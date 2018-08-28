6 самых душераздирающих фильмов

Любимое кино – всегда то, которое вызывает сильные эмоции. От радости и воодушевления до меланхолии и предельной, практически разрушающей тоски. Это тяжелые, сложные и порой эмоционально выматывающие истории. Одни – легко могли произойти в реальной жизни, другие – лишь фантазия. Готовьте носовые платки!

Дорога

Режиссер: Джон Хиллкоут

"Дорога" – картина про постапокалипсис, в котором людям для выживания приходится питаться консервами или практиковать каннибализм. Главные герои – отец и сын. На их глазах каннибалы пожирают людей, а мародеры убивают женщин и детей. В истории намеренно не раскрыты события апокалипсиса, чтобы зритель мог полностью сконцентрироваться на персонажах и их переживаниях.

Догвилль

Режиссер: Ларс фон Триер

Ларс фон Триер создал выдуманный ограниченный мир, который честно отражает людские пороки. Догвилль – название отдалённого городка в скалистых горах. Фильм разделён на девять глав и визуально представлен в виде театральной сцены, где по факту нет никаких декораций. Улицы, здания и вещи обозначены белыми линиями и силуэтами. Таким образом режиссер старается показать условность и вымышленность всех ужасов, которые творятся с главной героиней Грейс (Николь Кидман), сбежавшей в Догвилль от гангстеров.

Могила светлячков

Режиссер: Исао Такахата

Наверное, самая тяжелая и душераздирающая анимационная картина от студии Ghibli. События аниме разворачиваются в 1945-м году в японском городе Кобе. Эта история о детях, на которых свалились все ужасы войны: голод, болезни и смерть близких. Сюжет основан на романе Акиюки Носака 1967 года. Роман был написан по реальным событиям, которые автор пережил во время Второй мировой войны.

Дитя человеческое

Режиссер: Альфонсо Куарон

События фильма-дистопии разворачиваются в 2027 году. Планету поразило массовое бесплодие. Мир – на грани коллапса, осталось всего несколько стабильных государств. Великобритании удалось сохранить порядок, превратив страну в военный лагерь. Главный герой Тео – бывший активист, который стал равнодушным ко всему после смерти сына. Террористы вылавливают Тео и предлагают ему перевезти девушку по имени Ки, которая стала первой беременной в мире за последние 18 лет.

Необратимость

Режиссер: Гаспар Ноэ

Французский режиссер Гаспар Ноэ прославился своим безнравственным подходом к съёмке. Его не пугает нагота, секс, кровь, безосновательное насилие и смерть. В "Необратимости" всё это переходит грань допустимого. Во время премьеры на Каннском кинофестивале около 250 человек вышли из зала, а двадцать – вовсе упали в обморок, не выдержав просмотра продолжительной сцены насилия на экране.

Груз 200

Режиссер: Алексей Балабанов

Исполнители главных ролей, прочитав сценарий, отказывались участвовать в съёмках. "Груз 200" до сих пор называют самым "чернушным" фильмом Алексея Балабанова. Сам режиссер позиционировал свой фильм как картину, отражающую дух и эпоху времени. Как социальный комментарий о нравах заката советской эпохи.