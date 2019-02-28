Календарь киноновинок: 10 главных фильмов весны

В этом году весна – время супергероев, покемонов и боевиков. По крайней мере в кино. Мы подготовили для вас календарь премьер, куда включили десять главных фильмов, которые стоит ждать этой весной.

Triple Frontier/Тройная граница

Премьера: 13 марта

Как проверить вашу дружбу на прочность? Собраться впятером и ограбить лидера одного из самых опасных южноамериканских наркокартелей. Эта пятёрка – Бен Аффлек, Оскар Айзек, Чарли Ханнэм, Гаррет Хедлунд и Педро Паскаль. Изначально планировалось взять на роли Тома Хэнкса, Джонни Деппа и Уилла Смита. Затем проект забросили. Возобновили в 2017 году и начали переговоры с Томом Харди, Ченнингом Татумом и Махершала Али. Но Paramount вновь отказались от проекта, а в мае 2017 года Netflix выкупила права на "Тройную границу".

US/Мы

Премьера: 22 марта

Автор нашумевшего в 2017 году фильма "Прочь" возвращается в марте с новой картиной. "Мы" снята в похожем стиле. Молодожены Гейб и Аделаида уезжают с детьми в пляжный домик в надежде отдохнуть от городской суеты. Идиллия оборачивается хаосом, когда к ним в дом врывается группа незнакомцев, которые выглядят точь-в-точь как главные герои. В главных ролях: Лупита Нионго, Уинстон Дьюк и Элизабет Мосс.

Captive State/Битва за Землю

Премьера: 28 марта

Когда на Землю вторглись инопланетяне, вместо провоцирования массового конфликта и войны, они захватили власть под предлогом создания единства и мира. В центре картины – разделенный город Чикаго. Его поделили на тех, кто согласен с режимом, диссидентов, и на тех, кто против. Главный герой – полицейский Маллиган. Ему поручили собрать все силы сопротивления для борьбы с внеземным врагом.

The Highwaymen/Разбойники с большой дороги

Премьера: 29 марта

Новый эксклюзив от Netflix – о знакомой истории про Бонни и Клайда, но показанной с непривычной точки зрения. Главными героями стали не преступники, а рейнджеры, которые поймали знаменитый дуэт. Когда местная полиция облажалась в очередной раз, государство решило послать техасских рейнджеров – Фрэнка Хамера и его партнёра Мэни Голта. Их роли исполнят Кевин Костнер и Вуди Харрельсон. Режиссером картины выступил Джон Ли Хэнкок, известный по фильмам "Невидимая сторона", "Основатель" и "Спасти мистера Бэнкса".

The Best of Enemies/Лучшие враги

Премьера: 5 апреля

Фильм, который поднимает две самые важные темы для либеральной Америки – расизм и феминизм. История про борьбу с ку-клукс-кланом и про сильную темнокожую женщину появилась как нельзя кстати. Сюжет основан на реальной истории города Дарем (Durham) в Северной Каролине. Управление города приняло закон о десегрегации, что шло вразрез с убеждениями ку-клукс-клановцев. В центре конфликта оказались темнокожая активистка Анн Атватер (Хенсон Тараджи) и лидер ку-клукс-клана Пол Элис (Сэм Рокуэлл).

Hellboy/Хеллбой

Премьера: 12 апреля

В апреле выходит долгожданный ребут фильмов "Хеллбой". Конечно, все ждали продолжения саги Гильермо дель Торо. Но режиссер и Рон Перлман сообщили, что продолжения съемок не будет, потому что студию не устроили низкие кассовые сборы. Затем автор комикса Марк Миньола сообщил о работе над новым фильмом с рейтингом R (17+). По сюжету Хеллбой отправится в Англию, где сразится со средневековой ведьмой, Кровавой королевой Нимуэ, супругой Мерлина. Главную роль исполнит Дэвид Харбор, известный по сериалу "Очень странные дела".

Avengers: Endgame/Мстители: Финал

Премьера: 25 апреля

Прошлая часть "Мстителей" закончилась трагично – половина Вселенной умерла. Правда, до сих пор непонятно, почему Танос просто не увеличил количество ресурсов вдвое. Теперь героям киновселенной Marvel придётся восстановить баланс сил и отменить действия Таноса любой ценой. По слухам, это будет последний фильм с классической командой Мстителей. Напоминаем, что первый трейлер фильма стал самым просматриваемым роликом за сутки – 289 миллионов просмотров.

Pokemon: Detective Pikachu/Покемон. Детектив Пикачу

Премьера: 16 мая

Детектив Пикачу – звучит абсурдно, но очень весело. На самом деле сюжет фильма основан на одноименной игре. События разворачиваются во вселенной покемонов. Главный герой – Тим Гудман – тренер покемонов и сын легендарного сыщика Гарри Гудмана. В таинственной автокатастрофе Гарри пропадает без вести. Его сын отыскивает старого напарника своего отца – детектива Пикачу. Вместе они пытаются раскрыть тайну исчезновения отца.

John Wick: Chapter 3 – Parabellum/Джон Уик 3

Премьера: 17 мая

Третья часть должна стать последней в истории собачьего мстителя. После событий второй части Джон Уик буквально стал врагом Нью-Йорка. Теперь на него охотятся самые опасные убийцы со всего мира. Цена за голову Уика составляет 14 миллионов долларов. Ему нужно бежать с острова и скрыться, а помогать ему в этом будет давняя коллега (Хэлли Берри). Съемки проводились преимущественно на территории Нью-Йорка, а также в России, Марокко и Испании.

Brightburn/Гори, гори ясно

Премьера: 23 мая

Кажется, настало время следующего супермена – злого и жестокого. История классическая: в американской провинции падает маленький мальчик. Его усыновляет американская примерная, любящая семья. Постепенно в нём просыпаются новые способности. Но мальчик не использует их во благо, а становится жестоким убийцей. Снимает фильм Дэвид Яровески, над сценарием работали братья Ганны.