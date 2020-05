Китайское аниме или непризнанное искусство дунхуа

Из-за предрассудков штамп “Сделано в Китае” стал синонимом не лучшего качества. Но как мы знаем, за предрассудками скрываются настоящие сокровища. Отличным примером послужит искусство китайской анимации, известное как дунхуа. Естественно, это калька на японское аниме и это обусловлено историческим контекстом. Американские, европейские и даже японские анимационные студии часто отдавали анимацию на аутсорс в Китай. Обычно это заканчивалось плохим качеством и результат получался плачевным. Но за последние десять лет в Китае произошел такой прыжок качества, что теперь дунхуа вряд ли можно отличить от работ лучших японских аниматоров. Мы решили собрать подборку, которая отлично демонстрирует прогресс дунхуа:

1 Scissor Seven

В каком-то смысле Scissor Seven – показательный пример всей подборки. Премьера этой китайской анимационной картины прошла на Netflix. А если уж Netflix обратил на это внимание, однозначно стоит ждать всплеск популярности. Сама картина расскажет историю парикмахера с амнезией, который заделался наемным убийцей. Орудие – очевидно ножницы.

2 The Legend of Luo Xiaohei

Поскольку китайцы все же копируют с японских метров, они ненароком (или намеренно) перенимают и тропы. Так, например The Legend of Luo Xiaohei – это классический ияшикей. Ияшикей – это поджанр аниме, цель которого вылечить или успокоить аудиторию. Произведения как своего рода медитация. Здесь не должно быть какого-то сумасшедшего экшена, экзистенциального ужаса и бесконечно глубоких идей. И в этом смысле The Legend of Luo Xiaohei отлично соответствует своему поджанру. Главный герой – дух, который после неудачной кражи артефакта стал ослабленным и раненым. В следствие этого он потерял большую часть своих способностей и оказался запертым в теле маленького черного котенка с голубым языком.

3 Dahufa

С точки зрения сюжета Dahufa вряд ли можно назвать чем-то прорывным. Это типичная хорошая история о принце, который бежит спасать принцессу. Но авторы могут похвастать необычным сеттингом и откровенным сумасшествием происходящего. Причем многие пытаются уличить в Dahufa хорошо скрытый социальный комментарий с критикой государственной политики. Недоверие к иностранцам, расстрелы, вопросы морали и так далее.

4 Lotus Lantern

Lotus Lantern можно назвать классикой китайской анимации. Картина отлично показывает огромную разницу в подходе к созданию дунхуа. Если современные картины практически неотличимы от японских аналогов, то Lotus Lantern умело копирует техники и подходы Disney. Это видно по стилю рисовки, тематике и песнях. Сюжет – это пересказ традиционной китайской сказки о мальчике по имени Чэнь Сян – ребенке богини и смертного. Поскольку китайское божество Эрлан был против смешения смертных и богов, он в наказание убил отца Чэнь Сяна. Теперь мальчику нужно преодолеть все трудности и вырасти в полноценного мужчину, который сможет бросить вызов Эрлану.

5 Under One Person

Отличный показатель уровня индустрии китайской анимации. Изначально Under One Person публиковался как веб-комикс, но в 2016 прошла премьера первого сезона совместного китайско-японского аниме. Это отражается на стилистике, сюжетной структуре и двойной озвучке (посмотреть можно как на китайском, так и на японском). Если говорить о самой истории, то это боевые искусства, зомби, аниме штампы и постоянный экшен.

6 Mo Dao Zu Shi

Mo Dao Zu Shi переводится как магистр дьявольского культа и этот анимационный сериал основан на маньхуа (китайская манга), которая основана на веб-романе Мосян Тунсю. Студия Tencent выпустила экранизацию в 2018 году (уже вышло два сезона), а на 2020 год есть планы сделать чиби-версию. События истории разворачиваются в средневековом Китае. Правда без намека на историческую точность, с демонами, призраками и прочими альтернативными фактами периода.

7 The Leader

Но вот в The Leader с исторической точностью дело стоит диаметрально противоположно. Дело в том, что главный герой истории – Карл Маркс. Да, тот самый, который написал “Капитал” и вдохновил пол мира на революцию. Кажется странным делать про него анимационный сериал, но учитывая реалии Китая – это возможно. Зрителю узнают несколько фактов из молодости и детства Карла Маркса, его романе с Женни фон Вестфален и дружбе с Энгельсом.