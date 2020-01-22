Как фильм \"Маяк\" работает с мифами, культурой и патриархальностью

16 января на экраны вышел синефильский хоррор "Маяк" Роберта Эггерса. Эстетская черно-белая картина была представлена на "Двухнедельнике режиссеров" – параллельной программе, которая открыла множество смелых и радикальных режиссеров.

Для молодого по меркам кинематографа Эггерса (ему всего 36 лет), это вторая попытка реабилитировать жанр хоррора и приблизить его к высокому стилю. С первого короткометражного фильма "Гензель и Гретхен" Эггерс исследует сказки, легенды и мифы, совмещая их с психологическим символизмом и тщательно продуманной эстетикой. В дебютном полнометражном фильме "Ведьма" – это эстетика пуританской Новой Англии XVII века, которую Эггерс стремился передать вплоть до шрифта и малозаметных деталей одежды. Этого он добивается путем долгих и кропотливых исследований. Он читает архивные документы и просматривает фотографии и гравюры. Режиссер пытается воссоздать не только достоверную материальность эпохи, но ее дух, атмосферу, настроение.

"Маяк" – закономерное продолжение режиссерского метода Эггерса: слияние и перепайка мифов, предельная визуальность и большое количество эзотерической символики, которая скорее запутывает зрителя, нежели проясняет сюжет. Действие картины разворачивается в конце XIX века на маленьком острове у побережья штата Мэн. В центре острова – маяк, вершина которого излучает яркий свет и не дает морякам потеряться на большой воде. На остров высаживаются главные герои – старый хранитель маяка Томас Уэйк (Уильям Дэфо) и его молодой помощник Эфраим Уинслоу (Роберт Паттинсон). Они устраиваются и начинают свой унылый быт, где старший практически узурпирует пост на самой вершине маяке – рядом со священным источником света, а младший берет на себя всю тяжелую грязную работу. Хромой герой Дефо всячески измывается над помощником, нагружая все большими делами. Обращается к нему он пренебрежительно, называя то псом, то мальцом. Эфраим пытается поменять положение дел и это оборачивается конфликтом, слепой яростью и нарастающим безумием – явь и сон переплетаются, а муки совести превращаются в ужасы бессознательного.

Первое, что стоит знать о фильме – там нет скримеров, этим он мало походит на традиционные фильмы ужасов. Роберт Эггерс работает с так называемым "пост-хоррором", там ужасное концентрируется не в одном объекте-образе, а равномерно разливается по всей картине. Мистический страх уступает место экзистенциальной тревоге, а монстрами становятся фантазмы человеческой психики. Тут и открывается суть жути – неясность происходящего, ускользание от интерпретаций, встреча с тайной.

При таком раскладе легко потерять "стержень" произведения, превратить его в невнятный поток сознания. Поэтому Эггерс вместе с оператором Джарином Блашке, удачно конструируют визуальный стиль картины. С одной стороны обращаясь к традициям немецкого экспрессионизма, с другой – к наследию художников-символистов. Снимают они это все на черно-белую 35-миллиметровую пленку, в антикварном, квадратном формате изображении. Модернистские находки немецкого экспрессионизма – интенсивность света и тени, субъективная камера и камерность пространства лучше всего передают помешательство героев фильма. Работы таких символистов как Саша Шнайдер, Жан Дельвиль и Арнольд Беклин усиливают мифопоэтику фильма, добавляют к пластике героев – величественность и грозность. Например, сцена, где герой Дефо в прямом смысле "проливает свет" на тайну Эфраима – отсылает к картине "Гипноз" Саши Шнайдера. Более того, для выстраивания "морской" тематики фильма, Эггерс вдохновлялся работами символистов, которые точно изображали мифологическое измерение водного мира: экзальтированные русалки, их отцы – морские цари, мощь океана и секреты, которые он хранит. Такая кино-форма помогает держать в напряжении и "закрепляет" многочисленные галлюцинации главных героев, придавая им внутренний магнетизм и визуальную целостность.

Эггерс обманывает ожидания зрителя – на месте желанного "понимания" обнаруживаются все больше загадок. Кажется, что фильм идет наощупь, а постановщик интуитивно встраивает сцены, исходя из потребности в эстетическом, а не в концептуальном. Но это не совсем так. Роберт Эггерс вместе со своим братом, соавтором сценария Максом - последователи юнгианской традиции в психоанализе. Она знаменита бережным отношением к символам и архетипам. Как сам Эггерс и признавался – несмотря на то, что фильм на первый взгляд кажется непостижимым, он закладывал туда ясные смыслы, а недосказанность только подстегнет зрителя их отыскать.

Миф

Драматургические истоки классических хорроров стоит искать в античной трагедии, потому как там работает один и тот же механизм – рок, судьба, фатум. Так же как Эдип не знает, что убивает отца и женится на матери, так и жертвы из фильмов ужасов находятся в состоянии фатальной случайности – поворот не туда, встреча не в то время. Эггерс понимает это и идет дальше, он напрямую связывает "Маяк" не только с античной трагедией, но и с мифологией древних греков. Это мы понимаем ближе к концу фильма, когда он набирает ясную мифологическую мощь, а в финале напрямую отсылает к знаменитым страданиями Прометея за украденный огонь богов. Но тут важны не сами мифы, а то, как Эггерс с ними работает. Избегая буквальности и прямоты, он пересматривает мифы, добавляет к ним неожиданные элементы и подкрепляет сценарными находками. При всех обобщениях фильм не уходит в измерение притчи (в плохом смысле этого слова), он "живет" и не выглядит как умозрительная конструкция, чтобы передать тот-самый-смысл. Эггерс умело обходит то, за что сильно ругали "маму!" Даррена Аронофского. Она тоже была пропитана мифологизмом, но работала как отмеренный, холодный механизм.

