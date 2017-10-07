Киану Ривз в роли эксцентричного ученого в триллере "Репродукция"

В Сети появился первый трейлер нового проекта Киану Ривза –фантастического триллера "Репродукция". В центре сюжета –нейробиолог Уилл Фостер, который теряет свою жену и троих детей в страшной автомобильной катастрофе. От отчаяния Фостер решается на эксперимент – клонировать тела погибших и попробовать наделить их разумом.

Главные роли исполнили Киану Ривз и Элен Ив. Режиссером выступил Джон Начманофф, а сценаристом – Стивен Хэмел. Начманофф в свое время работал над такими проектами, как "Послезавтра" и "Родина". Хэмел уже долгое время сотрудничает с Ривзом – вместе они участвовали в работе над проектами "Джон Уик" и "Криминальная фишка от Генри".

Премьера фильма состоится в январе 2018 года.