Итоги "Золотого глобуса – 2018": Лучшие фильмы и сериалы

Только что в Лос-Анджелесе закончилась 75-я церемония награждения премии "Золотой глобус". Именно с нее стартует сезон кинонаград, который завершится 4 марта "Оскаром". Телеведущий и комик Сэт Майерс начал церемонию со слов: "Добрый вечер, дамы и оставшиеся господа. С Новым годом, Голливуд. В 2018 году, наконец, разрешена марихуана и запрещены сексуальные домогательства". Колкие шутки и ироничные замечания о Харви Вайнштейне, Кевине Спейси и самом громком голливудском скандале произносились со сцены на протяжении всего вечера.
Несмотря на то, что члены жюри "Золотого глобуса" – журналисты, предугадать результаты можно по их рецензиям. Так, у многих не было никаких сомнений, что лучшим драматическим сериалом признают "Рассказ служанки", а исполнительница главной роли в нем Элизабет Мосс не оставит шансов своим соперницам в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале". Что, собственно, и произошло. Одно из главных событий премии – заслуженная победа Джеймса Франко в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" за фильм "Горе-творец", снятый по мотивам "самого бездарного кино в истории" – "Комната" с Томми Вайсо. Неожиданностью для многих стали результаты в номинации "Лучший иностранный фильм". Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Канн фильм "Квадрат" и "Приз жюри" того же кинофестиваля "Нелюбовь" Андрея Звягинцева остались без награды. Лучшей в этой категории признали картину "На пределе" с Дайан Крюгер. Лучшим режиссером в этом году стал Гильермо Дель Торо с картиной "Форма воды". А вот абсолютным победителем премии стал фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". У него три статуэтки: "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль" и "Лучший драматический фильм".
Телевидение
Лучшая актриса в мини-сериале
Николь Кидман ("Большая маленькая ложь")
Лучший актер в мини-сериале
Юэн МакГрегор ("Фарго")
Лучшая актриса в комедийном сериале
Рейчел Броснан ("Удивительная миссис Мейзел")
Лучший актер в комедийном сериале
Азис Ансари ("Мастер не на все руки")
Лучшая актриса в драматическом сериале
Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
Лучший актер в драматическом сериале
Стерлинг К. Браун ("Это мы")
Лучший драматический сериал
"Рассказ служанки"
Лучший комедийный сериал
"Удивительная миссис Мейзел"
Лучший мини-сериал
"Большая маленькая ложь"
Кино
Лучший режиссер
Гильермо Дель Торо ("Форма воды")
Лучший актер (комедия/мюзикл)
Джеймс Франко ("Горе-творец")
Лучшая актриса (комедия/мюзикл)
Сирша Ронан ("Леди Берд")
Луший актер (драма)
Гари Олдман ("Темные времена")
Лучшая актриса (драма)
Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")
Лучший фильм (комедия/мюзикл)
"Леди Берд"
Лучший фильм (драма)
"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"
Лучший анимационный фильм
"Тайна Коко"
Лучший иностранный фильм
"На пределе"