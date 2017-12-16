Голливудские актрисы придут на премию "Золотой глобус" в черном

Похоже, после премии "Золотой глобус-2018", которая пройдет в январе, СМИ будут обсуждать не только победителей. Красная дорожка церемонии обещает наделать немало шума. Голливудские актрисы заявили, что придут на премию "Золотой глобус" в черном в знак протеста против повсеместных сексуальных домогательств в киноиндустрии.

По информации Entertainment Weekly, идея модного протеста родилась у небольшой группы актрис, в числе которых оказались Джессика Честейн, Мерил Стрип и Эмма Стоун. По последним данным, выбор в пользу дресс-кода black dress сделали уже около 30 актрис. Ранее забронированные их стилистами наряды в срочном порядке заменяются. Если все случится, как задумано, то красная дорожка "Золотого глобуса" обещает быть самой интересной за последние несколько лет. И обсуждать ее в формате "20 самых красивых платьев церемонии" будет просто глупо.

Напомним, "Золотой глобус – 2018" – первая и самая большая церемония награждения в киноиндустрии, которая состоится после сексуального скандала с Харви Вайнштейном.