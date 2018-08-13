5 фильмов с неожиданной концовкой

После просмотра этих картин остаются не только хорошие воспоминания, но и много мыслей и риторических вопросов. Их финалы настолько непредсказуемы, что зрителю хочется еще раз все обдумать и, конечно же, пересмотреть фильм. Специально для Buro 24/7 кино эксперты интернет-кинотеатра tvzavr рекомендуют ленты с самыми оригинальными финалами.

Итальянская лента Джузеппе Торнаторе балансирует между драмой и триллером. Главный герой – управляющий директор аукционного дома и ценитель живописи Вергилий. Он знакомится с загадочной девушкой, живущей в одиночестве в огромном доме. Вергилий уже не молод, поэтому не рассчитывает на взаимность героини. Это действительно фильм с невероятной концовкой.

Приготовьтесь к путешествию в Страну мертвых вместе с юным Мигелем. Он мечтает стать музыкантом и познакомиться со своим любимым певцом, но тот уже мертв. Зрителей ожидают песни, танцы и оригинальный финал, который по достоинству оценили киноакадемики. "Тайна Коко" стал обладателем двух статуэток "Оскар".

"Один день" с Энн Хэтэуэй и Джимом Стерджессом называют умной английской мелодрамой. Это история двух студентов колледжа, которые четыре года игнорировали друг друга, а после выпускного дня проснулись в одной постели. И решили остаться друзьями. После выпускного их разведет жизнь, они будут меняться, но каждый год, 15 июля, в день их выпускного, их дружеские судьбы будут пересекаться.

Харрисон Форд, Бен Кингсли, Виола Дэвис и Эйса Баттерфилд в фантастической ленте о вторжении пришельцев. Далекое будущее, земляне пережили уже два нашествия "жукеров" и готовятся к третьему. Для этого они начинают тренироваться с детских лет. Среди будущих специалистов - юный Эндрю, выделяющийся своими талантами военного стратега. Герой должен уничтожить врагов и спасти свою планету. Но все не так просто...

Триумфатор "Оскара" 2011 года рассказывает о звезде немого кино Джордже, в которого безответно влюблена статистка Пеппи. Однако грядет эра звуковых фильмов, которая изменит жизнь обоих героев. В ленте Мишеля Хазанавичуса снялись Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джон Гудман и собачка Угги.