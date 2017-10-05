Как "Бегущий по лезвию" стал ключевым фильмом поп-культуры?

Сегодня в казахстанский прокат выходит "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева. Долгожданное продолжение культовой картины Ридли Скотта, вышедшей на экраны в 1981 году. Фильм Скотта – вольная экранизация романа фантаста Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" и важная лента для целой культуры и эпохи. За основу был взят сюжет об охотнике за головами Рике Декарде, который преследует "репликантов" – существ, созданных по образу и подобию человека для выполнения опасных работ. "Бегущий по лезвию" не был первым фильмом на тему человека в будущем, его личности и сущности. Он вобрал в себя сразу несколько источников вдохновения – "Метрополис" Фрица Ланга, "Солярис" Андрея Тарковского, детективы писателя Рэймонда Чандлера, классический нуар "Мертв по прибытии", картины Эдварда Хоппера, труды Рене Декарта и многое, многое другое. И в итоге фильм, провалившийся в прокате, стал новым словом не только в кино, но и в моде, музыке и даже искусстве. Рассказываем, почему и как это случилось.

Мода

Художник по костюмам Майкл Каплан получил премию Британской академии за свою работу над фильмом. Каплану удалось создать четкие, узнаваемые образы, которые потом многократно цитировались в съемках, коллекциях и других картинах. В течение всего фильма детектив Рик Декард носит массивный спортивный кожаный плащ в лучших традициях нуарных детективов 40-х годов. Рэйчел – классическая "роковая женщина", чей образ также списан с внешности актрис немого кино. Пиджаки с плечиками, узкая юбка, алая помада, подведенные глаза и волосы, собранные в тугой объемный узел, – такой образ появлялся и в коллекциях Тьерри Мюглера, и в коллекциях Givenchy, созданных под руководством Александра Маккуина. Общую стилистику фильма обыграл Раф Симонс на своем показе в 2017 году.

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В уходящем году все, кто хоть сколько-нибудь интересуется модой и кинематографом, едва успевали считать дизайнерские реверансы "Бегущему по лезвию": ни на что не похожей эстетике нуарной дистопии по очереди признавались в любви Раф Симонс, практически воссоздавший Лос-Анджелес будущего из картины Ридли Скотта в нью-йоркском Чайнатауне, Томас Майер и Кэти Гранд, державшие в уме образ героини Шон Янг – Рэйчел – при создании и стилизации осенне-зимней коллекции Bottega Veneta, и другие.

Накануне выхода сиквела помешательство кажется логичным, но правда в том, что мода грезит "Блэйдраннером" ровно с тех пор, как зрителю стали известны имена Рика Декарда, Рэйчел и других персонажей картины: в знаменитой коллекции Вивьен Вествуд Punkature 1983 года сцены из фильма красовались прямо на одежде. Стивен Майзел, Николя Гескьер, покойный Александр Маккуин, в прошлом пионеры, бунтари и революционеры, а ныне легенды, в разное время припадали к источнику, выдавая очевидные, очень буквальные оммажи – совсем как Симонс и Майер в 2017-м.

Так чем же обусловлен культовый статус "Бегущего по лезвию"? Художники по костюмам Майкл Каплан и Чарльз Ноуд сделали прорыв, осмелившись взглянуть на несовершенное будущее сквозь призму нуара и киберпанка.

Никаких Барбарелл, никакого металлического блеска рабанновских кольчуг и чистой геометрии Андре Куррежа – у образов Рика и Рэйчел гораздо больше общего с экранными воплощениями Хамфри Богарта и Джоан Кроуфорд. Помимо "Мальтийского сокола" c Богартом в роли детектива Каплан и Ноуд называют в качестве ориентиров работы великой фотохудожницы Деборы Турбевилль и британский фильм 1980 года "Битое стекло".

Трансформировать и переработать фрагменты прошлого так, чтобы опередить свое время? Звучит как цель любого современного дизайнера, признанного или начинающего.

