Перестроечное кино: 9 главных картин

Фильмы эпохи перестройки были сняты в период заступления Горбачева на пост генерального секретаря и до распада СССР. Именно в этот период были сняты запреты на многие литературные произведения и фильмы. Главные произведения того времени – социальные драмы, которые демонстрировали актуальные общественные и бытовые проблемы обычных людей. Режиссеры не обошли вниманием темы проституции, преступности, наркомании, наступающего капитализма, перемен в обществе, противостояния поколений и социальных слоёв.

Интердевочка (1989)

Режиссер: Петр Тодоровский

Лучший фильм 1990 года по опросу журнала "Советский экран". Валютная проститутка уверена, что мы все в какой-то мере продаем себя. Она неумолимо идет к своей цели – выйти замуж за иностранца и уехать жить за границу. Она получает всё, о чем мечтала, но быстро понимает, что с желаниями нужно быть осторожней – они сбываются.

Беспредел (1989)

Режиссер: Игорь Гостев

Первый фильм, который показал настоящую "зону". Зрители познакомились с беспощадной реальностью советской тюрьмы. Место, где всем правит страх расправы и унижения. Заключенный по прозвищу "Филателист" решает идти против "системы", намереваясь обрушить привычный строй любой ценой.

Куколка (1988)

Режиссер: Исаак Фридберг

После серьезной позвоночной травмы экс-чемпионка мира по гимнастике Таня Серебрякова заканчивает свою спортивную карьеру. Она поступает в провинциальную школу и начинает вести образ жизни обычного человека. Однако стремление всегда побеждать не покидает Таню. Героиня влюбляется в одноклассника Панова, бывшего хулигана, который тайно влюблен в их учительницу. Ситуация заставляет Таню пойти на неоправданную жестокость с целью досадить возлюбленной Панова.

Маленькая Вера (1988)

Режиссер: Василий Пичул

"Маленькая Вера" – это первый советский фильм с постельной сценой. Лента стала катализатором новой эры советского кино. И дело не только в эротике, фильм поднял вопрос конфликта старого и нового образа жизни. Девушка, выпускница школы из обычной семьи, встречает парня совершенно не похожего на неё. Это человек другого круга, с другими ценностями и полярными взглядами.

Меня зовут Арлекино (1988)

Режиссер: Валерий Рыбарев

Фильм о войне группировок 80-х. "Волки" во главе с Андреем Савичевым по прозвищу "Арлекино" вступают в конфликты с неформалами. Живут они небогато, но другой жизни им и не видать. Девушка Арлекино не видит перспектив и уходит к другому – Интеру, представителю "мажоров". Он живет по другим принципам, у него свой порядок и свои взгляды, что становится для девушки настоящей трагедией.

Дорогая Елена Сергеевна (1988)

Режиссер: Эльдар Рязанов

В отчаянной погоне за хорошими оценками ученики 10 "б" класса под предлогом поздравлений с днем рождения приходят в дом своей учительницы Елены Сергеевны. По доброте душевной она пускает их в квартиру. На самом деле ученики хотят выкрасть ключ от сейфа с экзаменационными работами и исправить свои оценки. Между ними возникает конфликт. Это первая психологическая драма Рязанова, в которой режиссер противопоставил эгоизм и обман искренности и моральным принципам.

Курьер (1986)

Режиссер: Карен Шахназаров

Выпускник школы Иван, провалив вступительные экзамены в университет, устраивается в редакцию курьером. Он – собирательный образ молодого разгильдяя, представитель поколения ни в чём не заинтересованного. Во время одной из доставок он встречает дочь уважаемого профессора – Катю. Молодые люди быстро находят общий язык и становятся симпатичными друг другу. Это фильм – погружение в образ мышления молодежи, ответ на вопрос "как себя чувствуют люди, которые не знают, чего они хотят?".

Город Зеро (1988)

Режиссер: Карен Шахназаров

Главный герой отправляется из Москвы в командировку в необычный провинциальный городок, в котором происходят необъяснимые вещи: секретарши ходят обнаженными, люди кончают жизнь самоубийством и т.п. По мнению критиков, "Город Зеро" – точная аллегория периода развала СССР.

Асса (1987)

Режиссер: Сергей Соловьев

Культовая кино-история о любовном треугольнике, в центре которого молодая девушка Алика, криминальный авторитет Крымов и молодой музыкант Бананан. Алика стоит на распутье: с одной стороны – стабильное и безбедное будущее, с другой – чистая и искренняя любовь. И если для Бананана это безобидная влюбленность, то Крымов буквально сгорает от ревности и готов пойти на крайние меры.