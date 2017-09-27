"Матильду" Алексея Учителя покажут в Казахстане

Историческая драма Алексея Учителя "Матильда" об отношениях цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской выйдет в прокат в Казахстане. Об этом стало известно после того, как в Астане состоялся предварительный показ картины в Министерстве культуры и спорта и Министерстве по делам религий и гражданского общества. Фильм будет показан на всей территории Казахстана с возрастным ограничением "16+".

"Решение о прокате фильма в Казахстане было принято после просмотра. Я рад, что на него не повлияло информационное поле, сложившееся вокруг "Матильды". Конечно, это не семейное кино. Это фильм для взрослой, думающей аудитории", – рассказал генеральный директор компании "Меломан" Вадим Голенко.

Фильм рассказывает об отношениях наследника престола Николая Романова и танцовщицы императорского театра Матильды Кшесинской с момента их знакомства в юношестве и до момента коронации Николая в 1896 году. Главные роли исполнили Ларс Эйдингер, Данила Козловский, Евгений Миронов и Михалина Ольшанска. Прокат фильма в России долгое время был под вопросом из-за протестов православных активистов. После гибели Николай II вместе с семьей был причислен к лику святых. В картине Учителя раскрываются подробности его личной жизни, что и вызвало такой резонанс.