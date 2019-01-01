Что смотреть дома с семьей во время каникул?

Не Маколеем Калкиным единым! Собрали для вас небольшой список уютных фильмов, если советская классика и "Один дома" засмотрены до дыр

1. Зеленая книга

Богатый и талантливый музыкант нанимает водителя, чтобы отправиться в турне по стране. Трудно найти двух более разных людей – утонченный "светский лев" и болтливый вышибала, который любит ввязываться в драки. Но эта дорога навсегда изменит их жизнь. Рекомендуется смотреть тем, кто остался в восторге от французской картины "1+1".

2. Отель Гранд Будапешт

Классика от мастера идеальной картинки – наверное, самый очевидный вариант в нашей подборке. Но если вы ещё не видели этот фильм – самое время это исправить. Лента рассказывает об увлекательных приключениях консьержа Густава и его юного друга, портье Зеро Мустафы. Сотрудники гостиницы становятся свидетелями кражи и поисков бесценных картин эпохи Возрождения, борьбы за огромное состояние богатой семьи и драматических изменений в Европе между двумя кровопролитными войнами.

3. Маленькая мисс Счастье

Пожалуй, "Маленькая мисс Счастье" – лучший семейный фильм, который обязательно надо смотреть с родными. Олив – маленькая девочка, мечтающая победить на конкурсе красоты "Маленькая мисс Счастье". Её родные тоже хотят, чтобы мечта Олив осуществилась, но они столь обременены своими собственными причудами, неврозами и проблемами, что едва ли могут ей помочь. Но однажды вся семья, состоящая из отца-невротика, дедушки-наркомана, дяди с суицидальными наклонностями и брата-ницшеанца, соберётся вместе и отправится в далёкую Калифорнию, чтобы Олив смогла участвовать в конкурсе.

4. Капитан Фантастик

Бен Кэш, его жена Лесли и их шестеро детей живут вдалеке от цивилизации в штате Вашингтон. Разочаровавшись в капитализме, они решили воспитывать своих детей сами, обучая их навыкам выживания, языкам и наукам. Лесли госпитализируют с биполярным расстройством, и в итоге она кончает жизнь самоубийством. Поначалу Бен не хочет ехать на похороны, но затем все-таки решает отправиться туда с детьми. На автобусе, переделанном под дом на колесах, они отправляются в большой мир. Ещё один отличный семейный фильм о взаимопонимании и родительской любви.

5. Хороший мальчик

Если при просмотре этого фильма вы вспомните "Ералаш", то не зря. Главный герой – ученик средней школы Коля Смирнов. Всё в его жизни идёт не так: он влюбляется в учительницу английского языка, отец-учёный заставляет семью не спать по ночам, кто-то поджигает школу, а в него самого влюбляется дочка директора.

6. Крупная рыба

Фантастическая трагикомедия от сказочника Тима Бертона – лучший вариант для тех, кто в ссоре. Бывший странствующий торговец Эдвард Блум имеет невероятный талант рассказчика. Однако его сын, прагматичный клерк Уилл, считает отца лишь очередным лжецом в стиле барона Мюнхгаузена, из-за чего их отношения очень сильно испорчены. Однако, когда у Эдварда внезапно диагностируют рак, Уилл и его беременная жена Жозефина приезжают к родителям Уилла, чтобы быть рядом с больным Эдвардом. Сын пытается воссоздать историю жизни отца в серии легенд и мифов, которые тот придумывает на основе разрозненных фактов. И неожиданно открывает для себя, что отец – не такой уж и выдумщик, каким он его считал.

7. Жизнь – дерьмо

Мультимиллионер Годдард Болт заключает пари со своим соперником Вэнсом Крассвелом. Если он выиграет пари, то получит право на застройку бедного квартала Лос-Анджелеса. По условию пари он должен прожить 30 дней без денег и документов на улицах этого квартала. Только там Годдард узнает настоящую жизнь, находит друзей и даже встречает свою любовь. Отличный вариант для всей семьи – от мала до велика.

8. Безумная свадьба

Трудно найти более подходящую картину для интернациональных семей. Мсье Верней и его жена – добропорядочная буржуазная французская супружеская пара, родители четырех дочерей. Единственная их проблема – тести. Одна вышла замуж за китайца, вторая – за араба, третья – за еврея. Готовится к замужеству и четвертая дочь, а супругов Верней ждет большой сюрприз.