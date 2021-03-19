Кому и зачем нужны кинофестивали

Сегодня кино выбралось за пределы кинотеатров и стало частью массовой культуры. Путь был следующим: инновация, политика, богема, попса. На пути движения его в массы появились фестивали, где люди сначала продвигали идею кино как такового, а затем – идею "настоящего кино". Разберёмся, зачем они появились на самом деле, почему престижно туда попасть и как это сделать.

1932, FIAPF и "большая тройка"

Первый фестиваль прошёл в Венеции, по личной инициативе Бенито Муссолини. А первым фильмом стал "Доктор Джекилл и мистер Хайд". Изначальная идея – продемонстрировать важнейшее из искусств населению других стран. Впоследствии на фестиваль начали приезжать режиссёры из этих стран, лучшим вручали "Кубок Муссолини". Вторая мировая война внесла коррективы – о фестивалях забыли. Начался долгий период восстановления индустрии. Многие отмечают фестивали в Каннах и Венеции как активных игроков в деле возрождения кино. В 1951 году в Венеции побеждает фильм Акиры Куросавы "Расёмон". Это важная веха для поствоенного времени – фильм японского производства признают на международной арене. К слову, фильм получил уже не "Кубок Муссолини", а "Золотого льва" – по понятным причинам. В этот же год в США прошёл первый Американский фестиваль художественного кино в Вудстоке. Во Франции набирал популярность Каннский фестиваль, в Германии – Берлинский, в Чехии – Международный кинофестиваль в Карловых Варах.

Кадр из фильма Акиры Куросавы "Расёмон"

Впоследствии появилась международная федерация ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Сейчас в неё входят 34 продюсерские организации из 27 стран. Их цель – аккредитация международных кинофестивалей. Члены организации отвечают за: законодательство в части авторских прав и интеллектуальной собственности; реализацию антипиратских действий; стандартизацию технологий; механизмы частного и общественного финансирования кино; регуляцию СМИ. Все крупные фестивали напрямую зависят от регуляций FIAPF, даже так называемая "большая тройка".

Речь идёт о Каннском, Венецианском и Берлинском кинофестивалях. В плане масштаба, охвата и престижа это – главные игроки. Их премии ценятся на уровне "Оскара", а участие в таком фестивале – шанс продать свою работу. Руководители фестивалей говорят о высоком искусстве, попытке сохранить культуру кино, но для участия в программе нужно платить. Поэтому независимый режиссёр должен учитывать, что в бюджет, помимо трат на съёмки фильма, нужно закладывать стоимость копий фильма (которые отправляются почтой), промо-материала, вступительного взноса (на Каннский – он составляет порядка 300 евро), перелёта и проживания. При этом "большая тройка" также получает деньги от спонсоров и зарабатывает на продаже билетов. Претензии на высокую культуру, но с сильной коммерческой составляющей, влекут за собой массу нестыковок и спорных моментов. Пример – скандал Канны-Netflix.

Каннский кинофестиваль, 1962 г.

Скандалы и деньги

Фильм "Окча" участвовал в конкурсной программе 2017 года. Поскольку платформа стриминговая, в Netflix мировая премьера планировалась сразу после Канн и релиза на большом экране. Закон Франции это запрещает – студия обязана выждать 36 месяцев после релиза в кинотеатрах. Только потом она имеет право распространять фильм в цифровом формате. В Netflix сделали проще – отказались от релиза в кинотеатрах, чем вызывали волну негодования у организаторов Каннского кинофестиваля. Директор фестиваля сказал, что фильм, который не будет представлен во французских кинотеатрах, не сможет участвовать в основной программе. В итоге Netflix отказались от сотрудничества с Каннами. Через год фильм Альфонсо Куарона "Рома" был показан на Венецианском кинофестивале, где взял "Золотого льва", а после был удостоен трёх премий "Оскар". Тут уже директор Каннского фестиваля заявил о "диалоге" с Netflix в надежде найти компромисс – выгодно иметь в своей программе фаворита. Теряя контакт с таким крупным игроком, как Netflix, можно потерять и львиную долю рынка. И одно дело, когда речь идёт о гиганте вроде Netflix – он может себе позволить отказаться от фестивалей и не почувствовать маркетингового удара, другое – независимые режиссёры и студии.

Венецианский фестиваль на Палаццо Дукале, 1947 г.

Для них фестиваль – не цель, а средство продвижения. Если неожиданно фильм попадёт в основную программу, о нём заговорят. Проблема в том, что независимого кино много, а фестивалей – нет. Санденс получил более 6000 заявок, из которых приняли только 255. Важно еще понимать, на какой фестиваль делать упор и в какую подавать категорию. При малейшем отклонении от правил, работу не примут. В "большой тройке" существуют категории как для полных метров, так и для короткометражек и документальных фильмов. Но существуют и более мелкие фестивали с чётким фокусом, например ShorTS IFF (только короткометражки) или IDFA (только документальные фильмы). Эта специфика позволяет независимым авторам сконцентрироваться на чётком продвижении своей работы. Более того, некоторые фестивали работают как некоммерческие организации, вроде SXSW, некоторые не требуют взноса от участников, например Anibar Animation Festival (анимационные работы), Giffoni Film Festival (короткометражки) или Новозеландский международный кинофестиваль. Это – стартовая точка, возможность заявить о себе и своих намерениях. Такие фестивали дают возможность попробовать себя без лишних переживаний по поводу потраченных денег.

Говоря объективно, мы видим, что фестивали – это платформа для продвижения режиссёров, фильмов и хорошая площадка для заработка. Но если всё так банально, откуда флёр – "кино-искусство"? Есть мнение, что фестивали созданы для более объективной и специализированной оценки кино. Но о какой объективности идёт речь, когда вся система построена на денежных и личных отношениях? Церемония награждения "Оскар" уже дискредитировала себя, с фестивалями – это вопрос времени. И надежда, как всегда, на независимые инди-инициативы.