Кейт Уинслет и Джастин Тимберлейк в новом фильме Вуди Аллена "Колесо чудес"

Ежегодный Вуди Аллен пожаловал. На этот раз с еще одной ностальгической драмой "Колесо чудес", действие которой переносит нас в Нью-Йорк образца 1950-х годов. В центре внимания – четыре жителя бруклинского полуострова Кони-Айленд: официантка, а в прошлом актриса, Джинни (Кейт Уинслет), ее муж, оператор карусели, Хампти (Джеймс Белуши), их дочь Кэролайн (Джуно Темпл) и Микки, молодой спасатель, который мечтает стать драматургом (Джастин Тимберлейк). По анонсам нас ждет история любовного треугольника: в привлекательного Микки влюбляются две близкие друг другу женщины – Джинни и Кэролайн. Любовная драма будет развиваться параллельно с детективной историей, в которой красочный парк станет эпицентром жутких событий.

Премьера "Колеса чудес" состоится 14 октября на кинофестивале в Нью-Йорке, в широкий прокат картина выйдет 30 ноября. К слову, пока поклонники режиссера ждут его новой работы, он уже работает над другим фильмом с Селеной Гомес и Джудом Лоу в главных ролях.