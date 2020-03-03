Что такое “женское кино” с мужской точки зрения

До двадцатых годов XX века существовало понятие "женское кино" – под ним чаще всего подразумевались комедии с любовной историей в центре сюжета и обязательным хэппи-эндом. Сегодня же такие картины вызывают легкое недоумение как у самих женщин, так и у мужчин. Но в преддверии 8 марта мы решили узнать у мужской половины редакции, что для них значит "женское кино" сегодня, и собрать небольшую подборку из семи фильмов.

Мустанг

Режиссер: Дениз Гамзе Эргювен

Год выпуска: 2015

Когда тебя заставляют что-то делать – это всегда демотивирует. Но когда за тебя решают, как надо прожить всю твою жизнь, – это лишает всякой мотивации творить, учиться, работать и, в конце концов, жить. Свобода выбора – главный атрибут взросления. В “Мустанге” это наглядно показано на примере пяти сестер. Их свободолюбие противопоставляют устаревшим традициям турецкого общества и архаичному менталитету. Символизм отражен в названии: мустанг – одичавшая домашняя лошадь, которая поведением доказывает, что желание жить сильнее предрассудков и условностей.

Ведьмина служба доставки

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Год выпуска: 1989

Взросление – это не всегда подарок, но всегда выбор и зачастую сложный. И юной ведьме Кики в одном из первых аниме Миядзаки приходится столкнуться с этим выбором. В этом аниме сдержанно и великолепно отражены все сложности взросления. Более того, Кики на своём примере показывает, почему так важно пережить этот период, не потерять себя и не закрыться от мира.

Мать

Режиссер: Пон Чжун Хо

Год выпуска: 2009

Пон Чжун Хо стал главным ньюсмейкером этого года, забрав все основные кинопремии за свой фильм "Паразиты". Но за 11 лет до "Паразитов" корейский режиссер снял куда более смелую драму о бескорыстной и безусловной любви – любви матери к ребенку. В фильме мы наблюдаем, на что готова отчаявшаяся мать, и как материнский инстинкт проявляет себя в самый критический момент. Мы понимаем, как стирается грань между черным и белым, и остается только любовь.

Мои соседи Ямада

Режиссер: Исао Такахата

Год выпуска: 1999

С детства закладывается конструкт, что семья – самое главное. Эта установка особенно сильно проявляется в нашем регионе. “Мои соседи Ямада” – честная история самой обычной семьи, в прямом смысле этого слова. Взрослая жизнь оказывается совсем не такой, какой мы ее видели в детстве. Это горы немытой посуды, невкусные ужины, невыученные уроки и плохие оценки. Но это и есть жизнь, и история о ней будет интересна каждой.

Девочка, покорившая время

Режиссер: Мамору Хосода

Год выпуска: 2006

Семья – это важно, но ее мы не выбираем, а вот друзья - это люди, которых мы находим сами и с которыми мы проводим больше времени. При этом в настоящей дружбе вас связывают только единство взглядов и интересах. Все построено исключительно на эмоциях и эмпатии. “Девочка, покорившая время” – это история про ценность дружбы, ее трагедию и мимолетность. Только через слёзы, синяки и улыбки мы понимаем, что такое настоящая дружба.

Пожары

Режиссер: Дени Вильнёв

Год выпуска: 2010

“Пожары” Дени Вильнева тоже сфокусированы на материнской любви. Но здесь ее противопоставляют абсурдной и безжалостной нелепости мира. В этой истории показано, как мать может проявлять абсолютно алогичную любовь и сострадание, даже в свете невиданной жестокости. Дени Вильнёв четко фокусируется на самом тонком аспекте безусловной любви и доказывает, что возможно любовь – это и есть самое жестокое оружие.

Цель номер один

Режиссер: Кэтрин Бигелоу

Год выпуска: 2012

Главную героиню фильма зовут Майя. Она оперативник ЦРУ и ответственна за реализацию, развитие и продолжение операции по поимке Усамы бен Ладена. В реальной жизни ее имя до сих пор засекречено. Майя не похожа на типичные современные “сильные” женские персонажи. В ней нет искусственности и фальши. Ее позиция жесткая, однозначная и искренняя. Это работа не с целью кому-нибудь что-то доказать, это работа из-за веры в свои идеалы и ответственности за жизнь других людей. История о стойкости, смелости и выдержке.