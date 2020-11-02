Классическое австралийское кино: 5 фильмов, обязательных к просмотру

Австралия – удивительное место с богатой природой, страшными насекомыми, необычным акцентом и малоизвестным кинематографом. Малоизвестен он преимущественно из-за того, что в мире англоязычного кино доминирующую позицию занимает Голливуд. Тем не менее, это не мешает развитию независимого и специфичного австралийского кинематографа. Выбрали пять фильмов, обязательных к просмотру.

Picnic at Hanging Rock/ Пикник у Висячей скалы

Режиссер: Питер Уир

Год: 1975

Питер Уир – пионер австралийского кино. Начинал он с небольших документальных работ. Но именно “Пикник у Висячей скалы” принес ему мировую славу и породил так называемую “австралийскую новую волну”. Сюжет фильма разворачивается вокруг загадочной пропажи трех молодых девушек у Висячей скалы в штате Виктория. Питер хотел добавить истории мистики, из-за чего экспериментировал с монтажом и режиссурой. В некоторых сценах ускорена частота кадров, что усиливает ощущение беспокойства. Иногда объектив намерено расфокусирован - для создания ощущений, которые люди испытывают во сне. А актеров Питер Уир заставлял не моргать на протяжении съемок. Все это позволяет с головой погрузиться в загадочную атмосферу у Висячей скалы.

The Piano /Пианино

Режиссер: Джейн Кэмпион

Год: 1993

Хоть Джейн Кэмпион и родом из Новой Зеландии, фильм выпустила компания The Australian Film, из-за чего его относят к австралийскому кино. Фильм “Пианино” получил “Золотую пальмовую ветвь” за лучший фильм, приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале, а также три “Оскара”, три премии BAFTA и множество других наград. Главная героиня – немая пианистка Ада Макграт. С шести лет она не произнесла ни слова. Она выражает свои мысли через игру на клавишах и язык жестов. Отец продает ее замуж Алисдэру Стюарту, новозеландскому пограничнику. Он лишает Аду единственного способа самовыражения – пианино. Она решает вернуть себе “голос” любыми средствами.

The Magic Riddle /Волшебная сказка

Режиссер: Йорам Гросс

Год: 1991

Если Голливуд доминирует в кино, то Disney полностью захватили рынок мультфильмов. Йорам Гросс смело выступил против этой монополии – в “Волшебной сказке” он смешал сразу шесть классических историй: “Золушку”, “Белоснежку и семь гномов”, “Красную Шапочку”, “Гадкого утенка”, “Трех поросят” и “Пиноккио”. Повествование происходит от лица бабушки, которая начинает рассказывать про Синди (сокращение от анг. Cinderella – Золушка), но по ходу путает разные сказки. Так Синди оказывается и с гномами, и с поросятами, и с Пиноккио.

The Man from Hong Kong/ Человек из Гонконга

Режиссеры: Брайан Тренчард-Смит, Джимми Вай Юй

Год: 1975

“Человек из Гонконга” интересен своим мультикультурным происхождением. Это совместная работа двух команд из Австралии и Гонконга. Режиссеры хотели снять пародию на чопсоки – фильмы про боевые искусства и кунг-фу. Здесь и характерно раздутый сюжет (инспектор расследует дело китайских наркокурьеров и выходит на босса Сиднейской мафии), и нелепые сцены кулачных драк, и натянутые диалоги. Но, несмотря на ироничный характер, фильм впоследствии стал кузней талантов. Так каскадер Грант Пейдж, благодаря этому фильму, попал на площадку “Безумного Макса”, где попробовал себя в роли постановщика. Заглавная тема Sky High группы Jigsaw стала одним из главных хитов 1975 года. А кинооператор Рассел Бойд впоследствии получил премию “Оскар”.

Mad Max /Безумный Макс

Режиссер: Джордж Миллер

Год: 1981

Бессмертная классика австралийского и мирового кинематографа. “Безумный Макс” сформировал эстетическое и смысловое восприятие постапокалипсиса в современной культуре. Причем первый фильм в серии меньше всего похож на апокалипсис, сеттинг скорее напоминает антиутопию. Главный герой, Макс Рокатански – типичный идеализированный мужской образ того времени. Стоик в кожаной куртке, с обрезом наперевес воюет против несправедливости. Только жестокая расчетливость может обеспечить безопасность Максу и его семье в этой безнравственной пустоши.