Музыка

Саундтрек к фильму написал греческий композитор, пионер электронной музыки Вангелис. Официальный релиз саундтрека состоялся только в 1994 году, несмотря на то, что музыка была хорошо воспринята фанатами и получила признание критиков – ее выдвинули в 1983 году BAFTA и Golden Globe как лучший оригинальный саундтрек. Сегодня альбом считается одним из самых значимых произведений электронного эмбиента.

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Саундтрек к "Бегущему по лезвию" в творчестве грека Вангелиса всегда стоял особняком. Бывший прог-рокер ко второй половине семидесятых уже активно использовал в своем творчестве синтезаторы, экспериментируя с электроникой и набиравшим популярность жанром эмбиент. Но главный эксперимент ждал его в начале восьмидесятых, когда для создания музыкального оформления ему пришлось поработать над новым для себя звучанием.

Мир, созданный Ридли Скоттом на основе романа "Мечтают ли андроиды об электроовцах?", предлагал мрачную, но удивительно красивую вселенную, которую на большом экране в таких красках и деталях не воспроизводил еще никто.

Создание сопровождения к нуарному научно-фантастическому детективу, который уже на уровне концепта звучал новаторски и революционно, требовало свежего подхода. Но вопреки логике Вангелис не стал углубляться в рискованные заигрывания с электронным звучанием, а вернулся к корням, вооружившись живыми инструментами, чтобы подчеркнуть конфликт органического и механического в сюжете картины. Его коллега по цеху Венди Карлос делала ставку на технологичность в своих саундтреках, а тот же Джорджио Мородер – на мелодизм.

Вангелис вывел на первый план атмосферу. Большую роль в этом сыграли и опыт в эмбиенте, и тоскливый саксофон в любовных темах, который вскоре превратится в неотъемлемый атрибут дешевой телевизионной эротики в духе позднего Залмана Кинга.

Так, Вангелис впервые записал не очередную пластинку имени себя любимого, а собрал произведение, которое, на мой взгляд, с трудом воспринимается в отрыве от визуала Джордана Кроненвета, оператора "Бегущего" (это, кстати, работает и в обратную сторону). Это отличает его от ранних саундтреков музыканта, украсивших в девяностые большую часть постсоветского телевидения, которое в одно мгновение сделало многие достойные композиции неперевариваемыми. Возможно, такая судьба ждала бы и музыку из "Бегущего", выйди она официально не через двенадцать лет после релиза фильма, а в тот же год. Хотя, если этому не поспособствовали бесконечные бутлеги, тиражировавшиеся в разных вариантах на протяжении тридцати лет, то, наверное, не смогла бы и оригинальная пластинка.

Пусть саундтрек не во всем идеален, чрезмерно эклектичен и не набит под завязку хитами, как ранние творения автора или бесконечные колокольчики Нопфлера. Но его влияние на музыку и подход к созданию звуковых дорожек очевидно. Не прослеживал связи лично, да и нет в этом смысла, но смею предположить, что, не подпишись в далеком 1982 году Вангелис на эту авантюру, уже ставшие культовыми саундтреки к, например, второму "Трону", "Реквиему по мечте" или "Очень странным делам" звучали бы совершенно по-другому.

Кино

Постапокалиптический мир фильма вдохновил сотни писателей, режиссеров и создателей компьютерных игр. Самый часто цитируемый образ – футуристический мегаполис полностью глобализировавшейся планеты. Мрачный город, жизнь в котором осложнена проблемами перенаселения и экологии, появлялся в картинах "Матрица" сестер Вачовски, "Искусственный разум" Стивена Спилберга и "Темный город" Алекса Пройаса.

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Несмотря на неудачу в прокате и негативные рецензии критиков после премьеры, фильм Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" со временем стал настоящей классикой жанра. По сути, "Бегущий по лезвию" стал квинтэссенцией того, что называется киберпанк.

