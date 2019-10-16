Художник по костюмам \"Томирис\" Асель Шалабаева: \"Для фильма мы создали больше 3000 костюмов, каждый состоял как минимум из 6 единиц\"

27 сентября в прокате стартовала одна из самых масштабных картин казахстанского производства - историческая драма "Томирис" Ахана Сатаева. Мы уже побеседовали с исполнительницей главной роли Альмирой Турсын о ее перевоплощениях и подготовке к роли. Еще одна важная часть фильма - исторические костюмы, над которыми работала команда из сорока человек во главе с художником по костюмам Асель Шалабаевой. Мы побеседовали с Асель о количестве проделанной работы, вдохновении, производстве костюмов и исторической детализации.

"Томирис" - не первая историческая драма для вас. Расскажите немного о вашем предудущем опыте.

Я закончила Жургеновскую академию искусств имени Шакена Айманова по специализации "художник-модельер". Всегда мечтала попасть в кино, и спустя четыре года после окончания меня приглашают заведующая кафедры для работы над проектом "Кочевник". Я прошла большой отбор, в итоге нас осталось всего четверо человек, которые стали ассистентами Майкла О'Коннора - голливудского художника по костюмам, работавшего над "Последним королем Шотландии" с Джеймсом Макэвоем, "Герцогиней" с Кирой Найтли (за которую он позже получил "Оскар") и "Джейн Эйр" с Мией Васиковска. После этой картины я еще немного поработала в Казахстане и переехала в Москву, где у меня было много разных проектов. Там тоже повезло - в качестве ассистента я работала на картине "1612" Владимира Хотиненко, которая позже получила премию "Ника" за лучшую работу дизайнера по костюмам. Через несколько лет пришлось вернуться в Алматы, но здесь мне предложили сказку - "Книгу легенд" Ахата Ибраев. После чего пошли работы над "Жау Журек Мын бала" и "Дорога к матери".

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Как долго длилась подготовка к проекту?

Изначально я не хотела заниматься "Томирис" - были другие планы. Но потом что-то подсказало взяться за проект. Было понятно, что будет сложно - ведь абсолютно все костюмы мы сделали с нуля, потому что фильмы конкретно по этой эпохе еще не снимались, и нам пришлось создавать все самим. От костюмов главных героев до костюмов массовки. Самым тяжелым на этапе подготовки оказалось найти рисующего ассистента со специальностью "художник-модельер", который смог бы создать убедительные эскизы. Поэтому я была очень рада, когда ко мне присоединилась Дина Буксикова. После началось планирование - мы попросили отдельное помещение, за городом нам взяли отдельный дом, где разместились все пять наших цехов - швейный, фактуровочный, кожевенный, ювелирный, прикладной. Это только внутренние цехи - то есть, еще много работы мы отдавали на аутсорс. В целом в тот момент работало 40 человек в этом доме. Всего мы создали 3000 комплектов, каждый из которых состоял из 6 единиц - рубаха, штаны, верхний халат, кушак, сапоги, головной убор... Только обувь шили четыре компании подрядчиков. Также у нас были разные племена, работу над которыми приходилось отдавать на аутсорс. В целом, подготовка заняла около года.

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А как проходила работа с источниками?

Все начинается с работы с историческими источниками. Почти параллельно мы начинаем исследовать рынок тканей, узнаем страны, из которых можно импортировать нужные материалы. Мы работаем с несколькими поставщиками сразу - у одного из них мы заказали почти 16 000 метров. Образцы для массагетов, хорезмийцев, вавилонцев раздали подрядчикам - они у нас находились в Китае, Англии, Беларуси.

Над источниками мы работали совместно с историками - Ордабаевым Алмасом и Кайратом Бегалиным. В основном это были гравюры, летописи, археологические находки. Больше всего исторических свидетельств осталось в сакском "зверином стиле", где мы и черпали вдохновение - украшениях, орнаментах, оружии. На определенные костюмы повлиял "Золотой человек" - например, на финальный образ битвы, где в костюме Томирис можно найти отсылки к его образу.

