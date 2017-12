Голливудские актеры перевоплотились в классических персонажей фильмов ужасов

Проект The New York Times – "Год ужаса"

Издание The New York Times назвало имена лучших актеров 2017 года. В список попали Николь Кидман, Сирша Ронан, Джейк Джилленхол, Даниела Вега, Тимоти Шаламе, Синтия Никсон, Энди Серкис и другие. Награждать своих фаворитов редакторы никаким образом не стали. Вместо этого пригласили голливудских актеров на съемки тематических короткометражек, главной темой которых стали фильмы ужасов. Хорроры в 2017 году показали рекордные кассовые сборы – сумма уже перевалила за 1 миллиард долларов. Но журналисты The New York Times уточняют, что тема их нового проекта "Год ужаса" связана не только с кинематографом. Главные ужасы, по их мнению, мы наблюдали в обществе и новостных заголовках. "Реальность за окном тоже довольно пугающая", –отмечает издание.

В рамках проекта The New York Times пригласило на съемки хоррор-короткометражек десять лучших актеров года. Новых персонажей придумывать не стали, а попросили их перед камерой перевоплотиться в классических персонажей фильмов ужасов. Так, Николь Кидман стала одержимой, Джейк Джилленхол сыграл мужчину с психическим заболеванием, Сирша Ронан исполнила роль ожившего манекена, а Синтия Никсон – роль мертвой принцессы. Сыграл в кадре каннибала актер Тимоти Шаламе, а безумного клоуна – Энди Серкис.

Все короткометражные фильмы можно посмотреть на сайте издания. Там же под каждым роликом редакторы указывают, на какие оригинальные картины ссылалась съемочная команда.