Страшно красиво: триллеры и хорроры об искусстве

Недавно на Netflix вышли ужасы "Бархатная бензопила" – с Джейком Джилленхолом, Джоном Малковичем и Рене Руссо в главных ролях. На поверку хоррор оказался не таким уж и страшным (впрочем, всё равно достойным для просмотра). Мы решили собрать ещё несколько фильмов, где сюжет строится вокруг предметов искусства.

"Тихое местечко за городом"

Успешный художник Леонардо ищет себе подходящее место для уединенной работы. Уже несколько месяцев его преследуют причудливые сны, где он подвергается сексуальным пыткам. Вместе со своей подругой и ассистенткой Флавией он переселяется в уединенную виллу на окраине Милана. Там по ночам скрипят половицы, Леонардо мучают кошмары и видения, кто-то опрокидывает краски со стола и переворачивает вверх дном всю мастерскую. Художник решает хоть что-то узнать о прежней жительнице особняка – молодой графине-нимфоманке, погибшей во время войны. Знакомясь с кровавым прошлым графини, Леонардо начинает понемногу сходить с ума. Картины, которые по сюжету создает герой фильма – Леонардо, написал известный американский художник поп-арта Джим Дайн. В этих работах заметно влияние ряда современных художников, в особенности Ива Кляйна.

"Дом со смеющимися окнами"

"Дом со смеющимися окнами" – классический пример джалло, навеянный кровавыми и жестокими религиозными сюжетами полотен эпохи Возрождения. Молодой реставратор Стефано приезжает в отдаленную деревню по приглашению её мэра. Он должен восстановить фреску, на которой изображены страдания святого Себастьяна. Фреска была создана местным художником, умершим при таинственных обстоятельствах, и окружена легендой, которую жители городка не хотят открывать чужаку. Чем больше Стефано узнаёт о фреске и её авторе, тем больше страшных и загадочных событий начинает с ним происходить.

"Ангел для сатаны"

"Ангел для сатаны" – один из последних чёрно-белых итальянских готических фильмов ужасов с Барбарой Стил в главной роли. Владелец старинного особняка граф Монтебруно готовится к приезду племянницы и внезапно обнаруживает старинную статую водной нимфы. Граф приглашает реставратора, чтобы он восстановил скульптуру (которая, к слову, невероятно похожа на племянницу графа), что приводит к череде кровавых событий. И хотя критики посчитали сюжет картины чересчур бульварным (и оттого клишейным), этот минус с лихвой компенсируется завораживающей работой оператора, художника-постановщика и композитора.

"Птица с хрустальным оперением"

Писатель из Америки Сэм Далмас становится свидетелем нападения на молодую женщину в галерее современного искусства. Следователи забирают у него паспорт, чтобы он не смог покинуть Италию до окончания следствия. Желая поскорее вернуть себе документы, Сэм начинает собственное расследование. Ему кажется, что событие как-то связано с картиной из галереи, на которой изображено жестокое убийство девушки. Разгадывая тайну, Далмас всё сильнее очаровывается этой работой, она словно завораживает его. Произведения искусства, или же само искусство, – образ, методично повторяющийся во всех работах Дарио Ардженто, зачастую играющий едва ли не ключевую роль. Так происходит в "Синдроме Стендаля", в "Суспирии", "Кроваво-красном".

"Художник Схалкен"

Годфрид Схалкен – реально существовавший художник "золотой эпохи" классического голландского искусства, прославившийся острой игрой света и тени на полотнах. На его работах всё действие происходит в темноте, слабый свет свечи выхватывает только отдельные элементы. Эти, отчасти мрачные, картины вдохновили ирландского писателя Шеридана ла Фаню на написание истории "Странное событие из жизни художника Схалкена", которая позже была экранизирована ВВС. Чтобы воплотить историю на экране, режиссер и оператор скрупулезно стилизовали каждый кадр под картины Схалкена. По сюжету Готфрид учится на художника у другого богатого живописца. Он влюблен в его племянницу, но ему не хватает смелости признаться ей в этом. Девушка выходит замуж и бесследно исчезает, а художник отправляется на её поиски.

"Венера Илльская или дьявольские игры"

"Венера Илльская" – короткая новелла Проспера Мериме, экранизированная одним из основателей стиля джалло и одним из ключевых хоррор-мастеров – Марио Бава. Главная героиня – статуя Черной Венеры, которая, по преданиям, была одним из воплощений Люцифера. Юноша, ради шутки надевший кольцо на палец статуи, пробуждает древнее зло, расследовать историю которого собирается парижский ученый, осматривающий и изучающий памятники старины в каталонской части Франции

"Красная скрипка"

Последним лотом аукциона Дюваль становится скрипка, покрытая ярко-красным лаком. Исследуя её историю, а также идеальное для её возраста звучание, группа экспертов-искусствоведов открывает страшную историю её появления. Мастер, создавший скрипку, покончил с собой. И с тех пор скрипка влияет на судьбы и жизни людей, которым она попадает в руки. Глава экспертной группы Чарльз Мориц (в исполнении Сэмюэла Л. Джексона) становится одержим музыкальным инструментом и решает любой ценой заполучить его.