаксонского воина Утред Беббангбурский, потерявший отца и выращенный правителем викингов Рагнаром Лодброком. Сериал стал экранизацией серии исторических романов Бернарда Корнуэлла.

"Полдарк" - еще одна британская экранизация исторического романа. Производством занималась компания ВВС, а значит, сериал уже стоит просмотра. "Полдарк" поставлен по одноименной серии книг писателя Уинстона Грэма. В центре сюжета - офицер британской армии Росс Полдарк, который возвращается домой после войны за независимость США. Он обнаруживает, что его невеста уже обручена с его кузеном, а семейные медные рудники давно заброшены. В этот момент разворачивается крупнейшее событие в истории страны - начало войны с Францией.

Рейтинг просмотров первого сезона "Дедвуд" оказался одним из самых высоких в истории HBO. Cериал рассказывает о реальных событиях, происходивших в городе Дедвуд в Южной Дакоте в разгар "золотой лихорадки". Именно там собирались все искатели приключений, бандиты и преступники со всей Америки в поисках легкой добычи.

Сценаристом "Подпольной империи" выступил Теренс Уинтер - обладатель "Эмми" за сценарий к сериалу "Клан Сопрано". Состав тоже звездный - Стив Бушеми, Майкл Питт, Майкл Шеннон и Келли Макдональд, а исполнительными продюсерами выступили Мартин Скорсезе и Марк Уолберг. История начинается за несколько часов до того, как в Штатах вступит в силу "сухой закон" в Атлантик-Сити. Именно там зародится крупнейший игорный центр страны.

Сериал "Тюдоры" - еще один проект сценариста Майкла Херста. В 2007 году он стал одним из самых дорогих сериалов в истории телеканала Showtime. Хотя сериал назван по всей династии Тюдоров, он в основном сосредоточен на периоде правления короля Генриха VIII. В главных ролях - Джонатан Риз-Майерс, Питер О'Тул, Генри Кавилл.

Проблематичный и очень дорогой проект, который много пережил, перед тем как выйти на экраны. Картина о путешествиях знаменитого итальянского торговца Марко Поло снималась в Малайзии, Италии и Казахстане. По сюжету, молодой венецианец Марко Поло со своим отцом прибывает в Китай, который в этот момент находится под властью монголов. Отец отдает его в услужение Хубилай хану, взамен получая право торговать в городах Шелкового пути. Мальчик обучается местным традициям и культуре, становясь приближенным хана.

National Geographic запустили телесериал-антологию "Гений" в начале 2017 года, где каждый сезон будет рассказывать об отдельном историческом персонаже. Первый сезон был посвящен Альберту Эйнштейну, его сыграл Джеффри Раш. Сезон был основан на книге Уолтера Айзексона "Альберт Эйнштейн. Его жизнь и вселенная". Второй сезон будет посвящен личности Пикассо, сыграет которого Антонио Бандерас.

Единственный в списке канадско-французский сериал посвящен самому знаменитому периоду средневековой Франции - времени правления Людовика XIV. После событий Фронды, Король-Солнце решает переселить весь двор в бывший охотничий домик своего дворца - Версаль, чтобы ограничить их влияние. Придворные неожиданно оказываются запертыми в "золотой клетке", где им предстоит раскрыть множество тайн.