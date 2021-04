Как трейлеры портят хорошее кино

Раньше трейлеры были двухминутной необходимостью. Их показывали в кинотеатрах и по телевидению. Соответственно, пропустить их было нельзя. Сегодня концентрация внимания человека находится на самом низком уровне в истории. Индустрия трейлеров отражает эти изменения. Трейлеры стали короче и динамичней, внутри появились собственные тренды, приёмы и "фишки". Начали делать даже трейлеры трейлеров – тизеры, а после появились бамперы (короткая нарезка до 10 секунд перед трейлером). Эта агрессивная погоня за просмотрами приводит к тому, что маркетинг выходит на первый план, а про креативный аспект кино забывают.

Трейлер, тизер, бампер

Студии, режиссеры и съемочные команды не занимаются производством трейлеров (за редкими исключениями). Для этого существуют специальные компании, вроде Trailer Park, Buddha Jones, Mark Woollen & Associates, Synchonicity и другие. Кинотеатры испытывали кризис ещё до пандемии - ходить в кино готово всё меньше людей. А вот просмотры трейлеров бьют рекорды каждый день. Нам нравится их изучать, разбирать и анализировать. Хайп дороже всего. “Лига справедливости Зака Снайдера” - тому пример.

Проблема в том, что трейлеры превратились в собственную культурную единицу, вне кино. И они перетягивают одеяло на себя. Аудитории не столько интересен фильм, сколько трейлер. Но строгое ограничение формата – короткий рекламный ролик – не позволяет выйти за рамки, создать что-то по-настоящему креативное. Любая “интересная” идея мигом превращается в тренд, средство продажи.

Например, In a world – классика 90-х. С этих слов начинался каждый второй трейлер. Тяжелым басом закадровый голос объяснял в каком мире разворачиваются события фильма. Это было ново, удобно и понятно. Но метод начали использовать слишком часто. После просмотра подборки не покидало ощущение, что всё это один фильм. На смену пришёл знаменитый звук Inception (Начало) из трейлера одноимённого фильма. После 2010 года было невозможно представить кино без характерного “БАААМ!”. То же самое со звуком power down (выключения), который используют скорее, как ненужное усиление. Следующий тренд – использовать меланхоличные, замедленные, “эпичные” каверы на популярные песни вроде Smells Like Teen Spirit, Enjoy The Silence или What Is Love. На канале Auralnauts есть отличное видео, которое демонстрирует все эти современные тренды в их неоригинальности.

Стоит упомянуть ещё один тренд – использование оригинальных песен. Конечно, вряд ли можно сказать, что он надоел, так как музыка – неотъемлемая часть кино. Трейлеры “Отряд Самоубийц” и “Хардкор” используют песни Queen. Выходили фильмы приблизительно в одно время, и это казалось немного странным. Но автор YouTube канала The Cosmonaut Variety Hour считает, что этот метод можно использовать эффективно. Например, в трейлерах к фильмам “Тор: Рагнарок” и “Девушка с татуировкой дракона” используется песня The Immigrant Song – Led Zeppelin. Она энергичная, быстрая и заряжает энергией. В случае с Тором песня логично отображает видеоряд. А во втором случае создаёт диссонанс с медленными, мрачными кадрами, что в итоге передает ощущение беспокойства – главного мотива фильма.

На этих примерах виден повторяющийся мотив: компания по производству трейлеров находит “фишку”. Её мигом копируют все остальные, собственно, и в самой компании не чураются повторений. В итоге даже такой шедевр, как трейлер к первому “Чужому”, кажется заезженным. Аутсорсинг – это хорошо, но не когда речь идёт о креативе. Плохой трейлер может испортить впечатление о фильме и сломать кассу. Бывали случаи, когда в трейлере раскрывались ключевые детали сюжета картины (как в “Обливион”), и рушилась ее ключевая творческая задача.

Так ли нужен такой агрессивный маркетинг? Конечно, вокруг кино крутятся огромные деньги. Студии, когда идёт речь о продажах, переживают о первом впечатлении. Но разве талантливый режиссёр, автор картины и задумки, не способен сделать интересную, продающую, короткую нарезку своей работы? Особенно, когда налицо отсутствие оригинальности в мире трейлеров. Возможно, пришло время отказаться от псевдо-креативного посредника и начать работать напрямую с автором. В конце концов, это кино, а не реклама.