Поллок, Джакометти и Рембрандт: художественные фильмы про искусство

"Лучшее предложение"

Драма Джузеппе Торнаторе с Джеффри Рашем и Сильвией Хукс

Вергилий Олдман - пожилой аукционист, коллекционер и аферист, специализирующийся на подделке предметов искусства. Однажды он получает заказ от молодой женщины, страдающей агорафобией и не выходившей за последние 12 лет из своей картины. Он должен оценить ее огромную коллекцию. По мере работы с невероятным количеством произведений, Вергилий понимает, что его затягивает в таинственную воронку ранее происходивших событий.

Картина получила положительные отзывы критиков и была названа своеобразным переосмыслением хичкоковского "Головокружения".

"Квадрат"

Драмакомедия Роберта Эстлунда с Клансом Бангом в главной роли

"Квадрат" собрал аплодисменты жюри и зрителей Каннского кинофестиваля 2017 года и единодушно был признан лучшим фильмом того года. В центре этой остроумной социальной драмакомедии находится Кристиан - куратор галереи современного искусства, красавчик и гедонист, у которого все складывается жизни. Он готовит выставку, главным экспонатом которой станет "Квадрат" - ограниченное пространство, в пределах которого есть только место любви и принятию. Все идет хорошо до того момента, пока у него не крадут кошелек и он решает самостоятельно найти и наказать вора.

"Транс"

Триллер Дэнни Бойла с Джеймсом Макэвоем, Венсаном Касселем и Розарио Доусон в главной роли

Пожалуй, одна из самых известных картин, в которой задействовано искусство, а точнее картина Франсиско Гойи "Ведьмы в воздухе". Сотрудник аукционного дома Саймон во время торгов получает удар по голове и теряет картину, которую должен был охранять. По протоколу, он должен был спрятать ее в секретное место. Но из-за удара у него проявляется ретроградная амнезия. Тогда банда преступников, которая хочет найти картину любыми путями, нанимает гипнотизера Элизабет, чтобы ты помогла выяснить Саймону местонахождение работы.

"Ночной дозор"

Кинодрама Питера Гринуэя о создании самой известной работы Рембрандта

Успешный голландский живописец Рембрандт ван Рейн принимает предложение написать масштабную картину, запечатлевающую роту городского ополчения, куда входят богатые амстердамские бюргеры. В ходе работы над картиной, художник начинает узнавать страшные тайны своих героев, и каждое свое открытие он старается зашифровать в полотне.

"Поллок"

Динамичная драма Эда Харриса о короткой, но бурной жизни создателя экспрессионизма Джексона Поллока

В 1941 году молодой Поллок знакомится с художницей Ли Краснер. Та всячески поддерживает его начинания, и с ее подачи он он все больше развивается как художник. К нему приходит первый успех и вот его картины пачками скупает Пегги Гуггенхайм. Вместе с успехом приходят и проблемы - его отношения с алкоголем все чаще мешают отношениям с окружающим миром.

"Последний портрет"

Режиссерский дебют Стэнли Туччи с Арми Хаммером и Джеффри Рашем в главных ролях

Альберт Джакометти обласкан публикой, женщинами и критиками. Уже пожилой художник живет в Париже, но ничего не приносит ему счастья. Ровно до тех пор, пока он не знакомится с молодым критиком Джеймсом Лордом. Беседы с новым знакомым приносят ему удовольствие и радость, и Джакометти впервые за долгое время испытывает прилив вдохновения. Он намерен сделать этот портрет идеальным, и это желание сводит его с ума.