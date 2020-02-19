Латиноамериканское кино: 11 фильмов, обязательных к просмотру

Латинская Америка – сложный политический регион, население которого живет в бедности, его беспокоят революции, смешение культур. Всё это – составляющие отличного рецепта для создания артхаусного, альтернативного и социального кино. Собственно поэтому на каждом кинофестивале в фавориты записывают латиноамериканских режиссеров. Собрали для вас подборку из 11 фильмов производства Бразилии, Аргентины, Мексики и других стран.

Тайна в его глазах/El secreto de sus ojos

Режиссер: Хуан Хосе Кампанелья

"Тайна в его глазах" входит в список 100 лучших фильмов 21-го века по версии BBC. В 2009 году получил премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", две премии "Гойя". Такой успех обусловлен тем, что Хуан Хосе Кампанелья в классическую детективную/триллерную историю грамотно вписал социальный контекст – продажную судебную систему, сложные человеческие отношения и моральные дилеммы. Сюжет развивается нелинейно, показывая одновременно прошлое и настоящее.

Дикие истории/Relatos salvajes

Режиссер: Дамиан Шифрон

“Дикие истории” – это альманах, объединенный темой насилия и смерти. Каждая из шести короткометражек носит своё название: “Пастернак”, “Крысы”, “Сильнейшие”, “Маленькая бомба”, “Предложение” и “Пока смерть не разлучит нас”. При этом визуально и нарративно они отличаются друг от друга. Сам Дамиан говорил, что каждая история заслуживает своего собственного фильма. Изначально режиссер не планировал снимать черную комедию. Истории начинались как драмы, но из чрезмерной драматичности происходящего появился юмор. В итоге Дамиан решил внести истории в жанр “фильмы-катастрофы”.

Козодои/Bacurau

Режиссеры: Клебер Мендонса Филью, Жулиану Дорнеллис

Козодой – это птица, которая часто встречается в Евразии и постоянно появляется возле скота и других животных. События разворачиваются в бразильской глуши, в вымышленном городе Bacurau (Козодой). Структурно это реинтерпретация классического вестерна, переложенного на современный контекст. После смерти матриарха города с жителями начинают происходить странные события: от необычных смертей и несчастий, до появления НЛО. На Каннском кинофестивале фильм получил приз симпатий жюри.

Перелетные птицы/Pájaros de verano

Режиссеры: Кристина Гальего, Сиро Герра

Фильм “Перелетные птицы” как бы продолжает тему аллюзий к птицам, без прямого контекста. В центре фильма – одно из племен коренного народа Вайю. Это небольшая народность, которая проживает на севере Колумбии и северо-западе Венесуэлы. Если коренные народности Америки испытывают трудности даже в гуманных условиях Северной Америки, что говорить о криминогенной обстановке в Латинской Америке. Наркотрафик, высокая преступность и жестокость буквально заставляют людей забыть свои корни и потерять себя.

Объятие змея/El abrazo de la serpiente

Режиссер: Сиро Герра

“Объятие змея” – картина, идейно противоположная “Перелетным птицам”. Оба фильма – о коренных племенах Америки и их проблемах. Но если “Перелетные птицы” сфокусирован на внутренних проблемах, то “Объятие змея”, наоборот, рассказывает истории, связанные с внешним влиянием. Фильм обнажает вред, который нанес дождевым лесам Амазонки “белый колониализм”. Фильм как бы противопоставляет друг другу главных героев – двух белых ученых и амазонского шамана. Вместе они отправляются на поиски редкого священного растения якруна. Сюжет вдохновлен реальными дневниками Теодора Кох-Грюнберга и Ричарда Эванса Шултса, которые совершили свою экспедицию в начале 20-го века.

Обезьяны/Monos

Режиссер: Алехандро Лэндис

“Обезьяны” – это дословный перевод испанского слова 'monos' (кодовое имя отряда главных героев). Но режиссер просил зрителей обратить внимание на греческие корни приставки mono – “одинокий” или “один”. Он как бы намекает, что история о группе молодых вояк-партизан – это не “советская” история о дружбе, единстве и борьбе за высшее благо. Это жестокое одиночество.

Священная гора/La montaña sagrada

Режиссер: Алехандро Ходоровски

“Священная гора” (в некоторых локализациях “Святая гора”) – вышла на экраны в 1973 году. Фильм совмещает в себе элементы психоделики, сюрреализма, фантастики и религии. В основу сюжета легли две истории – трактат 16-го века “Восхождение на гору Кармель” и книга Рене Домаля “Гора Аналог: Роман об альпинистских приключениях, неевклидовых и символически достоверных”. В самом деле Ходоровски пытается в кадре отойти от привычного евклидового восприятия мира и фокусируется на символизме, помещая зрителя в трансцендентальное состояние.

Clever

Режиссеры: Федерико Борджиа, Гильермо Мадейро

Clever – это фильм про обсессию, маскулинность и поиск своего внутреннего героя. Clever – это имя главного персонажа, который преподает боевые искусства, разводится с женой и в целом живет несчастливой жизнью. В один момент у него появляется обсессия – нарисовать на своей машине языки пламени. Но ему нужен конкретный узор, от конкретного мастера, который живет в отдаленной деревне.

Два Папы/Two popes

Режиссер: Фернанду Мейреллиш

“Два Папы” – это история кардинала Хорхе Марио Бергольо, который стал 266-м папой римским. Условно весь фильм – это классический "платоновский диалог" между Хорхе и Бенедиктом XVI (265-й папа римский). Они говорят и в процессе диалога начинают понимать друг друга, принимая полярные точки зрения. А сцены диалога перебиваются воспоминаниями прошлых лет. На роли двух пап Netflix выбрали Энтони Хопкинса и Джонатана Прайса.

Дневники мотоциклиста/Diarios de motocicleta

Режиссер: Вальтер Саллес

“Дневники мотоциклиста” – фильм про путешествие Эрнеста Че Гевары в 1952 году. Вместе с другом Альбертом Гранадой он решил посмотреть всю Южную Америку, проехав по ней на мотоцикле. Именно это путешествие превратило Че в команданте и революционера. Вместо красивой жизни и романтики путешествия, Эрнесто видит все социальные проблемы: бедность, голод, болезни. Фильм основан на книге самого Че Гевары “Путешествие на мотоцикле” и записках Альберта. Картина получила три премии Каннского кинофестиваля, приз зрителей Сан-Себастьяна, “Оскар” за лучшую оригинальную песню, две премии Британской киноакадемии, премию “Гойя” и множество других.

Бьютифул/Biutiful

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту

“Бьютифул” – название, которое очень сложно переводить на другие языки. Оно намеренно написано с ошибкой, отражая безграмотность героя. Главного героя зовут Уксбал, и у нас на глазах буквально рассыпается его жизнь. Несмотря на это, он пытается не сдаваться и усмотреть во всём бытии ту самую неуловимую красоту.