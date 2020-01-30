Каково это - работать в Голливуде? Рассказывает сотрудник операторского отдела Денис Земцов

Голливудская съемочная площадка – это святая святых всей индустрии кино. Тайный характер рабочего процесса обусловлен не столько договором NDA (соглашение о неразглашении), сколько жестким графиком и интенсивностью работы. До зрителей доходят лишь какие-то урывки – тизеры и промо. Мы поговорили с казахстанцем, который уже несколько лет работает на голливудских площадках. Денис Земцов родился в России, на острове Кунашир, но вырос в Казахстане. Учился Денис на программиста, но в какой-то момент своей жизни решил связать ее с кино. Сегодня Денис работает на съемочных площадках крупных голливудских картин. Одна из последних работ – "Ford против Ferrari", где Денис работал на позиции digital utility (помощник первого и второго ассистента, который тесно работает со всем операторским отделом).

Огромный Голливуд и связи

По образованию я программист. Профессия никак не связана с кино, но я всю жизнь интересовался фильмами. Не понимая того, постепенно начал интересоваться именно производством. Всегда нравилась именно техническая составляющая, как сделать картинку реалистичной и создать другой мир. С возрастом интерес только развивался, и после университета я решил переехать в Лос-Анджелес. Я начал изучать кинопроизводство самостоятельно: по книгам, через интернет, YouTube, разговаривал с людьми из индустрии, постепенно собирал информацию с разных источников. И в какой-то момент понял, что уже обладаю знаниями. Тут встал в тупик, потому что не знал как попасть на площадку. Я придумал для себя стратегию – знакомиться с людьми в Instagram. Если видел, что человек работает в кино, в индустрии, писал ему, задавал вопросы, говорил, что хочу познакомиться с процессом кинопроизводства. Было много отказов, потому что это довольно странная просьба, но в конце концов получилось. Пару человек позвали на площадку, и тогда я начал смотреть и изучать "внутреннюю кухню". Знания, которые я приобрел через самообразование, видел на практике. Мое внимание было приковано к работе камеры и команды: операторы-постановщики, кинооператоры, первый и второй ассистент камеры, digital utility, DIT (digital imaging technician). Я за всем этим наблюдал и через какое-то время меня позвали на работу. Теперь уже не просто зрителем, а на полноценную оплачиваемую позицию. Но без таких знакомств, я бы не смог попасть на площадку. Если ты знаком с кем-то из индустрии - ты попадешь на работу.

Это необъятная индустрия и прежде всего нужно определиться, в каком направлении ты хочешь работать. Кинопроизводство – это фабрика, где бесконечно много отделов и департаментов. Этот департамент и нужно выбрать. Можно работать с камерой, звуком, светом, сценарием, режиссурой. Позиций очень много, их ответвлений и составляющих, которые и складываются в эту магию кино. Но вот без профессиональных навыков, опыта и определенных талантов попасть в кинопроизводство, на конкретный проект и работать в индустрии очень сложно. Здесь все работает по принципу – "каждый должен быть профессионалом". Получить эти знания можно через киношколу. В США очень много вариантов и среди них нет плохих, просто все они на разный карман. Есть безумно дорогое и менее дорогое. Интересно, что дешевого варианта нет. И если есть финансовая возможность (цены за год обучения начинаются от $40.000 и до $80.000) – это идеальный вариант. Но с другой стороны, в кинопроизводстве всему можно выучиться самому, находясь в индустрии, находясь на сэте. Нужно просто смотреть на других, как они работают, и учиться у них.

Принцип работы и операторский отдел

Большая часть занятых здесь людей – фрилансеры. Некоторые работают при студиях, но если рассматривать денежный вопрос, быть фрилансером выгоднее, при условии, что ты востребованный и хороший специалист. Но мне кажется, это и интереснее. При студии ты находишься на одной и той же локации, в тех же съемочных лотах. Студия обязует каждую новую команду нанимать работников студии и выглядит это так, будто в семью пришел чужой. Уже есть готовая команда, которая занимается проектом, а студия буквально заставляет других людей участвовать в процессе. У этих людей нет такой атмосферы, это немного не та жизнь в кино.

Я работаю фрилансером, в операторском отделе. Начинал я со второго ассистента камеры, потом плавно перешел в первого ассистента камеры. Потом начал оперировать камерой и работал кинооператором. Двигаюсь в сторону оператора-постановщика. Уже доводилось работать несколько раз на этой позиции. Был на площадке, когда снимали один из последних клипов Jay-Z. Работал над рекламой, лицом которой был Джордж Клуни. А в 2020 выйдет полнометражный малобюджетный фильм "Alone", над которым я работал. Но сейчас в большинстве случаев работаю как первый ассистент камеры и кинооператор.

