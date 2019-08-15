Какие стендапы смотреть на Netflix?

Совсем недавно стендапы стали снова набирать популярность, и за это нам стоит поблагодарить Netfliх. Сейчас на стриминговом сайте доступно огромное количество не только архивных записей популярного в восьмидесятых Эди Мерфи, но и новых стендапов, которые Netfix продюсирует и выпускает сам - практически одно шоу в неделю. Правда, большинство выступлений существует только на английском. Мы отобрали восемь самых интересных, на наш взгляд шоу, четыре из которых доступны с русскими субтитрами.

Aziz Ansari: Right Now / Азиз Ансари: Прямо сейчас

В своем эксклюзивном выступлении для Netflix звезда и продюсер сериала Master of None ("Мастер не на все руки") впервые на шоу затрагивает скандал, случившийся с ним в прошлом году. Случай был связан с сексуальным проступком Ансари в отношении девушки "Грейс" (настоящее имя девушки неизвестно, поскольку она пожелала остаться анонимной). Кроме этого Ансари поделился остроумными рассуждениями о толерантности, всепоглащающей боязни белых людей перед словом на букву "н" и мнением о поступках R. Kelly и Майкла Джексона после просмотра документальных фильмов о них. Толератность - не единственная тема стендапа, также комедиант много рассуждает о семье, работе и отношениях.

Имеются субтитры на русском языке.

Daniel Sloss: Live Shows / Дэниел Слосс: Прямые трансляции

19 лет Дэниел Слосс стал самым молодым комедиантом с сольным стендапом на лондонском West End. Его первый перформанс вышел в 2012, а в 2018-ом Netflix записали с ним шоу "Прямые трансляции" в двух частях - DARK и Jigsaw. В обоих стендапах много черного юмора, Дэниел рассказывает о своих слишком либеральных родителях и о том, как их излишняя понятливость мешала ему быть бунтарем. С таким же темным юмором и иронией Слосс говорит и о потере родного человека, не боится шокирующе рассуждать на эту и другие табуированные темы.

Имеются субтитры на русском языке.

Kevin Hart: Irresponsible / Кевин Харт: Безответственный

Кевин Харт с присущей ему иронией разговаривает о своей семье, неловких моментах семейной жизни и делится безрассудствами, которые он совершил за последний год. В стендапе он затронул и скандал с премией "Оскар". Шоу полно откровенных подробностей его личной жизни и казусами, которые произошли в его интимной жизни с женой. Харт также не скрывает, что иногда прибегает к крайностям в воспитании детей, забирает у них телефоны и не разрешает им закрывать двери - от чего и сам впоследствие страдает.

Имеются субтитры на русском языке.

Iliza: Elder Millennial/Илиза: Старейшина Миллениал

Это уже четвертый стендап девушки, снятый совместно с Netflix. До этого Илиза снималась в реалити-шоу и вела программы на радио. В "Илиза: Старейшина Миллениал" она рассказывает о том, каково быть самой старой из миллениалов и о разнице поколений в принципе. Девушка родилась в 1983 - этот год считается первым годом поколения миллениалов. Больше всего Илиза рассказывает о том, какой ее жизнь была до того как она встретила своего жениха, шеф-повара Ноа Галютена и после недавней помолвки с ним.

Имеются субтитры на русском языке.

Ricky Gervais: Humanity / Рики Джервэйс: Человечность

Шоу одного из создателей сериала "Офис". В своем новом стендапе Рики делится шутками, не изменяя своему стилю, полными остроумия и сатиры. Он вспоминает один из скандалов, связанный с ним и Кэйтлин Дженнер, когда Джервэйс от незнания назвал ее Брюсом. После он узнал, что это считается непозволительным в отношении к транс-людям. Также Рикки Джервэйс отвечает на критику тех, кто не доволен его выбором не иметь детей и своими наблюдениями о жизни в целом. Удивительно, но права на этот стендап Netflix выкупили за 20 миллионов долларов.

Нет субтитров на русском языке.

Ali Wong: Baby Cobra / Али Вонг: Малышка кобра

Острая на язык и жесткая в своих рассуждениях Али Вонг (американская актриса и писательница) в этом стендапе рассуждает на тему отношений, феминизма, секса и беременности. Она не боится признать, что мечтает больше никогда не работать, и о том, что феминизм только портит ее стремление стать домохозяйкой. Вонг активно осуждает идею феминизма, дает вредные советы, и без стеснения объясняет, почему стоит заняться сексом с мужчиной-азиатом. Будьте готовы услышать скабрезности - Эли Вонг не стесняется в выражениях.

Нет субтитров на русском языке.

Trevor Noah: Son of Patricia / Тревор Ноа: Сын Патриши

Тревор - комедиант из Южной Африки, писатель и ведущий сатирической новостной программы на Comedy Central The Daily Show. В своем стендапе он связывает детство в Африке и опыт жизни в Америке, куда он переехал только в начале 2010-х. Тревор знаменит не только шутками, но и талантом пародировать знаменитостей. Он затрагивает тему расизма, многонационального общества и Америки в целом, а также рассказывает о неловких моментах из жизни - например о том, как он однажды опозорился перед Обамой. Используя свой опыт аутсайдера в США, Тревор сравнивает жизни разных народов, американцев, считающих тако своим национальным блюдом и южных-афринкцев для которых слово на букву "н" не значит ничего обидного.

Нет субтитров на русском языке.