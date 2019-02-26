Как закончится “Игра престолов”: 5 фанатских теорий и сюжетных поворотов

14 апреля стартует финальный сезон "Игры престолов". Всего будет шесть эпизодов длиной более 1 часа. Всех без исключения фанатов сериала заботит вопрос, чем закончится восьмилетняя сага. Процесс повествования на протяжении всего шоу строился на попытках шокировать зрителя. Достигалось это за счет смертей главных героев или неожиданных сюжетных поворотов (Р+Л=Д – не в счёт!). Фанаты нагадали целую серию альтернативных концовок и поворотов сюжета восьмого сезона. Мы собрали самые интересные и необычные выдумки фанатов.

Мизинец жив, и Арья в большой опасности

Когда актера Айдена Гиллена спросили про эмоции, он ответил следующее: "Я не думаю, что Бейлиш вообще любит плакать. А если и делает это, то точно не перед людьми. Если мы и видим какие-то эмоции, я не думаю, что они искренние. Они невольные, словно ощущение, что твоё время вышло". А теперь вспомните, какой неожиданной и неестественной была смерть Мизинца в прошлом сезоне? Все списали этот факт на плохой сценарий и плохих сценаристов. Но может это всё – хорошо спланированная диверсия? И убили на самом деле не Питера, а Безликого в маске Мизинца?

Всем нравились его хитрость и дальнозоркость. С трудом верится, что неопытные авантюристки обвели его вокруг пальца. А черно-белый дом Безликих напрямую заинтересован в устранении Арьи, которая бросила их культ. Бейлиш напрямую заинтересован в устранении обеих сестёр. Если Винтерфелл полон Безликих, и всё это – мастер-план Бейлиша, то все главные герои – в большой опасности.

Нэд Старк жив и работает в тени

Весь шок-контент "Игры престолов" начался со смерти Нэда. Главу семьи Старк обезглавили в девятой серии первого сезона. В одном из интервью шоураннеры говорили, что в восьмом сезоне вернутся персонажи, которых мы совсем не ожидаем увидеть. И возвращение Нэда кажется какой-то глупостью, выдумкой сумасшедшего.

Но в мире фанатских теорий всё логично. Согласно теории, Варис подменил Нэда на Сирио Фореля. Если вы не забыли, Сирио обучал Арью обращаться с мечом в первом сезоне. Как прошла замена? Со слов фанатов, Сирио на самом деле принадлежит к ордену Безликих. Он тоже приехал из Браавоса, у него характерный акцент и манера речи, а также необходимый набор навыков. В книгах и сериале нет упоминания о смерти мечника и, если он был захвачен, его, скорее всего, отправили в темницу под Королевской гаванью. Поскольку за темницей следит непосредственно Варис, у него были все необходимые инструменты, чтобы подменить и вывезти Нэда из столицы. Всё последующее время Нэд работал в тени, планируя поставить Дейнерис во главу Вестероса. Арья видит своего отца перед казнью, и тот выглядит как нежилец, словно он уже мертв. Но никто не пытал Нэда, никто не избивал его. У него были проблемы с ногой, и не более того.

Во-вторых, когда Джоффри измывался над Сансой, он показал ей голову отца, насаженную на пику. Санса заявила, что эта голова не похожа на голову её отца. Но, скорее всего, такой эффект вызван обезглавливанием и процессом консервации. В-третьих, когда Леди Кейтилин получила кости мужа, они ей показались слишком маленькими. Тогда всё это списали на пребывание вдовы в печали. Но что, если её слова были серьезными, и кости не принадлежат Нэду?

Джон женится на Дейнерис, но она станет ходоком

Свадьбы занимают особое место в "Игре престолов". Они всегда заканчиваются не так, как нам бы хотелось. По слухам, свадьба Джона и Дейнерис неизбежна. Да, они родственники, и это – инцест. Но у Таргариенов инцест был в порядке вещей. По версии фанатов, пару не ждёт хэппи-энд – чтобы заключить мир между живыми и мертвыми, Дени придётся принести себя в жертву и стать белым ходоком.