Первый ассистент камеры отвечает за всю техническую составляющую. Это не ограничивается камерой и линзами, в перечень входит безумно много техники, приборов и аксессуаров. За всем нужно следить, держать все в рабочем состоянии, знать, как это работает и решать проблемы, если они возникают. Также первых ассистентов называют фокус-пуллер. Это значит, что они ответственны за фокус камеры. Когда идет работа с камерой, фокус не выставляется автоматически, как это происходит на телефонах. В кино его крутят вручную, через беспроводную систему. Камера двигается, первый ассистент смотрит в монитор и поправляет фокус. Это довольно тяжелая работа, нужна стрессоустойчивость. Иногда бывает сложно поймать объекты, провожать их и держать в фокусе. И если работа сделана хорошо, никто ее не заметит. А если она сделана плохо, это заметят все. Максимально неоцененный труд, который обычный зритель никогда не поймет. Кинооператор - это человек, который непосредственно управляет камерой по указаниям оператора-постановщика. То есть выстраивает композицию и занимается передвижением камеры.

Работа с Фидоном Папамайклом

Два года назад мне посчастливилось познакомиться со звездным оператором-постановщиком, номинантом на "Оскар", его зовут Фидон Папамайкл. Одна из его самых знаменитых работ – "В погоне за счастьем". Познакомился я с ним через общего знакомого и это была невероятная удача. Так получилось, что Фидон начал приглашать меня на сэты, и мне удалось поработать с его командой. А это легендарные люди. Они все взрослые и годятся мне в родители. Работал с ними бок о бок и просто поражался уровню их работы и профессионализму. Это люди, которые по 30-40 лет в индустрии. Для меня это огромная честь и удача попасть к ним на площадку. И, видимо, Фидон во мне что-то увидел, и пригласил поработать на съемку фильма "Ford против Ferrari". Я был самым молодым на площадке. Мне было 25, а ближайшему по возрасту человеку было 40. Крупнобюджетные голливудские проекты доверяются людям, которые работают в индустрии очень долго.

Честно, я даже не знаю как объяснить состояние и ощущения от процесса съемки. Проекты и фильмы такого масштаба, таких бюджетов – это невероятно. Когда на площадке более 500 человек, не считая актёрского состава и съемочной команды; когда ты видишь сотни винтажных машин; специально построенный стадион. Все это просто невероятно. Потом эти машины начинают взрываться, взлетать в воздух, вокруг носятся машины с операторскими кранами. Все это дарит чудовищную мотивацию расти и работать только на проектах такого масштаба. Что происходит там, другим словом, как "волшебство" – не назвать.

Xарактер Кристиана Бейла

Я как и все слышал, что Кристиан Бейл жесткий на площадке, часто срывается и психует. Я не был на всех съемочных днях "Ford против Ferrari", но пока был, Кристиан Бейл был лучшим человеком на этой планете. Один раз он со мной даже поздоровался. На площадке около 600 человек и часто друг друга никто не замечает. Я выходил из камеры трака, а он выходил из трейлера. Он повернулся ко мне, спросил "как дела", и мы с ним немного поговорили. Даже в сложные съемочные моменты, когда все переживают и нервничают, он все равно держался на высоте и никакой жесткости с его стороны не было.

Договор о неразглашении NDA

В договоре о неразглашении очень много пунктов и лично я его никогда не читал полностью. Там страниц 60-70. Его дают в нескольких вариантах и основа договора – сохранять тайну о том, что ты видишь. Ты не имеешь права даже с родными обсуждать над чем работаешь, ну и, естественно, нельзя делиться сюжетом. Самое главное правило работы в кино - ни с кем не обсуждать, чем ты сейчас занимаешься. За этим следят специальные люди, чья обязанность - отслеживать социальные сети других работников и следить за утечками информации. Мало того, что за этим охотятся СМИ и журналисты, которые пытаются выведать информацию, но если еще и работники начнут делиться, то никакой тайны не получится. Все, конечно, пользуются телефонами и снимают, но здравомыслящие люди понимают, что все это нельзя никуда выкладывать до конца NDA (у каждого договора есть срок годности, который может достигать 5-10 лет). Был случай, когда на площадку "Ford против Ferrari" приехали представители 20th Century Fox и уволили человека, он выложил в социальные сети фотографию. В NDA описаны все правила собственности, что это продукт, который принадлежит студии. И если по твоей вине проект уйдет куда-то в информационное пространство, будут проблемы. И это проблемы на уровне закона, тебя могут не просто уволить, а завести дело и посадить в тюрьму.

B-Unit и атмосфера в команде

На съемке "Ford против Ferrari" я работал на позиции digital utility в B-Unit. На площадке есть несколько юнитов. Например, в A-Unit может быть три камеры, и они снимают основное действие фильма, главных актеров и так далее. B-Unit в основном занимается, грубо говоря, подсъемом дополнительных кадров. Это кадры и сцены, где не участвуют основные актеры. Или же A-Unit закончил работу, фильм отснят, но остался материал, который нужно добавить. В моем случае B-Unit работал уже после съемки фильма. На трек выгонялись десятки гоночных машин, и мы снимали как они ездят. Все трюки снимал B-Unit и вообще весь дополнительный материал для фильма. B-Unit такая же цельная команда, как и A-Unit, у нас просто разные задачи. В случае "Ford против Ferrari" было точное расписание, когда съемки фильма должны были закончиться. Но в процессе работы добавили еще пару недель. А многие люди уже подписали контракты на следующие работы, из-за этого команда кардинально поменялась в конце.

