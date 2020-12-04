Какие сериалы и фильмы Netflix посмотреть в декабре

Декабрь очень сумбурный и беспокойный месяц. Попытка разом закрыть гештальты, накупить подарки, подвести итоги, сделать генеральную уборку и украсить елку выматывает. 2020 вносит свои коррективы, и уровень стресса возрастает. Значит, нужно расслабиться. Для этого рекомендуем посмотреть новые сериалы и фильмы от Netflix.

Mank /Манк

Премьера: 4 декабря

Фильм – сбывшаяся мечта режиссера Дэвида Финчера. Его отец Джек написал сценарий, но не успел реализовать проект при жизни. Дэвид долгое время хотел почтить его память и наконец решился. Главный герой картины – Герман Манкевич, который работал сценаристом в 40-е, самая известная работа – “Гражданин Кейн”. За нее Герман получил премию “Оскар”. Сюжет фильма повествует о процессе написания сценария и личных проблемах талантливого сценариста.

Leyla Everlasting

Премьера: 4 декабря

Богатая возрастная пара, разваливающийся брак и молодая терапевт. Что может пойти не так? Главный герой Адем устал от своей жены, они вместе 20 лет. У него роман с Нергис – красивой, молодой и энергичной девушкой. Адем решает раз и навсегда избавиться от жены. Но как говорит сам герой – “Убийство – это легко, но вот сделать его похожим на несчастный случай - сложно”.

Detention: The Series

Премьера: 5 декабря

Сериал Detention – это интересная попытка переплести ужасы политических реалий Тайваня 20-го века и местных легенд. Речь идет о так называемом белом терроре. Правительственная партия Гоминьдан преследовала политическую оппозицию. Более 140 000 жителей Тайваня были посажены за решетку, от 3000 до 4000 - казнены. Теперь их призраки бродят по миру, продолжая сражаться за свободу. С ними и сталкивается группа ничего не подозревающих школьников.

The Midnight Sky /Полночное небо

Премьера: 9 декабря

Климатическая катастрофа – актуальная проблема. В фильме “Полночное небо” Джордж Клуни пытается представить, что будет с миром, если все пойдет не так. Клуни играет и главную роль ученого Августина - одного из немногих выживших, которые пытаются справиться с последствиями всемирной катастрофы. Неожиданно с ними связываются члены экипажа пребывающего космического корабля. Задача Августина – всеми силами остановить астронавтов, чтобы они могли избежать участи остального человечества.

The Surgeon ’ s Cut

Премьера: 9 декабря

Работа хирурга благородна и бесконечно сложна. От его рук зависит жизнь и благополучие человека. Любая ошибка может стать фатальной. Самое страшное, что для спецов это рутина. Документальный сериал The Surgeon’s Cut от BBC Studio Production посвящен хирургам всего мира. Участники рассказывают о своих методах, подходе и философии.

Equinox

Премьера: 30 декабря

В Netflix смело рубят окно в Европу. Следующая страна – Дания. Полностью датский каст и режиссерская команда представляют картину Equinox. Это история Астрид, женщины которая потеряла в 1999 году родную сестру. Та вместе со всем классом исчезла без вести. Астрид долгое время переживала, но смогла побороть депрессию и взять себя в руки. Завела семью и устроилась ведущей на вечернее радио. Жизнь пошла свои чередом, пока в эфир не позвонил таинственный человек: “Я знаю, что тогда произошло”. Теперь перед Астрид стоит выбор – продолжать жить в неведении или вскрыть болезненные травмы и узнать правду.