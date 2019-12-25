Итоги декады: как изменилось кино за 10 лет

Десять лет для кинематографа – это одновренно очень мало и очень много. Мало, потому что киноизображение практически не изменилось – все основное открыли еще в XX веке и "киноделам" осталось только развивать идеи великих "отцов". Но кино не вещь-в-себе, оно неотрывно связано с индустрией и для киноиндустрии это было долгое и революционное десятилетие. Изменилось многое: формат просмотра, положение рынка, продюсерские решения. Тенденции, которые зародились еще в нулевых, дошли до своего пика и перечертили контуры мирового кинематографа. Рассмотрим главное за 10 лет.

Кинокомиксы

Лидерами касс и масс стали кинокомиксы. Каждый год выходило до три, а то и по четыре фильма Marvel и DC. Когда в 2008 году вышел первый фильм из киновселенной Marvel "Железный человек" – все поняли, что индустрия не будет прежней. Так было с "Челюстями" Спилбрега и "Звездными войнами" Лукаса. Студия начала расти: нанимала талантливых режиссеров, набирала в каст популярных звезд и вкладывала умопомрачительные суммы в маркетинг. Итог – 24 фильма и кучу сериалов, миллиардные сборы, армия фанатов и забитые кинотеатры. Marvel сделала удачный и логичный ход в построении своей киновселенной. Сначала супергеройские истории шли отдельно друг от друга и постепенно закручивались в тугой узел – масштаб такой медийной архитектуры впечатляет, каждый фильм имеет свое конкретное место, сделан в точное время и дает зрителю только отмеренную порцию информации. Но если посмотреть поближе, то кинокомиксы не открыли почти ничего нового. Они укрепляют канон блокбастеров с типичными завязками, кульминациями и развязками. В этом году на кинематографическую несостоятельность кинокомиксов указали большие режиссеры, например, Скорсезе написал большой лонгрид, где камень на камне не оставил от творений киностудий Marvel, упрекая медийного гиганта в том, что теперь "кинотеатры не показывают фильмов с историей".

И в правду, средний возраст зрителей кинотеатров упал до 12 лет, что означает сильную упрощеность кинокомиксов, как со стороны изображения, так и морального выбора. Если в нулевых блокбастеры затрагивали неудобные темы, изощрялись с формой, работали с новой эстетикой, то сейчас мы имеем практически не отличающиеся друг от друга медийные продукты. В подобных историях мы ясно проводим черту, где добро, а где зло. Можем предугадать сюжетные твисты и в общем, чувствуем себя там комфортно, но уныло. Получается так, что искушенный и взрослый зритель ушел из кинотеатров. Но куда он пошел?

Сериалы

Именно монополия блокбастеров в кинотеатрах сделала сериалы популярным. Причем настолько, что их можно считать носителями высокой и, парадоксально, массовой культуры. вроде "Во все тяжкие", "Безумцы", "Настоящий детектив", "Игра Престолов", "Фарго" доказывают то, что оригинальные, интересные режиссерские находки увидеть на экране своего лэптопа легче, чем на огромной проекции кинотеатра. Именно в разработку сериалов поочередно ушли большие постановщики: Дэвид Финчер, Вуди Аллен, Стивен Содерберг. Сегодня сериалы технически почти неотличимы от большого кино. В них начали вливать громадные бюджеты, к примеру, на заключительный сезон "Игры Престолов" телекомпания HBO потратила 90 миллионов долларов. Сейчас мы наблюдаем "золотой век сериалов" – каждый год выходят десятки сериалов, которые по качеству ничем не уступают (иногда даже превосходят) кинотеатральные премьеры.

Многие культурологи сравнивают современные сериалы с литературными романами. Дело в том, что у большинства современных сериалов горизонтальная структура сюжета, в котором каждая серия продолжает предыдущую. Это делает фабулу длинной, но при этом богатой на детали и атмосферу. Что схоже со структурой художественных романов с долгой экспозицией и сложной структурой. Более того, зрителю приходится привыкать к миру сериала только один раз, а потом в нем можно комфортно находиться несколько сезонов подряд. Но с сериалами так было не всегда. В эпоху кабельного телевидения царствовали сериалы с вертикальной структурой сюжета, в основном это сит-комы и мыльные оперы, но формату не хватало глубины и проработки сценария, ведь всю историю нужно уместить в 25 минут. Делалось это для того, чтобы простой зритель, который не следит за телепрограммой, смог на досуге наткнуться на серию и все понять, не углубляясь в общую сюжетную канву сериала. Но с приходом стриминговых сервисов все стало иначе. Теперь сезон можно проглотить за один уикенд, потому что студии начали выпускать все серии сразу. И это навсегда изменило формат.

