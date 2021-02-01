Февраль - самый короткий месяц в году. А значит, успеть реализовать все планы становится сложнее. Поэтому мы подготовили подборку короткометражных фильмов, которые не отнимут много времени, но, вероятно, займут свое место в сердце. Тут все: законы физики, трудности выбора, детская искренность, неоправданные ожидания и провалившиеся ограбления.

Две машины, одна ночь

Режиссер: Тайка Вайтити

Год: 2004

Короткометражный фильм Тайки Вайтити о случайной встрече двух мальчиков и одной девочки на ночной парковке. Диалог начинается с задирок, но за короткое время отношения между незнакомцами меняются. Фильм хорош искренними и наивными диалогами о вовсе не детских вещах.

Электрический ток

Режиссер: Петр Федоров

Год: 2017

Короткометражная драма режиссера Петра Федорова о взаимоотношении двух. Переложенные на человеческие отношения законы физики, стихи Зинаиды Гиппиус, и очень красивая картинка.

Бутылочная ракета

Режиссер: Уэс Андерсон

Год: 1992

Фильм, ставший отправной точкой в карьере Уэса Андерсона. В 1996 по мотивам этой короткометражки вышел одноименный полнометражный фильм. Забавная история о горе-преступниках, которых играют Оуэн и Люк Уилсон - первая демонстрация уникального режиссерского взгляда Андерсона.

The Birds Upstairs

Режиссер: Кристофер Джарвис

Год: 2011

Анимированная короткометражка студента Школы искусств Тиша при Нью-Йоркском университете Кристофера Джарвиса. В центре сюжета - пара птиц, аристократов начала 19 века. Пара не может завести ребенка, что первоначально становится причиной их страданий. Но когда их желание становится явью, они осознают, что получили вовсе не то, чего хотели. История о том, как благодаря воспитанию, мы постепенно становимся проекцией наших родителей.

Одна сотая секунды

Режиссер: Сьюзэн Джейкобсон

Год: 2006

Эмоциональная история о военной фотожурналистке, которая стоит перед тяжелым выбором: попробовать спасти человеческую жизнь или не вмешиваться и получить сильные работы. Хронометраж фильма - всего 6 минут, за которые режиссер сумела передать всю глубину переживаний героев.

Дикарь

Режиссер: Джереми Комте

Год: 2018

Фильм-номинант на Оскар-2019 в категории “Лучший короткометражный игровой фильм”. Сначала все раскрывается как простая история о двух мальчишках, которые соревнуются в том, кто “круче”. Постепенно ребячество обретает иной характер и приводит к достаточно серьезным последствиям.