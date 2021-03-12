Британская монархия – загадка для живущих вне Соединенного Королевства. Завесу тайны вокруг королевской семьи немного приоткрыл нашумевший сериал "Корона", а недавнее интервью с Меган Маркл и принцем Гарри лишь подогрело и без того небывалый интерес к королевским делам. Мы собрали 7 кинокартин, которые расширят понимание того, что стоит за веками правления монархов в Великобритании. Из списка исключен сериал "Корона", если вы его еще не смотрели, настоятельно рекомендуем.

Пустая корона (сериал, 2012 – 2016)

Режиссеры: Руперт Гулд, Ричард Эйр, Теа Шеррок, Доминик Кук

Экранизация исторических хроник Уильяма Шекспира от телеканала ВВС знакомит зрителей с историями взлета и падения пяти королей Англии – Ричарда II, Генриха IV, Генриха V, Генриха VI и Ричарда III. Этот раздел творчества Шекспира малоизвестен широкой публике, поэтому сериал может послужить введением не только в историю становления английской государственности, но и в две тетралогии великого английского поэта. Главные роли сыграли наши любимые британские актеры: Бен Уишоу, Том Хиддлстон, Майкл Гэмбон, Бенедикт Камбербэтч и другие. В сериале – два сезона, первый – из четырех 2-часовых серий, а второй – из трех.

Король Англии (2019)

Режиссер: Дэвид Мишо

В основе сценария также лежат хроники Уильяма Шекспира, однако картина сфокусирована только на смерти короля Генриха IV (Бен Мендельсон) и правлении его сына короля Генриха V, роль которого исполнил франко-американский актёр Тимоти Шаламе. Ранее ведущий распутный образ жизни, король Генрих V сталкивается с необходимостью принятия сложных решений во времена Столетней войны и внутренних восстаний средневековой Англии.

Королева (2005)

Режиссер: Стивен Фрирз

Кинокартина освещает факт гибели принцессы Дианы и возникшие вслед за этим события. Современное общество ставит под сомнение конституционную монархию, королева Елизавета II находится в замешательстве от масштаба произошедшего, недавно избранный премьер-министр Тони Блэр ищет компромисс между взглядами королевского дома и общественности – в общем, уже привычная для любителей сериала "Корона" драма.

Тюдоры (сериал, 2007-2010)

Сценарит: Майкл Хёрст

Это одна из самых известных исторических многосерийных мелодрам. Несмотря на название, сериал повествует только о короле Генрихе VIII и не освещает весь период правления династии Тюдоров. Генрих VIII в большей степени известен нетипичным для того времени количества браков (шесть), печальной судьбой двух его жен (они были казнены по обвинению в измене) и разрыва монархии с католической церковью.

Золотой век (2007)

Режиссер: Шекхар Капур

Тюдоры – не первая работа сценариста Майкла Хёрста, затрагивающая тему английской монархии. Сериалу предшествовали фильмы "Елизавета" (1998) и "Золотой век" (2007) – один продолжение другого. Фильм повествует об англо-испанской войне – сложном периоде для королевы-протестантки Елизаветы, считавшейся незаконнорожденной дочерью Генриха VIII.

Фаворитка (2018)

Режиссёр: Йоргос Лантимос

Действие картины разворачивается в Англии в начале XVIII века во время войны между Англией и Францией. Это период правления королевы Анны, болевшей подагрой. Две ее приближенные – двоюродные сестры Сара Черчилль и Эбигейл Хилл – соперничают за право быть фавориткой королевы. Фильм выиграл семь главных наград Британской академии «BAFTA», а Оливия Колман, сыгравшая королеву Анну, взяла Оскар за лучшую женскую роль в фильме.

Король говорит! (2010)

Режиссер: Том Хупер

Историческая драма рассказывает о вынужденном восхождении на трон герцога Йоркского (Альберта), позже известного как король Георг VI. После того, как брат Альберта отказался от престола и переложил всю тягость правления на него, будущий британский король столкнулся с проблемой – нервное заикание препятствовало его публичным выступлениям. Георг VI обращается за помощью к логопеду Лайонелу Логу. Роль короля исполнил Колин Ферт, а его супруги – Хелена Бонем Картер.