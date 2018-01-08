Итоги "Золотого глобуса – 2018": Лучшие фильмы и сериалы

Только что в Лос-Анджелесе закончилась 75-я церемония награждения премии "Золотой глобус". Именно с нее стартует сезон кинонаград, который завершится 4 марта "Оскаром". Телеведущий и комик Сэт Майерс начал церемонию со слов: "Добрый вечер, дамы и оставшиеся господа. С Новым годом, Голливуд. В 2018 году, наконец, разрешена марихуана и запрещены сексуальные домогательства". Колкие шутки и ироничные замечания о Харви Вайнштейне, Кевине Спейси и самом громком голливудском скандале произносились со сцены на протяжении всего вечера.

Несмотря на то, что члены жюри "Золотого глобуса" – журналисты, предугадать результаты можно по их рецензиям. Так, у многих не было никаких сомнений, что лучшим драматическим сериалом признают "Рассказ служанки", а исполнительница главной роли в нем Элизабет Мосс не оставит шансов своим соперницам в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале". Что, собственно, и произошло. Одно из главных событий премии – заслуженная победа Джеймса Франко в номинации "Лучший актер в комедии или мюзикле" за фильм "Горе-творец", снятый по мотивам "самого бездарного кино в истории" – "Комната" с Томми Вайсо. Неожиданностью для многих стали результаты в номинации "Лучший иностранный фильм". Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Канн фильм "Квадрат" и "Приз жюри" того же кинофестиваля "Нелюбовь" Андрея Звягинцева остались без награды. Лучшей в этой категории признали картину "На пределе" с Дайан Крюгер. Лучшим режиссером в этом году стал Гильермо Дель Торо с картиной "Форма воды". А вот абсолютным победителем премии стал фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури". У него три статуэтки: "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль" и "Лучший драматический фильм".

Телевидение

Лучшая актриса в мини-сериале

Николь Кидман ("Большая маленькая ложь")





Лучший актер в мини-сериале

Юэн МакГрегор ("Фарго")





Лучшая актриса в комедийном сериале

Рейчел Броснан ("Удивительная миссис Мейзел")





Лучший актер в комедийном сериале

Азис Ансари ("Мастер не на все руки")





Лучшая актриса в драматическом сериале

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")





Лучший актер в драматическом сериале

Стерлинг К. Браун ("Это мы")





Лучший драматический сериал

"Рассказ служанки"





Лучший комедийный сериал

"Удивительная миссис Мейзел"





Лучший мини-сериал

"Большая маленькая ложь"

Кино

Лучший режиссер

Гильермо Дель Торо ("Форма воды")

Лучший актер (комедия/мюзикл)

Джеймс Франко ("Горе-творец")





Лучшая актриса (комедия/мюзикл)

Сирша Ронан ("Леди Берд")

Луший актер (драма)

Гари Олдман ("Темные времена")

Лучшая актриса (драма)

Фрэнсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучший фильм (комедия/мюзикл)

"Леди Берд"

Лучший фильм (драма)

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури"





Лучший анимационный фильм

"Тайна Коко"

Лучший иностранный фильм

"На пределе"