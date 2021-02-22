Фестивальное кино, которое можно посмотреть уже сегодня
Фестивальное кино страдает от стигмы "претенциозно". Оно кажется закрытым и непонятным. Возможно, его просто стоит сделать доступным? Мы выбрали несколько фестивальных картин 2020 года, которые можно посмотреть уже сейчас.
Malmkrog
Режиссёр: Кристи Пую
Кристи Пую снимает с 2001 года. За это время он успел захватить “Золотого медведя” и “Особый взгляд” в Каннах. Его новый фильм Malmkrog основан на философском сочинении мыслителя, поэта и публициста Владимира Соловьёва – “Три разговора”. Эти разговоры склеены в ленту длиной три с половиной часа. За это время аристократ, политик, молодая графиня и генерал с супругой ведут светскую беседу о войне, прогрессии, конце всемирной истории и антихристе. За этот фильм Кристи Пую получил две премии и четыре номинации на различных фестивалях.
Minari/Минари
Режиссёр: Ли Исаак Чан
Что нужно сделать корейским иммигрантам, чтобы достичь “Американской мечты”? Простейший вариант – забыть о своих корнях, традициях и ассимилироваться. Этот процесс затрудняет бабушка, которая глубоко почитает свою культуру и хочет, чтобы корейцы оставались корейцами даже в США. Ли Исаак Чан за работу над "Минари" получил две награды на фестивале “Сандэнс” (Гран-при жюри и Приз зрительских симпатий).
Domangchin yeoja/Женщина, которая убежала
Режиссер: Хон Сан Су
С детства нас учат улыбаться незнакомым, скрывая свои проблемы. Главная героиня фильма Ким за пять лет брака ни разу не была вдали от мужа. Впервые Ким осталась одна и решила провести это время с подругами. Все они находятся в разных стадиях отношений (развод, разрыв и давнее замужество). В ходе диалога становится понятно, как много может скрывать человек, который, кажется счастливее остальных.
Druk/Ещё по одной
Режиссёр: Томас Винтерберг
Фильм – наглядная демонстрация актуальных проблем алкоголизма у, казалось бы, успешных и состоявшихся людей. Тут как в анекдоте - в бар заходят профессор истории, экономист, физрук и психолог. Они решают проверить гипотезу о том, что содержание 0,5 промилле алкоголя в крови влечет за собой повышенную эффективность. Метод казался рабочим, пока всё не пошло под откос.
Uppercase Print/Заглавными буквами
Режиссёр: Раду Жуде
Правление Чаушеску в Румынии было спорным и неоднозначным. Оно сопряжено с ограничением свобод, падением экономики и строгим государственным контролем. В фильме “Заглавными буквами” рассказана история тех, кто был против. Молодой парень выражает протест в виде граффити. Его слоганы призывают к свободе, демократии и базовым принципам человечности.
Pieces of a Woman/Фрагменты женщины
Режиссёр: Корнель Мундруцо
Связь матери и ребёнка особенна, каким бы гендерно-нейтрально-неконформным ни был мир. И потеря ребёнка – ужасный удар. Его невозможно сравнить с чем-либо другим. Главная героиня фильма “Фрагменты женщины” потеряла ребенка во время родов. Но вместо поддержки и понимания родных получила ряд проблем с близкими.
Never Rarely Sometimes Always/Никогда, редко, иногда, всегда
Режиссёр: Элиза Хиттман
Какой бы безусловной ни была любовь ребёнка и матери, не каждый готов взять на себя такую ответственность. Особенно в 17 лет. Главная героиня Отэм решает сделать аборт. Однако в центре кризисной беременности ее пытаются переубедить. Она решает уехать из штата Пенсильвания, чтобы окончательно закрыть этот вопрос. Единственная её поддержка – подруга Скайлар.
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