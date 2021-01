Киноновинки 2021: чего точно стоит ждать в кинотеатрах

2020 год обеспечил киноиндустрии “производственный ад”. У многих посыпались все сроки и дедлайны. Те, кто успели закончить фильмы в 2020, попали в другую ловушку – закрытые кинотеатры. Нет смысла выпускать картину, когда ее негде смотреть. Постепенно съемочные команды, продюсеры и акционеры освоились с новыми реалиями. 2021 станет годом экспериментов с плавающими датами релизов и ожиданием карантина. Выбрали пять картин, которых точно стоит ждать.

Dune /Дюна

Режиссер: Дени Вильнев

Премьера: сентябрь-октябрь

Новый проект Дени Вильнева был одним из самых ожидаемых в 2020 году. Фанаты с нетерпением ждали очередной экранизации культового романа Фрэнка Герберта. Съемки закончились еще в 2019, а премьера была запланирована на ноябрь 2020. Но из-за пандемии дату релиза перенесли на первое октября 2021 года. Очевидно, что в Warner Bros. многое поставили на эту картину. Об этом говорят и большой бюджет ($165 миллионов), и аккуратный подход к релизу. В компании было решено выпустить картину одновременно и на стриминговом сервисе HBO Max, за что Вильнев раскритиковал AT&T (владельцы Warner Bros.): “Хоть "Дюна" снималась для зрителей и кинотеатров, AT&T интересует только выживание на Уолл-стрит. Они решили пожертвовать релизами в попытке завоевать новую аудиторию для своего сервиса”.

Zack Snyder ’ s Justice League /Лига справедливости Зака Снайдера

Режиссер: Зак Снайдер

Премьера: март

Производственный ад коснулся “Лиги справедливости” задолго до “ада” во всем мире. Во время съемок сценарий подвергся изменениям из-за давления со стороны руководства Warner Bros. После дочь Зака Снайдера совершила самоубйиство, из-за чего режиссер ушел с проекта. Его заменил Джосс Уидон. Он кардинально изменил повествовательный и нарративный тон фильма, доснял дополнительные кадры и сократил хронометраж до 120 минут. Впоследствии “Лига справедливости” провалилась как в прокате, так и среди критиков. Когда всплыла полная информация о проблемных съемках, фанаты запустили хештег #ReleaseTheSnyderCut (с анг. – “выпустите монтаж Снайдера”). И студия согласилась - Снайдеру выделили дополнительные $70 миллионов для финализации картины. “Лига справедливости” также выйдет на сервисе HBO Max, но как сериал из четырех эпизодов (каждый по 60 минут). Впоследствии фильм появится в единой четырехчасовой версии.

The Green Knight/ Легенда о Зелёном рыцаре

Режиссер: Дэвид Лоури

Премьера: июнь

Студия А24 – исключение в мире кино. Одна из немногих, кто может гордо носить имя “инди”, при этом выпуская картины в широкий прокат. “Легенда о Зелёном рыцаре” – это попытка переосмыслить традиционный британский сказ. Речь идет о поэме XIV века – “Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь”. Это история о племяннике короля Артура, преисполненная образами из мифологии кельтов, германцев и других европейских народов. Вместо традиционного фэнтезийного эпоса, Студия А24 сняла психологический триллер, где мечи, рыцари и волшебные твари – декорация. Фильм планировался к показу в марте 2020 года на фестивале SXSW, но премьеру перенесли на июнь 2021 - уже в кинотеатрах.

The French Dispatch /Французский вестник

Режиссер: Уэс Андерсон

Премьера: май

Когда не понятно, что будет завтра, всегда радует Уэс Андерсон. Каждый его новый фильм, совсем как старый. Стабильно нюдовая палитра, строгая театральная геометричность кадра и знакомый звездный каст. Режиссер описал фильм как: “любовное письмо журналистам”. Фильм разделен на три истории, каждая из которых находит отражение в вымышленном журнале “Французский вестник”. Уэс признался, что давно фанатеет по журналу The New Yorker. Некоторые истории в фильме основаны на реальных событиях редакции The New Yorker. Съемки фильма закончились еще в 2019 году. Из-за пандемии было решено, что премьера состоится на Каннском кинофестивале в 2021 году.

Demon Slayer : Mugen Train /Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд

Режиссер: Харуо Сотодзаки

Премьера: февраль

Премьера полнометражного фильма “Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд” – редкий случай, когда COVID-19 сыграл на пользу прокату. В Японии релиз состоялся 16 октября, когда в стране сняли запрет на посещение кинотеатров. К тому времени Голливуд не успел оклематься. Значит, конкурировать было не с кем. В итоге “Клинок” стал самым кассовым фильмом в истории Японии, обогнав классику Миядзаки – “Унесённые призраками” и “Титаник” Джеймса Кэмерона. Нужно понимать, что полнометражное аниме – это прямое продолжение сериала. И даже это не помешало прокату. Более того, несмотря на премьеру только в отдельных странах Азии, “Клинок” стал четвертым кассовым фильмом в 2020 году. Сейчас идут переговоры о прокате аниме в других странах, ориентировочно “Клинок” должен появиться на больших экранах уже в феврале.