В легендах Вестероса есть загадочный персонаж – 13-й лорд-командующий Ночным дозором. Однажды он нашёл в Зачарованном лесу женщину с ярко-синими глазами. Он объявил её своей женой, чтобы сохранить мир между двумя мирами. По договору люди должны были оставаться южнее Стены. В каждом последующем поколении один из Старков должен был брать в жены белого ходока и отдавать собственных детей ходокам. Но договор был разорван, а Джон и Дени должны его восстановить. Таким образом, Дени станет ходоком, а Джон вернётся на свой пост, на Стену. Это будет единение огня и льда, живых и мертвых, баланс будет восстановлен.

С другой стороны, одичалые трактуют легенду о 13-м лорде-командующем несколько иначе. Они говорят, что после свадьбы он сошел с ума, объявил себя Королём Ночи и тринадцать лет приносил детей в жертву ходокам. Затем одичалые вместе со Старками свергли его.

Бран и есть Король Ночи

Одна из самых старых и сложных теорий. Как Бран может быть Королём Ночи и трехглазым вороном? Проблема в том, что новые способности молодого Старка очень поверхностно описаны – как в сериале, так и в книгах. Вся теория основывается на желании Брана остановить белых ходоков. Каждая его попытка оборачивается провалом. Во время последней он оказывается запертым внутри Короля Ночи. Мы уже видели, что Бран может вселяться в других людей и управлять ими. Он может влиять на прошлое, как это было в случае с Ходором.

Помните сумасшедшего короля Эйриса Таргариена, того, который кричал: "Сожгите их всех!"? Так вот, во всём этом виноват Бран. Первые 15 лет правления Эйриса были мирными и даже полезными. Королевство процветало. Но после он стал одержим драконами, огнём и начал работать с пиромантами. Возможно, Бран сказал ему сжечь всех белых ходоков, и поэтому король сошёл с ума (почти как Ходор). После неудачи Бран вновь вернулся назад во времени и снова совершил ошибку, из-за чего ему пришлось вселиться в тело героя Брандона Строителя (давнего предка самого Брана) и воздвигнуть ту самую Стену, чтобы отгородить людей от ходоков.

Третья неудача оказалась последней. Он снова направился назад и снова ошибся. Он отправился к детям леса, которые хотели создать белых ходоков с целью предотвратить войну между детьми и людьми. Бран намеревался помешать им и вселился в тело одного из первых людей (того, кто впоследствии стал Королем Ночи). Но сознание Брана оказалось запертым внутри этого тела. Тысячи лет Бран жил как главный антагонист всей саги. Это также может объяснить то, почему Король Ночи дал Джону Сноу уйти из Сурового Дома.

В итоге Бран в настоящем времени столкнется с сознанием Брана из будущего, которое заперто на тысячи лет в прошлом. Звучит занудно и сложно, да и со всеми временными петлями разобраться непросто.

Бран всё ещё в коме, и вся Игра престолов – выдумка

После седьмого сезона теория стала очень популярной. Но, кажется, что из всех неожиданных поворотов сюжета, тема "это всё просто сон" разочарует сильнее всех остальных. Бран впал в кому после того, как Джейми скинул его с башни. Существует такая версия, что сериал закончится тем, что Бран откроет глаза, окруженный своей живой семьей.

Разберёмся, почему она имеет место быть. Помните, как Бран любил истории старой Нэн? Она предугадала несколько поворотов сериала. Например, с ледяными драконами или Ночным Королём, даже убийство Уолдера Фрея. "Боги покарали его не за убийство, – говорила старая Нэн, – и не за то, что он подал королю блюдо из его собственного сына, – человек имеет право мстить. Но он убил гостя под своим кровом, а этого боги не прощают". Поэтому может быть, что богатая фантазия Брана просто "вписала" его близких в фантастические истории Нэн.