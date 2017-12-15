Алматинские фанаты о фильме "Звездные войны: Последние джедаи"

Премьера фильма "Звездные войны: Последние джедаи" – одно из главных событий 2017 года в кино. Самая, пожалуй, культовая космическая сага превратилась из простой серии фильмов в полноценный культурный феномен и объединила уже несколько поколений фанатов. На этой неделе состоялась премьера восьмого эпизода, который мировые критики уже ознаменовали как "лучшую часть саги". Ее автором впервые выступил режиссер Райан Джонсон, он же писал сценарий. Ответственный за предыдущую часть Дж. Дж. Абрамс выступил в качестве продюсера. Фильм начинается сразу после событий прошлой части "Пробуждение силы". Сопротивление, возглавляемое Леей Органой, эвакуируется с основной базы, но во время бегства они сталкиваются с флотилией Первого Ордена и вступают в военный конфликт. Тем временем Рей просит помощи у последнего джедая – Люка Скайуокера.

13 декабря в Алмате прошел предпоказ, на который были приглашены самые ярые фанаты саги. Организаторы подготовили целое представление с Дартом Вейдером и его имперскими штурмовиками, а также преданными поклонниками, которые явились на премьеру со световыми мечами. Кинопоказ проходил в Kinopark 11 IMAX Esentai. Попала на него и редакция Buro 24/7 Kazakhstan, где заодно поговорила с фанатами о том, что значат для них "Звездные войны" и что они ждут от нового эпизода.