Съемочная группа становится семьей, этого не отнять. И после проекта расставаться очень сложно. Ты кусочек себя отрываешь и оставляешь там. Вы находитесь вместе долгое время, переживаете бурные эмоции. Выстраиваются очень близкие отношения в съемочной команде. Каждый раз, когда рабочий день подходит к концу и звучит слово wrap, все обнимаются, жмут руки и благодарят за день. И это очень важный процесс, потому что, когда на площадке нет такого отношения и атмосферы, фильм получается сухой и холодный. Это не то, что хочет видеть зритель.

Еда на съемках

На проектах такого масштаба команду кормят очень хорошо. Каждый день будет завтрак, обед и ужин, ты питаешься, словно в ресторане. Приезжают десятки трейлеров, где готовят свежую еду, по десять блюд горячего и столько же для вегетарианцев. Обязательно здоровая пища, никакого фастфуда, умеренное количество белков и углеводов. Все понимают, что нужно правильно питаться, чтобы сохранять энергию и держать себя в тонусе. И в случае "Ford против Ferrari", актеров второго плана (сотни человек) кормили отдельно в огромных палатках, со своими трейлерами и едой. Когда ты приезжаешь на площадку можно взять готовый завтрак, но можно заказать и выбрать отдельно ингредиенты, особенно если у вас аллергия на что-нибудь. Еще есть понятие craft service у каждого отдела свой уголок с закусками, свежими фруктами и напитками. Это делается для того, чтобы не оставаться на площадке голодным. Когда человек сыт – он думает о работе и только о работе.

Как проходит съемочный день

Все начинается за день до начала съемки. Приходит вызывной, это огромный документ, где расписана вся команда, их позиции, контактная информация, адреса, навигационная информация и время, в которое каждый должен быть на площадке. Если съемка начинается в 9 утра, ты приезжаешь в 8:30 на завтрак. Как только наступает время колл-тайма – начало рабочего дня, ты идешь работать. Через шесть часов после колл-тайма начинается ланч (30-45 минут). Обычный съемочный день длится девять часов. Любое время сверх нормы – переработка, которая оплачивается дополнительно по другой ставке. Если после ланча проходит еще шесть часов, объявляется "ужин", но он оплачивается как рабочее время. Все это зависит от расписания и как его составят. Иногда проще оставить всех на переработку и доплатить, чем растягивать съемку на два дня, платить за аренду, оборудование и прочие расходы.

Время на съемочной площадке зависит от режима съемки. Если нужен день - работают днем, нужна ночь – работают ночью. Нет нормированного начала рабочего дня. Это может быть съемка в 5 утра, а может быть с 7 вечера, а может ночью. Бывают фильмы, в которых все действие происходит ночью и работает вся команда соответственно ночью. Бывает, конечно, когда по техническим или артистическим причинам ночь снимают днем. Как в "Безумном Максе" например. Минус такого графика работы - невозможно выстраивать обычный график жизни. Но есть обязательное условие, пересменка между съемочными днями должна составлять 12 часов, потому что каждому человеку нужен отдых.

Что делать новичку на съемке

Я могу сказать однозначно – быть новичком на площадке тяжело. Много страхов от незнания и неизвестности. Съемочный процесс не бывает стандартным, каждый день что-то новое. Есть определенные схемы, они остаются прежними, но происходящее на площадке никогда не повторяется, не бывает идентичных сэтов. Если ты не знаешь как что-то сделать, лучше не делать и спросить или передать дело специалисту. Съемочному процессу слишком легко навредить. Например, линзы стоят по 80-100 тысяч долларов. Ее лучше не брать в руки, если не знаешь как правильно ее держать. Главное учиться у тех, кто уже умеет.

Я всегда сравниваю съемочную площадку с армией, особенно здесь, в Америке. Съемка – это военная операция. Ставится конкретная задача, ее нужно достичь. Сохраняется строгая иерархия как в армии. Нужно слушать и делать все, что тебе говорит твой глава департамента. Никакой самодеятельности. Не нужно предпринимать что-то, если тебе не поручили. Из-за такой иерархии люди не делают ничего лишнего, только свою работу. Строгий контроль позволяет США производить такой качественный кинопродукт. Если я обслуживаю камеру и слежу за ее состоянием, значит занимаюсь только этим.

Иерархия ценится в команде, все друг друга уважают. Принести воды, конфету или сделать бутерброд (тому, кто выше по "званию") – это не называют обслуживанием, скорее, проявление уважения. Новичкам на сэте нужно помогать людям, которые стоят выше тебя. В этом нет ничего постыдного - чем-то помочь в нужный момент, принести воды. В каждом отделе есть свои PA (Production assistant), которые занимаются вопросом содержания отдела в комфорте. Все отделы работают непрерывно и у них нет времени на отдых. Поэтому новички должны просто помогать во всем и проявлять только ту инициативу, в которой они на 100% уверены.