Лучшие фильмы 2018 года по версии BURO

Традиционно списки лучших фильмов за год составляются критиками или редакторами раздела кино. В редакции BURO Kazakhstan было решено провести анонимное голосование, чтобы избежать лишних споров. Каждый член редакции предложил три варианта, из которых был составлен анонимный опросник. Ниже представлен список лучших фильмов года, от самых популярных к менее популярным.

Остров собак

Режиссер: Уэс Андерсон

Несмотря на обвинения в апроприации японской культуры и расовой стереотипизации, новому фильму Андерсона удалось собрать кассу и положительные отзывы критиков. Картина получилась искренней, доброй и смешной. Причем своеобразность юмора и подача стали основой сюжета. "Остров собак" был дважды номинирован на "Золотой глобус" и забрал "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Многие песни, использованные в официальном саундтреке, являются классикой японского искусства (Акира Куросава использовал их в фильмах "Семь Самураев" и "Пьяный Ангел").

Человек на Луне

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Новый фильм любимчика Голливуда – история Нила Армстронга, первого человека на Луне. В результате получилась серьезная картина, снятая на зернистую пленку, но не про космос, а про сложность человеческих отношений и личные переживания главного героя. Изначально картину должен был снять Клинт Иствуд еще в 2003 году, но проект был отложен в долгий ящик.

Тихое место

Режиссер: Джон Красински

Классические хорроры создают эффект ужаса при помощи мрачной картинки или присутствия в кадре чудовищ. Красински же решил полностью сфокусироваться на звуках, которые действительно приводят в состояние ужаса. Цивилизованный мир был уничтожен монстрами, которые реагируют только на звук. Теперь, чтобы выжить, людям приходится перемещаться абсолютно бесшумно: ходить без обуви, разговаривать на языке жестов. После ошеломительного успеха среди критиков и любителей хоррор-жанра, Paramount объявили о съемках сиквела.

Первому игроку приготовиться

Режиссер: Стивен Спилберг

Когда Спилберг решил экранизировать одноименный роман Эрнеста Клайна фанаты насторожились. Сможет ли Спилберг воссоздать атмосферу и настроение культовой книги? Режиссер начал работу со своими старыми коллегами из Industrial Light & Magic, чтобы воспроизвести всю визуальную часть фильма. Они занимались отелем, образ которого был взят из фильма "Сияние", моделированием Кинг-Конга, куклы Чаки, Железного Гиганта и многих других персонажей. В итоге Спилберг создал современный альманах поп-культуры, который зашел фанатам на "ура". Весь фильм буквально собран из отсылок к культовым фильмам, книгам, видеоиграм, телешоу и т.д.

Аннигиляция

Режиссер: Алекс Гарленд

Фильм, который так и не появился на больших экранах в этом году (вышел только в США). А через 17 дней после премьеры Netflix выпустили его в своем стриминг-сервисе. По сюжету на Земле, непонятно откуда, появляется аномальнная Зона Икс, которая постоянно расширяется и поглощает все новые территории. Внутрь зоны постоянно отправляют экспедиции, но ни одна из них не возвращается обратно. В "Аннигиляции" рассказывается о 12-й по счету научной экспедиции, состоящей исключительно из женщин, которая встретит на своем пути то, к чему ее участники не были готовы.

Лоро

Режиссер: Паоло Соррентино

"Лоро" – история самого скандального премьер-министра всех времен Сильвио Берлускони. Фильм посвящен его свите, которую называли Лоро (дословно с итальянского переводится как "их", но может быть игрой слов – l'oro, что переводится как "золото"). Это группа приближенных бизнесменов и политиков, которые тесно работали с Берлускони. Соррентино удалось полностью раскрыть образ самого скандального и веселого политика нулевых.

Дом, который построил Джек

Режиссер: Ларс фон Триер

Фильм, который вызвал у людей ужас, страх и отвращение. Во время премьерного показа на Каннском кинофестивале из зала ушли почти сто человек. Перед тем, как написать сценарий, Триер несколько лет изучал истории и биографии серийных убийц. В своей картине он показал Джека – убийцу, который на протяжении фильма рассказывает о пяти содеянных преступлениях, видимых им как искусство.

Талли

Режиссер: Джейсон Райтман

Райтман уже долгое время работает со сценаристкой Диабло Коди. Их фильмография включает в себя "Джуно" (2007), "Тело Дженнифер" (2009) и "Бедная богатая девочка" (2012). После фильма о подростковой беременности и феминистического хоррора, было логичным снять картину о трудящейся матери с тремя детьми, которой сложно справляться со своими обязанностями.

Суспирия

Режиссер: Лука Гуаданьино

Лука Гуаданьино снял ремейк на одноименный фильм 1977 года Дарио Ардженто. При этом Тильда Суинтон, которая исполняет одну из главных ролей, настойчиво просит не называть фильм ремейком. С её слов, работу лучше называть кавером. Первая премьера, так же как и "Дом, который построил Джек", "травмировала" зрителей. В частности сцена, где танцует Дакота Джонсон, и с каждым её движением тело другой танцовщицы в параллельной комнате начинает деформироваться.

Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"

Режиссер: Дрю Годдард

Дрю продолжает обыгрывать тему мистических и загадочных мест в своем творчестве. В 2012 году он выпустил фильм "Хижина в лесу", где весь сюжет был закручен вокруг одной хижины. В новом фильме, как не трудно догадаться, в основе лежит история загадочного отеля "Эль Рояль". У Годдарда получилась необычная и странная картина, которая до самого конца заставляет своих зрителей гадать, что случится в развязке.

Экстаз

Режиссер: Гаспар Ноэ

"Рождение и смерть – невероятный опыт, а жизнь – наслаждение" – гласит слоган нового фильма Гаспара Ноэ. Это музыкальная история-аллегория, где прощальная вечеринка студентов превращается в хаотичное погружение в наркотический экстаз. Съемки начались практически без сценария. Режиссер хотел, чтобы актеры выражали свои эмоции индивидуально, на почти бессознательном уровне. "Меня завораживают ситуации, когда начинают буйствовать хаос и анархия", – рассказывает Гаспар о своем фильме.

Лицо

Режиссер: Малгожата Шумовска

Неожиданный фильм про человека, который потерял своё лицо и получил первую в Европе полную трансплантацию лица. Его бросает невеста, не узнают друзья, и даже родная мать не хочет признавать главного героя. Со слов самой Малгожаты, картина – это метафора событий, которые происходят сейчас в Польше. "Страх перед чужими" – так режиссер описывает нынешнюю политическую ситуацию в стране.