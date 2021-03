Какие сериалы смотреть в марте

Делимся новыми сериалами марта: сериал о подростках глазами подростков, история о том, как с помощью ДНК найти любовь всей жизни, Sci-Fi об инопланетном корабле, сериал о женщине, которая с горя ушла в стендап, ситком Marvel о темнокожем Капитане Америке и аниме по вселенной Dota 2.

Премьера: 11 марта, HBO Max

Сериалы о школьниках всегда вызывают интерес – они наглядно демонстрируют разницу во взглядах между поколениями. После успеха "Эйфории" и "Мы те, кто мы есть" HBO Max запустили еще один сериал о подростках. "Поколение" – стильная мрачная история о старшеклассниках, которые исследуют собственную сексуальность и гендерную идентичность. Любовь, проблема отцов и детей, буллинг и внутренние противоречия – привычные темы создатели обещают раскрыть по-новому. Что примечательно, одному из авторов сценария – Зельде Барнз – всего 19.

Премьера: 12 марта, Netflix

"Единственный" основан на одноименной книге английского писателя Джона Маррса. Сериал-антиутопия рассказывает историю научного исследователя Рэбекки Уебб, которая создала сервис по поиску идеальной пары на основании ДНК человека. Красивая картинка успешного стартапа рушится, когда следователи находят труп мужчины в Темзе. В ходе сериала раскрывается история создания технологии, которая далека от темы чистой любви.

Премьера: 1 марта, NBS

Научно-фантастический сериал о сотрудничестве агентов ЦРУ и МИ-6 (своеобразные Скалли и Малдер из "Секретных материалов"), которые охотятся за обломками космического корабля. Каждый обломок обладает своими определенными свойствами. И в интересах главных героев – собрать эти обломки прежде, чем они попадут в руки "не тех" людей.

Премьера: 4 марта, КиноПоиск HD

Сериал о женщине по имени Елена, которую со всех сторон одолевают проблемы: забота о двух детях, два бывших мужа, провалившаяся актерская карьера, кредиты. Несмотря на это, Елена не отчаивается и встречает трудности с долей юмора – идет выступать в качестве стендап-комика. Сериал-трагикомедия во многом автобиографичен – главная героиня участвовала в написании сценария.

The Falcon and the Winter Soldier