Если говорить о самих мифах, "Маяк" сталкивает лбами Протея (Томас Уэйк) и Прометея (Эфраим Уинслоу) и режиссеру все равно, что в античной мифологии они никогда не встречались. Он радикально пересматривает два мужских архетипа и соотносит их с современностью. Протей – сын Посейдона и Геры, морской бог – трикстер, в мифах он имеет дар предсказания, может менять облик и даже перевоплащаться в огонь и воду. Может поэтому Томас Уэйк так любит выпивку, ведь это и есть огненная вода. Прометей же титан-бунтарь, который восстает против олимпийцев и передает людям огонь. Получается так, что это не столько столкновение двух мифологических персонажей, сколько двух мужских архетипов.

И священный Свет привлекает обоих персонажей, Уэйк называет его своей женой, а Уинслоу, как и Прометей, отчаянно хочет приблизиться к нему, выкрасть из вершины маяка. Но в отличие от благородног титана, Уинслоу движим эгоистичным стремлением присвоить себе свет – конвертировать коллективный опыт в личный.

Культура

Одна из центральных тем фильма – Свет и его значение. Ключом к разгадке может быть тот, кто на протяжении всего фильма был максимально близок к этому свету. С первого ужина, показанного на экране, Уэйк проявляет большую словоохотливость. Он рассказывает истории о том, как жил моряком, потерял корабль, сломал ногу, переспал с монахиней. В общем, он забивает тишину словами и речь льется, льется и льется. Причем Уэйк местами противоречит себе, иногда переходит в величественную браваду и, кажется, что для него важна история сама по себе. То есть мы имеем дело не только с трикстером, запутывающим героя, но и с человеком, который создает истории – нарратором. Причем Томас Уэйк ежедневно пишет отчеты в журнал, являясь по сути единственным, кто имеет диктат слова. И его таким делаем близость к Свету, то есть к человеческой Культуре. Не трудно заметить, как Томас ловко пользуется словами, заставляя Эфраима сомневаться в своей адекватности. Поначалу он запутывает его во времени - "Прошли уже недели, Уинслоу.", а дальше запутывает в пространстве. Особенно это видно во второй половине фильма, когда Томас ломает спасительную лодку, на которую хотел сесть Эфраим, догоняет его с топором наперевес и убеждает, что на самом деле это Эфраим разрушил судно, и покушался на жизнь старшего смотрителя В этой же сцене Томас говорит: "Я, возможно, лишь плод твоего воображения. И этот остров тоже. Ты бродишь где-то в лесах Канады и как маньяк говоришь сам с собой.".

Эфраим, в конце концов, побеждает Томаса-Протея его же оружием – создает нарратив и игру. Превращает старика в собаку: заставляет лаять, надевает поводок, выводит из маяка. Происходит классический мифологический мотив, когда герой благодаря хитрости находит выход из критической ситуации, в которую его поставил трикстер. Здесь просматривается взгляд на культуру, которой придерживался Адорно и остальные представители Франкфуртской школы. Для них культура и знания не ценны сами по себе, да и не несут только добро по определению, напротив, культура в руках аморального субъекта может нести в себе огромное количество разрушений. Достаточно вспомнить сильную любовь нацисткой верхушки к Вагнеру и Ницще - двух светочей культуры, которые, тем не менее, послужили диктату насилия. Получается, "Маяк" – это история о том, как легко человек может обжечься, когда несет Свет культуры, и о том насколько важно просвещенному субъекту относиться к собственным моральным ориентирам.

Мужчины и женщины

В интервью Роберт Эггерс признавался, что одним из замыслов "Маяка" было поместить двух мужчин в фаллический объект, где в самом верху ярко светит Желание. Поэтому дуэт персонажей пропитан гомоэротизмом, а их отношения чем-то походят на танец – вот сцена, где они сближаются в почти-поцелуе, а через пару секунд разбивают друг о друга кулаки. Сценаристы, как поклонники психоанализа, большое внимание уделили сексуальному желанию и невозможности его реализации у обоих персонажей. Некоторые психоаналитики утверждали, что патриархальная цивилизация – это зависть мужчин к женскому сексуальному наслаждению, которое более тотально и всеобъемлюще. То же самое можно и отнести к тематике фильма –невосполнимость желания и безумие патриарха. В этом плане яснее выглядит работа актерского дуэта Паттинсона и Дефо - они показывают желанную, но невозможную близость мужчин в мире, где иерархия ценится выше, чем любовь и сострадание.

Но главная роль в фильме достается женщине. Символически Эггерс связывает женское начало с водой и морем. А для героя Паттинсона море имеет еще один смысл – совесть. Именно в воде Эфраим видит бревна и труп дровосека, которого он убил. Чайка и русалка пытаются напомнить ему о содеянном - первую он жестоко убивает, а со второй совокупляется, пытаясь подчинить свою совесть. Не случайно в кадры секса с русалкой чередуются с образом убитого дровосека. И это оборачивается трагически: море начинает бушевать, а совесть-вода разбивает окна и заполняет собой лачугу, где живут герои. Тут Эггерс указывает на кризис маскулиности и невозможность мужчин-патриархов прижиться с миром, признаться в своей слабости и искупить грехи. Классический мотив "сын-бунтарь убивает отца-патриарха и создает новое" – не работает. Современность ставит другие условия. Мужчины не могут справится с хаосом мира, нестабильными системами и гигантскими потоками информации, которые требуют чуткости и честности. "Маяк" о глупости иерархии, опасности культуры и надежды на феминность. Хочется верить, что в конце концов и всех нас всех затопит вода (а с ней совесть и истина) и останутся только крик чаек, да шум прибоя.