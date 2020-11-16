Испанское кино: 5 фильмов, обязательных к просмотру

Мы продолжаем серию подборок кино по странам. На этот раз рассмотрим кино Испании. Интересно, что после Второй мировой войны оно существовало в рамках строгой цензуры. И, хотя испанский кинематограф так и не получил мирового признания, он богат на интересные авторские работы.

Палач

Режиссер: Луис Гарсия Берланга

Год: 1963

Могильщик – неблагодарная работа. Люди опасаются и сторонятся таких людей. Вот и главный герой Хосе-Луис страдает от недостатка женского внимания, пока не встречает молодую Кармен. Она испытывает схожие проблемы из-за работы своего отца. Он - тюремный палач. Это история про отношения отвергнутых, непонятых, но искренних людей. Черно-белая классика испанского кино, признанная как на испанских, так и на международных фестивалях - на Венецианском кинофестивале "Палач" получил награду FIPRESCI (международной федерации кинопрессы).

Скромное обаяние буржуазии

Режиссер: Луис Бунюэль

Год: 1972

Луис Бунюэль прославился своими сюрреалистичными работами. Недаром он был близким другом Сальвадора Дали. Один из самых знаменитых его фильмов – “Скромное обаяние буржуазии” - получил в 1972 году премию “Оскар”, как лучший иностранный фильм. Картина является иронией и насмешкой над жизнью буржуазии. Режиссер демонстрирует ряд абсурдных историй, сюжет которых, тем не менее, цикличен. Таким образом Луис отображает нелепость жизни, которой живет привилегированный класс.

Все о моей матери

Режиссер: Педро Альмодовар

Год: 1999

“Все о моей матери” – душераздирающая драма о материнской любви и решимости. Мать-одиночка Мануэла теряет своего единственного сына Эстебана в автокатастрофе. При жизни он вел дневник, который так и назывался – “Все о моей матери”. Из него Мануэла узнает, что больше всего на свете Эстебан хотел узнать, кто его отец. Она решает отправиться в Барселону на поиски бывшего возлюбленного, с целью рассказать ему о единственном сыне. Фильм получил премии “Оскар”, “Золотой глобус”, “Сезар”, две премии BAFTA и семь премий “Гойя”.

Море внутри

Режиссер: Алехандро Аменабар

Год: 2004

Фильм основан на реальной истории галисийца Рамона Сампедро. В 1968 году он получил травму и оказался парализованным ниже шеи. Про себя он говорил, что стал “живой головой на мертвом теле”. Более 30 лет он добивался права на собственную эвтаназию - его случай стал первым в истории испанского права. А фильм, снятый по мотивам жизни Рамона Сампедро - одним из самых успешных в истории независимо испанского кино. В его активе премии “Оскар”, “Золотой глобус”, “Сезар”, 14 премий “Гойя” и множество других.

Приют

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Год: 2007

Тот редкий случай, когда хоррор признают фестивальным кино. Во многом это заслуга режиссера Хуана Антонио Байона, но нельзя забывать и про Гильермо дель Торо, который не только продюсировал фильм, но и помогал с его съемками. Главная героиня фильма Лаура выросла в приюте на побережье Испании. Спустя тридцать лет она возвращается с целью восстановить здание и заново открыть приют для сирот. Постепенно она сталкивается с необъяснимыми ужасами и узнает все больше о жестоком прошлом приюта.