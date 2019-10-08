Настоящие Сен Лоран, Баленсиага и Джиа Каранджи: художественные фильмы о дизайнерах, фотографах и моделях

Мир моды часто становится вдохновением для режиссеров, но чаще о дизайнерах и моделях снимают именно документальные фильмы. Как, например картина "Холстон" о жизни звездного дизайнера 80-х Роя Холстона, которую в эту пятницу можно будет бесплатно увидеть в Esentai Mall. Мы же решили собрать самые интересные художественные картины, которые рассказывают о жизни дизайнеров, фотографов и моделей, погружают в атмосферу времени и дают возможность взглянуть на их персоналии в контексте эпохи.

"Мэпплторп", 2017

Роберт Мэпплторп - знаменитый американский фотограф, снимавший в 1960-1980-е годы. Мэпплторп дружил с нью-йоркской богемой, снимал звезд, работал с противоречивыми и даже скандальными для того времени темами. Фильм сняла документалистка Одни Тимонер - это ее первый игровой фильм, а главную роль исполнил Мэтт Смит, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Корона". Байопик расскажет о самом насыщенном периоде жизни фотографа и его карьерном расцвете, который произошел после знакомства с порнозвездой Бенджамином Грином, совсем молодой Патти Смит, Энди Уорхолом, Баскией и многими другими. Говорят, что именно это время стало переворотным для мира фотографии, когда она стала полноправным искусством.

"Джиа", 1998

Пожалуй, самый известный художественный фильм, посвященный миру моды. Картина рассказывает историю Джии Марии Каранджи - супермодели 80-х, чью карьеру можно охарактеризовать как самый быстрый взлет в истории индустрии. Девушка работала посудомойщицей в небольшом кафе на окраине города, когда ее заприметили скауты. Всего через полгода она стала самой востребованной и дорогой моделью в Нью-Йорке. Но успешная карьера не уберегла ее от увлечения наркотиками - Каранджи стала первой женщиной, погибшей от вируса иммунодефицита. За эту роль Анджелина Джоли номинировалась на "Оскар".

"Призрачная нить", 2017

Строго говоря, этот фильм нельзя назвать биографичным - в нем рассказывается история вымышленного британского кутюрье Рейнольдса Вудкока, которого сыграл единственный трехкратный лауреат "Оскара" Дэниел Дэй Льюис. Но вся история большей частью основана на биографии Кристобаля Баленсиаги - знаковой фигуры для мира моды, известного тирана и перфекциониста. Льюис играет холодного и невероятно талантливого деспота Вудкока, вся жизнь которого сосредоточена на создании совершенных платьев. Каждая вещь для него - произведение искусства. Но все меняется, когда он встречает свою музу - скромную и обаятельную Альму.

"Сен Лоран: Стиль - это я", 2014

"Сен Лоран: стиль - это я" часто рекламируют как фильм, жестко раскритикованный партнером дизайнера Пьером Берже. После просмотра становится понятно отношение Берже. Режиссер Бертран Бонелло изобразил в картине самый насыщенный период жизни дизайнера, когда к нему пришел ошеломляющий успех и ужасное разочарование. Многие детали картины до сих пор называются спорными, но Бонелло утверждал, что все мелочи были собраны с документальной точностью - вплоть до опроса свидетелей безудержных вечеринок Ива. В картине снялись звезды французского кинематографа - Луи Гаррель, Леа Сейду, Жереми Ренье, Амира Казар, а самого Ива сыграл Гаспар Улье.

"Коко Шанель и Игорь Стравинский", 2009

Вспоминая фильмы о Коко Шанель чаще вспоминают картину с Одри Тоту в главной роли, где показывается временной отрезок становления дизайнера. Эта картина же посвящена зрелому периоду Шанель, и, в частности, периоду ее знакомства с русским композитором Игорем Стравинским. В этой картине их отношения играют главную роль - биографы считают, что их короткая связь благотворно повлияла на творчество обоих. Они знакомятся во время премьеры "Русских сезонов" в Париже, после чего Габриэль приглашает композитора с семьей пожить в ее особняке. У них начинаются отношения, во время которых Стравинский создает важнейшие произведения, а Шанель придумает Chanel #5.

"Фотоувеличение", 1966

"Фотоувеличение" также нельзя назвать историческим - он лишь частично захватывает эпоху 60-х. В частности, это происходит благодаря появлению в кадре легендарной модели Верушки и Джейн Биркин. Фильм Антониони называют притчей, и вкратце описать его сюжет сложно. Стоит начать с завязки. Молодой фотограф снимает в парке целующуюся пару, а после, в студии, замечает, что за идиллической картинкой прячется преступление.