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Была ли у вас какая-то система работы с костюмами, продумыванием образов?

Так как объем работы был слишком большой - мы создавали стиль для разных племен, также у главных героев было несколько временных линий, что тоже надо было отразить - мы придумали тотемную систему. Каждому основному персонажу присваивалось его тотемное животное, и в соответствии с ним мы выстраивали его образ, цветовую палитру на протяжении времени. Это значительно облегчало работу. Забавно, только после окончания съемок, я решила посмотреть сериал "Игра престолов" - оказалось, там использовалась похожая схема проработки костюмов персонажей. Тотемный зверь самой Томирис - лиса. Это символ мудрости, хитрости, сексуальности. Почему лиса? Я присматривалась к самой Альмире, ее внутреннему состоянию, хотела вытащить из нее "зерно", на которое можно было бы насадить образ Томирис. Здесь имеет значение все - движение, мимика, пластика человека. Она способна быть очень незаметной, и одновременно яркой. Мы использовали эту возможность перевоплощения на протяжении всего фильма. В детстве ее героиня - незаметный лисенок, практически мышонок, она легко прячется и ускользает от глаз, поэтому и цвета в одежде этого периода преимущественно нейтральные, мягкие. В юности она расцветает - краски начинают работать полным ходом, особенно рыжий, ее тотемный цвет. С возрастом в ее одежде появляется больше золота, аналогично с тем, как растет ее статус. Когда она становится матерью и женой, цвета пробретают все более насыщенный оттенок. Когда происходит трагедия - Томирис теряет мужа и сына - краски достигают своего "темного" пика, в этот момент мы видим на ней багровые, лиловые оттенки. Когда она убивает предателей и начинает собирать войско, весь цвет уходит - в одежде этого периода использованы землистые оттенки. И для финальной битвы она выходит в траурном красном костюме. Интересный факт: Алмас Баймуханович отыскал источники, в которых говорится, что слово "тахмарыс" переводится как "лисий мех", а оно созвучно имени главной героини.

Также и с другими персонажами. Например, у героя Каваза тотемный зверь - змея. Много оливкового цвета, золота. Мы старались не передавать змеиный принт буквально. Наоборот, играли с фактурами, использовали мелкие принты. А потом он как будто седел, кожа становилась фактурнее, грубее.

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В чем были основные сложности проекта?

Как таковой сложности или конкретных трудных ситуаций не возникало. Проблема объемов преследовала нас на протяжении всего пути. Получалось так, что людей постоянно прибывало! Вожди, жены вождей, дети вождей, новые жены вождей... - казалось, сакское племя разрасталось естественным путем. Плюс, разные племена, разные сословия, разные временные рамки - все это надо было контролировать. Мы с Диной работали в основном над костюмами главных героев, остальные ассистенты курировали костюм массовки. Но и этого объема сил не хватало - мое участие также нужно было и при работе с массовкой.

Была небольшая заминка с производством украшений, которые играют важную роль в сакской культуре. Обычная ювелирная работа - очень мелкая, ее не будет видно в кадре, для скульптора же такие масштабы, наоборот, мелковаты. Нужно было найти мастера, который смог бы создать для нас крупные массивные украшения. Такой нашелся с огромным трудом.

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Были ли картины, которые повлияли на вашу работу? Не оставляли ли вы "пасхалок" в своей работе. Художники по костюмам часто польщуются таким приемом.

Я киноман, но вот удивительно, исторические фильмы часто обхожу стороной. Для "Томирис", конечно, пришлось обновить знания - мы начали пересматривать все пеплумы. "Клеопатра", "Гладиатор", "Царство небесное" - последним, к слову, вдохновлялся Ахан. Но хочется сказать, что "Томирис" стала полностью оригинальным фильмом в плане художественной постановки - такой период мы воссоздавали впервые, и нам было важно ни на что не опираться.

Насчет отсылок - такие вещи чаще возможны в современном или независимом кино, нежели чем в исторических. Плюс, этим чаще увлекаются художники-постановщики - например, такой пример я могу вспомнить в картине "Дорога к матери".