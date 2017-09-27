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Культура / Кино

"Матильду" Алексея Учителя покажут в Казахстане

Картина выйдет в прокат 26 октября

"Матильду" Алексея Учителя покажут в Казахстане

Историческая драма Алексея Учителя "Матильда" об отношениях цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской выйдет в прокат в Казахстане. Об этом стало известно после того, как в Астане состоялся предварительный показ картины в Министерстве культуры и спорта и Министерстве по делам религий и гражданского общества. Фильм будет показан на всей территории Казахстана с возрастным ограничением "16+".

"Решение о прокате фильма в Казахстане было принято после просмотра. Я рад, что на него не повлияло информационное поле, сложившееся вокруг "Матильды". Конечно, это не семейное кино. Это фильм для взрослой, думающей аудитории"– рассказал генеральный директор компании "Меломан" Вадим Голенко.

Фильм рассказывает об отношениях наследника престола Николая Романова и танцовщицы императорского театра Матильды Кшесинской с момента их знакомства в юношестве и до момента коронации Николая в 1896 году. Главные роли исполнили Ларс Эйдингер, Данила Козловский, Евгений Миронов и Михалина Ольшанска. Прокат фильма в России долгое время был под вопросом из-за протестов православных активистов. После гибели Николай II вместе с семьей был причислен к лику святых. В картине Учителя раскрываются подробности его личной жизни, что и вызвало такой резонанс.

Buro247.kz

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