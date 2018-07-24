Главные трейлеры на Comic-Con 2018

Каждый год в городе Сан-Диего (США) проходит крупнейший фестиваль – Comic-Con. Изначально он задумывался как выставка комиксов, но впоследствии стал освещать телесериалы, кино, аниме, литературу, настольные игры и другие элементы популярной культуры. Рассказываем о пяти самых крупных премьерах фестиваля 2018 года.

Стекло

На Comic-Con 2018 показали трейлер третьей и финальной части в серии супергеройских фильмов М. Найт Шьямалана. Первым был "Неуязвимый", который появился на экранах в 2000 году, с Брюсом Уиллисом в главной роли. Затем, спустя 16 лет, Шьямалан снял психологический триллер "Сплит" (в главной роли Джеймс Макэвой), концовка которого неожиданно связала картину с первой частью. "Стекло" завершит супергеройскую сагу и продолжит историю террориста-гения "Мистера Стекло".

Фантастические Твари

Сиквел к первому спин-оффу во вселенной Гарри Поттера продолжит историю злого волшебника Грин-де-Вальда и магозоолога Ньюта Саламандера. Если события первой части разворачивались в Америке, то во второй зрители посетят Европу и любимый Хогвартс. Одну из главных ролей исполнит Джуд Лоу, который играет молодого Альбуса Дамблдора.

Звездный путь: Дискавери

В сентябре 2017 года студия CBS возродила классику телесериалов 90-х – "Звездный путь". Первый сезон "Дискавери" рассказал о событиях за 10 лет до событий оригинального сериала. В свою очередь, события второго сезона будут развиваться одновременно с основной сюжетной линией "Звездного пути". Шоураннерами остались Брайан Фуллер и Алекс Куртцман. Планируется 15 эпизодов, в которых нарратив будет акцентирован на противопоставлении науки и веры.

Шазам

DC c их "мрачным" и "серьехным" подходом в создании супергеройского кино стали антонимом Marvel. "Шазам" – первый фильм расширенной вселенной DC, который будет сделан не по канонам. Драму сменил юмор, а взрослых и серьезных бородатых мужчин заменил подросток по имени Билли Бэтсон. Загадочным образом он получает волшебные силы супергероя, произнося слово "Шазам!".

Аквамен

Еще один проект DC, но уже про основного героя "Лиги Справедливости" – Аквамена. Это очередная "ориджин-стори" супергероя – с трудным детством, ответственностью, изгнанием и последовательным становлением в качестве Короля Атлантиды. В главных ролях: Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо и Николь Кидман, режиссер – Джеймс Ван.