Визуальный стиль города будущего, полного неоновых огней и азиатских мотивов легко узнается во многих научно-фантастических фильмах, вышедших позже. Влияние "Бегущего по лезвию" чувствуется в "Пятом элементе", "Матрице", "Особом мнении", "Призраке в доспехах".

Что отличает нас от роботов? Возможно ли испытывать эмоции к искусственному разуму? Спустя годы эти темы поднимались в фильмах "Она", "Из машины" и многих других.

Искусство

"Бегущий по лезвию" стал одним из родоначальников целого направления в культуре – киберпанка. Под его влияниям создалось огромное количество аниме, манга, комиксов и графических новелл. Немаловажно, что одним из главных референсов к фильму стала картина Эдварда Хоппера "Полуночники". Художник начал писать ее сразу после Перл-Харбора, и его целью было отразить мрачное и подавленное настроение, царившее в стране. Режиссер посчитал, что стилистика картины как нельзя лучше отражает настроение "Бегущего по лезвию".

Владислав Слудский об исскусстве и архитектуре

Интересно, что в антиутопиях и вообще футуристических фильмах, практически не бывает искусства. То есть нельзя идти по коридорам "Звезды Смерти" и увидеть там какую-нибудь картину или скульптуру. Хорошо, если искусство будущего прячется там в чистую идею или действие, растворяется в архитектуре, в чем-то не совсем доступном. Но может случиться и так, что в антиутопиях вообще отсутсвует какое-то критическое осмысление общества и поэтому потребность в искусстве отпадает – остаются только технологии, город и человек. Причем последний не совсем даже и человек, учитывая как далеко мы зашли в генетике и технокртии. Элон Маск вот считает, что мы уже киборги, а Ридли Скотт с ним соглашается. Отчасти об этом и рассуждает в своих работах корейский художник Нам Джун Пайк, у которого технология становится антропоморфной и выросшей почти до божественного измерения. Как удобная машина или хороший телевизор.

Но Blade Runner, как и в наших худших опасениях, человечество уже в какой-то такой беде, которую не может ретранслировать даже искусство. Зато может архитектура, которая напоминает в фильме картины итальянских футуристов, вроде Умберто Боччони или Джакомо Балла.

Принципиально самыми высокими сооружениями, которые строил человек, начиная с периода нашей культурной вменяемости, были те, где обитает бог. Или его представители. Со сменой духовного фокуса на политический самыми высокими домами в городе становятся административные здания. Ну и наконец капитал, который строит сегодня самые высокие дома:банки, корпорации, заводы. Это явно где-то написано, но этой мыслью со мной поделился художник Айзак Эйдан.

В славном ЛосАнджелесе 2019 Ридли Скотт показывает нерушимость корпораций через архитектуру - у небоскребов даже не видно начала, и все вынуждены перемещаться на летающих автомобилях, а неоурбанизм с велосипедами и пешеходами остается для тех, кто снизу и не успел технологически развиться.

В антиутопиях вообще редко показывают public space. В городах будущего нет площадей и мест, где люди могли бы встречаться друг с другом – как правило, это всегда маленькая коробка 2х3 метра. Примеры таких пространств есть и в "Космической Одиссеи" Кубрика и у Тарковского в "Солярисе". Это всегда что-то ровное и разделенное, без места для диалога.

Так и в мир, в который нас погружает Скотт, напоминает урбанистическую клетку, где диалог между людьми прерван, индивидуальность стерта, а одиночество уже стало обыденностью.

Чем-то похожим занимался Эдвард Хоппер обнажая неуютные стороны города, как места обитания человека. Людям на самом деле не так просто жить в мегаполисах и тяжело урбанизированных местах вроде Лондона или Нью-Йорка. Поэтому персонаж Харрисон Форда так часто заглядывает в бары, а в нашем сегодняшнем мире так быстро растут цифра по употреблению психотропных веществ по рецепту. Сомы грамм и нету драм - еще одна антиутопия, но уже Хаксли.