Netflix и стриминговые сервисы

Своим ренессансом сериалы обязаны стриминговым сервисам. А когда мы вспоминаем о стриминге, первым на ум приходит Netflix. Всего за десять лет Netflix вырос из небольшого сервиса потокового видео в огромную медиакорпорацию. Компания выбрала правильную стратегию –вкладывать крупные суммы в производство оригинального контента. Первый сериал под эгидой Netflix Original – "Карточный домик", который вышел в 2013 году. Продюсер сериала - Дэвид Финчер, главная роль - Кевин Спейси, в центре сюжета – интриги политической верхушки Америки. Это обеспечило сериалу внушительный успех и открыла дорогу многочисленным проектам на Netflix: сит-комы, документальные фильмы, исторические драмы, научно-фантастические сериалы и полнометражный артхаус. Вскоре подключились и другие медиакомпании. На конец десятилетия мы имеет целый пул стриминговых сервисов (Amazon Prime, Apple TV, HBO Max, Disney +) и большую вереницу ожидаемых премьер (например, "Властелин колец" с бюджетом в 1 млрд. долларов). Netflix отказался от пилотных серии, выпуская свой контент сезонами. Более того, сервис находится в противостоянии с Каннским кинофестивалем и это не столько бюрократическая борьба двух компаний, сколько столкновение совершенно разных подходов к просмотру кино. Каннский кинофестиваль, следуя традициям братьев Люмьер, рассматривают кино как коллективный опыт, где незнакомых людей завели в темный зал и погрузили в диктат огромного экрана. Дирекция Канн обязывает выход конкурсных лент в кинотеатры, причем между показом на Круазетт и мировым прокатом стоит окно в несколько месяцев и это результат сложной и продуманной стратегии дистрибуции кинематографа во Франции. Netflix, напротив, единовременно выпускает контент на все носители мира и практически не делает показов в кинотеатрах. Поэтому авторские ленты Netflix показывают на Венецианском кинофестивале, который относиться к формату стриминговых сервисов демократичнее. Как результат – победа картины "Рим" Альфонса Куарона - очередного проекта Netflix.

Ремейки и сиквелы

Большие студийные боссы обеспокоились грандиозным успехом Marvel, популярностью стриминговых сервисов и решили вытащить туз из рукава. Им оказалась ностальгия. Зрители пресытились техническим совершенством блокбастеров, но не потеряли теплые воспоминания о любимых фильмах детства. Поэтому каждая из больших студий хоть раз пыталась реанимировать популярные, но логически завершенные франшизы. Например, новая трилогия "Звездные войны" от Disney. Можно долго спорить, ругать и обсуждать последние три фильма в далекой-далекой Галактике, но в одном сойдутся все – Disney не удалось повторить успех супергеройских блокбастеров. Огромная корпорация хотела покрыть всю аудиторию "Звездных войн" - как молодую, так и ветеранов, которые ходили в кино еще на "Новую надежду". Получилось компромиссная трилогия, которая во многом повторяет прошлые части и не пытается развивать богатую Вселенную "Звездных войн". То же касается остальных диснеевских ремейков: "Король лев", "Алладин", "Дамбо", "Золушка", "Красавица и чудовище", "Книга джунглей". В этом десятилетии мы наблюдали за возвращением любимых персонажей и историй, но за этим чувствовалась не художественные задачи автора, а холодный расчет, который запустил машину, капитализирующую нашу тоску по прошлому.

#MeToo

Осенью 2017 года прогремел скандал с участием влиятельнейшего голливудского продюсера Харви Вайнштайна. Eго обвинили в сексуальных домогательствах более чем к 20 женщинам. Вскоре Вайнштайна уволили с компании, забрали все награды и ордена и началось реальное судебное расследование. Все это вышло далеко за пределы кинобизнеса и позже возник хэштег #MeToo, под которым миллионы женщин писали о пережитом опыте сексуального домогательства. Еще не известно, как это повлияет на культурный ландшафт нашей цивилизации, на отношение между полами, на финансовые и политические притеснения женщин во всех сферах. Новое десятилетие покажет. Но эпоха все равно будет говорить с нами через кино, которое осталось мощнейшим (а может и главным) производителем новых образов, концептов и нарративов.