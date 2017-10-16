Фильмы по Стивену Кингу: 10 новых экранизаций

Портфолио Стивена Кинга насчитывает 55 полноценных романов и более 200 небольших рассказов. Фанаты любят его за методичный и своеобразный подход к литературному жанру "ужасов". А режиссерам кино особенно нравится напряжение в произведениях писателя. Сейчас король ужасов переживает новый интерес к своим романам. В течение этого года и двух следующих появится еще 10 экранизаций. Редакция Buro 24/7 подготовила список самых интересных сериалов и фильмов по Стивену Кингу.

"Оно"

Определенно, одна из самых успешных экранизаций, не только с точки зрения проката (фильм собрал $606 миллионов за один месяц), агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes оценивает фильм на 85% из 100%. Одноименный роман рассказывает историю города Дерри, который каждые 27–30 лет подвергается нападению существа, которое пресследует детей. Главные герои – группа подростков, которые намерены разобраться с чудовищем. То самое "Оно" предстает перед читателями (и зрителями) в образе клоуна, но имеет возможность принимать любую форму, которая олицетворяет детский страх. События киноадаптации 2017 года охватывают только первую часть книги, продолжения истории ждем через два года.

"Оно 2"

О второй части известно очень мало. Мы знаем, что режиссером по-прежнему остается Андрес Мускетти, а роль Пеннивайза исполнит бесконечно талантливый Билл Скарсгард. Сменился главный сценарист, им стал Джеффри Юргенсен. Поскольку события фильма происходят спустя 27 лет, то весь остальной каст поменяется. Несмотря на отсутствие информации о самом проекте, известна точная дата премьеры – 6 сентября 2019 года.

"Игра Джеральда"

29 сентября на Netflix состоялась премьера фильма "Игра Джеральда" – еще одной экранизации романа Кинга. Семейная пара выбирается в домик у озера, где надеется вернуть своему браку былую страсть и живость. Джеральд предлагает супруге попробовать что-то новое и приковывает ее к кровати наручниками. В итоге у него случается сердечный приступ, он падает замертво, а Джесси остается в одиночестве в беспомощном состоянии. Каждая секунда, проведенная в кровати, превращается в пытку – начиная от банальной жажды и заканчивая психозом на основе детских травм.

Снял картину Майк Флэнеган, роль парочки исполнили потрясающие Карла Гуджино и Брюс Гринвуд.

"1922"

В этом году стриминг-сервис Netflix особенно любит творчество Стивена Кинга. "Тьма, и больше ничего" – это сборник четырех коротких новелл Кинга, а "1922" – первая повесть из него, объемом всего в 131 страницу. Уилфред Джеймс – счастливый фермер из Небраски. Его устраивает простой уклад жизни, но жена Арлетт ставит ему ультиматум: "Либо мы переезжаем в город, либо я забираю сына и развожусь". В этот момент главный герой открывает в себе другого человека, убеждает сына помочь ему совершить преступление, но потом начинает сходить с ума.

"Дети кукурузы: Побег"

Этот фильм станет десятой по счету экранизацией небольшого рассказа Кинга, который в свое время был опубликован в журнале Penthouse. Его сюжет был завязан на американской глуши и кукурузных полях, где орудовал жестокий культ, который приносил людей в жертву. Лента 2017 года расскажет историю беременной девушки Рут, которой удалось сбежать. Автор проекта – Джон Гулагер, известный серией "Пир" и "Пираньи 3DD".

"Мгла"

22 июня на канале Spike вышел первый сезон "Мглы". Небольшой городок Бриджтон в штате Мэн, США, окутывает неестественный густой туман. Каждый, кто осмеливается выйти наружу, погибает, в городке начинается массовый психоз. Две ключевые группы выживших оказались заложниками небольшого супермаркета и церкви. Самые смелые пробуют выходить в туман, но возвращаются далеко не все. Одни ищут способ воссоединиться с семьей, в то время как другие безуспешно пытаются понять, что происходит. К сожалению, старт сериала не был успешным, поэтому его не стали продлять на второй сезон.

"Мистер Мерседес"

"Мистер Мерседес" повествует о жестокой игре в кошки-мышки. Детектив в отставке Билл Ходжес получает гнусное письмо от психопата-убийцы, дело которого так и не было раскрыто: маньяк в маске клоуна влетел на мерседесе в толпу людей, в результате чего погибли 16 человек. Разгневанный Билл во что бы то ни стало намерен выйти на след маньяка, прежде чем тот нанесет очередной удар. Вопрос только в том, кто в этом противостоянии окажется умнее, хитрее и избирательнее. Руководство канала Audience Network недавно объявило о продлении сериала на второй сезон.

"Касл-Рок"

Буквально на днях появился первый тизер сериала "Касл Рок" от Hulu. В качестве исполнительного продюсера пригласили Джей Джей Абрамса, на удивление роль главного злодея сыграет тот же Билл Скарсгард. Однако он утверждает, что ничего общего с "Оно" здесь нет и это абсолютно уникальные и разные миры. Это не прямая экранизация, а скорее интерпретация целой серии историй, событий и персонажей, которые переплетаются в вымышленном городке Касл-Рок.

"Темная Башня"

Этот фильм ждали очень долго, он должен был стать продолжением одноименной серии романов, но в итоге стал одним из самых больших коммерческих провалов этого года. Несмотря на великолепный каст (Идрис Эльба и Мэттью МакКонахи), руководство Рона Ховарда и огромный бюджет, "Башня" провалилась в прокате и разочаровала фанатов Стивена Кинга. Цикл книг включает восемь романов, последний из которых вышел в 2012 году. В фильме 11-летний мальчик с особым даром знакомится с членом древнего рыцарского ордена Роландом Дискейном, и вместе им предстоит справиться с могущественным колдуном.





"Темная Башня" (сериал)

Вслед за полнометражной лентой, пусть и провалившейся, создатели объявили о съемках сериала-приквела. В основе – новелла "Колдун и кристалл", которая была издана еще в 1997 году. По словам создателей, телевизионное шоу будет гораздо ближе к оригиналу. В качестве потенциального шоураннера выбрали Глена Маззара, ответственного за сериал "Ходячие мертвецы". Студия ориентируется на 10–13 эпизодов за сезон. Съемки начнутся в 2018 году.

