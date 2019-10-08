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Настоящие Сен Лоран, Баленсиага и Джиа Каранджи: художественные фильмы о дизайнерах, фотографах и моделях

Никаких "Дьявол носит Prada" и документалок

Текст: Катерина Милославская


Мир моды часто становится вдохновением для режиссеров, но чаще о дизайнерах и моделях снимают именно документальные фильмы. Как, например картина "Холстон" о жизни звездного дизайнера 80-х Роя Холстона, которую в эту пятницу можно будет бесплатно увидеть в Esentai Mall. Мы же решили собрать самые интересные художественные картины, которые рассказывают о жизни дизайнеров, фотографов и моделей, погружают в атмосферу времени и дают возможность взглянуть на их персоналии в контексте эпохи.

Настоящие Сен Лоран, Баленсиага и Джиа Каранджи: художественные фильмы о дизайнерах, фотографах и моделях (фото 1)

"Мэпплторп", 2017

Роберт Мэпплторп - знаменитый американский фотограф, снимавший в 1960-1980-е годы. Мэпплторп дружил с нью-йоркской богемой, снимал звезд, работал с противоречивыми и даже скандальными для того времени темами. Фильм сняла документалистка Одни Тимонер - это ее первый игровой фильм, а главную роль исполнил Мэтт Смит, известный по ролям в сериалах "Доктор Кто" и "Корона". Байопик расскажет о самом насыщенном периоде жизни фотографа и его карьерном расцвете, который произошел после знакомства с порнозвездой Бенджамином Грином, совсем молодой Патти Смит, Энди Уорхолом, Баскией и многими другими. Говорят, что именно это время стало переворотным для мира фотографии, когда она стала полноправным искусством.

Настоящие Сен Лоран, Баленсиага и Джиа Каранджи: художественные фильмы о дизайнерах, фотографах и моделях (фото 2)

"Джиа", 1998

Пожалуй, самый известный художественный фильм, посвященный миру моды. Картина рассказывает историю Джии Марии Каранджи - супермодели 80-х, чью карьеру можно охарактеризовать как самый быстрый взлет в истории индустрии. Девушка работала посудомойщицей в небольшом кафе на окраине города, когда ее заприметили скауты. Всего через полгода она стала самой востребованной и дорогой моделью в Нью-Йорке. Но успешная карьера не уберегла ее от увлечения наркотиками - Каранджи стала первой женщиной, погибшей от вируса иммунодефицита. За эту роль Анджелина Джоли номинировалась на "Оскар".

Настоящие Сен Лоран, Баленсиага и Джиа Каранджи: художественные фильмы о дизайнерах, фотографах и моделях (фото 3)

"Призрачная нить", 2017

Строго говоря, этот фильм нельзя назвать биографичным - в нем рассказывается история вымышленного британского кутюрье Рейнольдса Вудкока, которого сыграл единственный трехкратный лауреат "Оскара" Дэниел Дэй Льюис. Но вся история большей частью основана на биографии Кристобаля Баленсиаги - знаковой фигуры для мира моды, известного тирана и перфекциониста. Льюис играет холодного и невероятно талантливого деспота Вудкока, вся жизнь которого сосредоточена на создании совершенных платьев. Каждая вещь для него - произведение искусства. Но все меняется, когда он встречает свою музу - скромную и обаятельную Альму.

Настоящие Сен Лоран, Баленсиага и Джиа Каранджи: художественные фильмы о дизайнерах, фотографах и моделях (фото 4)

"Сен Лоран: Стиль - это я", 2014

"Сен Лоран: стиль - это я" часто рекламируют как фильм, жестко раскритикованный партнером дизайнера Пьером Берже. После просмотра становится понятно отношение Берже. Режиссер Бертран Бонелло изобразил в картине самый насыщенный период жизни дизайнера, когда к нему пришел ошеломляющий успех и ужасное разочарование. Многие детали картины до сих пор называются спорными, но Бонелло утверждал, что все мелочи были собраны с документальной точностью - вплоть до опроса свидетелей безудержных вечеринок Ива. В картине снялись звезды французского кинематографа - Луи Гаррель, Леа Сейду, Жереми Ренье, Амира Казар, а самого Ива сыграл Гаспар Улье.

Настоящие Сен Лоран, Баленсиага и Джиа Каранджи: художественные фильмы о дизайнерах, фотографах и моделях (фото 5)

"Коко Шанель и Игорь Стравинский", 2009

Вспоминая фильмы о Коко Шанель чаще вспоминают картину с Одри Тоту в главной роли, где показывается временной отрезок становления дизайнера. Эта картина же посвящена зрелому периоду Шанель, и, в частности, периоду ее знакомства с русским композитором Игорем Стравинским. В этой картине их отношения играют главную роль - биографы считают, что их короткая связь благотворно повлияла на творчество обоих. Они знакомятся во время премьеры "Русских сезонов" в Париже, после чего Габриэль приглашает композитора с семьей пожить в ее особняке. У них начинаются отношения, во время которых Стравинский создает важнейшие произведения, а Шанель придумает Chanel #5.

Настоящие Сен Лоран, Баленсиага и Джиа Каранджи: художественные фильмы о дизайнерах, фотографах и моделях (фото 6)

"Фотоувеличение", 1966

"Фотоувеличение" также нельзя назвать историческим - он лишь частично захватывает эпоху 60-х. В частности, это происходит благодаря появлению в кадре легендарной модели Верушки и Джейн Биркин. Фильм Антониони называют притчей, и вкратце описать его сюжет сложно. Стоит начать с завязки. Молодой фотограф снимает в парке целующуюся пару, а после, в студии, замечает, что за идиллической картинкой прячется преступление.

 

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