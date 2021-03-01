Кино от режиссеров с нестандартным подходом

Согласно теории авторского кино, режиссер является центральным звеном всего кинопроцесса - работа съемочной группы призвана лишь передавать его взгляды. Всем нам знаком авторский почерк Уэса Андерсона, Андрея Тарковского или Стенли Кубрика. Картины этих режиссеров - единственная возможность увидеть реальность их глазами. Мы собрали для вас фильмы, которые изменят ваше представление о кино, благодаря нестандартному подходу автора.

Синдромы и столетие

Режиссёр: Апитчатпон Вирасетакул

Для этого тайского режиссера характерна нестандартная манера повествования - хронологическая последовательность в его фильмах зачастую нарушена, титры могут появиться в середине фильма. Вдохновляется Вирасетакул маленькими городами и деревнями. Актеры в его фильмах зачастую непрофессиональные, диалоги построены на импровизации. “Синдромы и столетие” состоит из воспоминаний, которые хаотично возникают и исчезают. У Вирасеткула не было цели впечатлить остротой реплик или кульминационными моментами. Визуальный ряд умиротворяет - “Синдромы и столетие” своего рода фильм-медитация.

Женщина, которая ушла

Режиссёр: Лав Диас

Лав Диас - один из ключевых участников движения “slow cinema”, жанра кинематографа, построенного на длинных статичных кадрах (принцип “один кадр - одна сцена”) и минимуме монтажа. Одна из самых коротких картин в фильмографии режиссера - “Женщина, которая ушла” - длится 3 часа 46 минут. Определенную любовь автор питает к творчеству русских авторов - сценарий частично основан на рассказе Толстого “Бог видит правду, да не скоро скажет”. История повествует о женщине, Горации Соморостро, несправедливо отбывавшей наказание в тюрьме последние 30 лет. Когда неожиданно объявляется настоящий виновник, главная героиня ломается - она начинает вести двойную жизнь: днем помогает нуждающимся, а ночью жаждет мести.

Последний сон Анатолия Васильевича

Режиссёр: Владимир Кобрин

О Кобрине известно не так много, при этом его вклад в кинематограф огромен. Его называли праотцом авангарда на западе. Специализировался Кобрин на научпопе, но разбавлял его контркультурными настроениями. “Последний сон Анатолия Васильевича” - единственный полнометражный фильм режиссера. Документальная картина о фриковатом, харизматичном жителе поселка Токсово, где живут в основном одни рецидивисты, с умелой руки автора превращается в фантазийную историю, чудаковатую сказку, при этом оставаясь правдивой.

Какой чудесный день

Режиссёр: Дон Херцфельд

Херцфельд - один из лучших режиссеров, работающих с анимацией. Свои фильмы он отрисовывает вручную, с помощью ручки и бумаги. Рисовка обычно минималистична, ее восполняет острота сюжета: затрагиваются философские и экзистенциальные темы. Снимает режиссер покадрово, на 16-миллиметровую и 35-миллиметровую пленку. Херцфельд не считает это ключевым критерием к реализации своих идей - важна не форма исполнения, важен результат. “Какой чудесный день” - экспериментальная драма-комедия о молодом человеке по имени Билл, которого беспокоят галлюцинации, вызванные предположительно раком мозга. На протяжении всей картины зритель сходит с ума вместе с героем, цепляясь за последние обрывки реальности. Картина одновременно красивая и жуткая, добрая и печальная.

Слон сидит спокойно

Режиссёр: Ху Бо

Фильм стал завершением короткой карьеры режиссера - после окончания съемок Ху Бо покончил с собой. Фильм основан на пьесе режиссера “Золотое руно”. История рассказывает о четырех разных героях, которые ведомы одной общей целью - увидеть мистического слона, живущего в Маньчжурии, который “никуда не спешит и ничего не ищет”. Очень личное кино, фильм о поисках, о существовании на грани и при этом - об огромной воли к жизни.

В прошлом году в Мариенбаде

Режиссёр: Ален Рене

В фильмах режиссера часто затрагивается темы памяти, сознания и воображения. В картине “В прошлом году в Мариенбаде” главные герои - мужчина и женщина. Он настаивает на том, что они встречались ранее и эта встреча - заранее оговорена. Она видит в нем не больше, чем незнакомца. В итоге повествование путается, локации сменяются, а зритель остается в недоумении - классический прием в работах автора. Расплывчатость повествования создает впечатление, будто один из героев не в себе, а другой стремится вернуть его к реальности.