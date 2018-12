В Алматы пройдет конкурс документального кино Центральной Азии

В честь своего пятилетия Clique Film Festival проводит международный фестиваль/конкурс документального кино стран Центральной Азии – Central Asian Documentary Film Festival (CADF). На конкурс прислали более 60 заявок, из которых были отобраны 24 работы. Среди них – короткометражные и полнометражные картины режиссеров из Казахстана, Кыргызстана, России, Германии, Голландии и других стран. В качестве основных тем – экология, трудовая миграция, независимость, права человека, депортация и поиск идентичности. Откроет конкурс "Турксиб" – первый фильм, снятый на территории современного Казахстана. В рамках конкурса состоится спецпоказ трёх полнометражных картин: "Столица" – снятая к десятилетию Астаны российским режиссером Максимом Поздоровкиным; The story of Panty – путь от узбекского хлопка до магазина нижнего белья в Бельгии; и Where the Wind Blew – об антиядерном движении "Невада – Семипалатинск". Все показы бесплатны, перед началом сеанса необходимо взять билет в кассе.

Документальное кино – это инструмент, который помогает максимально точно передать реальность и состояние общества извне. Также, это возможность раскрыть истории жителей Центральной Азии, о которых раньше не решались говорить. "Очень важно, что показы конкурса будут осуществляться в преддверии очень важной даты – 70-ой годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека, так как многие вопросы, которые поднимаются на этом конкурсе фильмами-участниками, имеют самое прямое отношение к правам и свободам человека", – рассказал председатель правления фонда "Сорос-Казахстан" Антон Артемьев.

В жюри конкурса вошли представитель International Documentary Festival Amsterdam Изабель Аррате Фернандез, режиссер из Грузии Тинатин Гурчиани, профессор политологии Оксфордского университета Рико Айзекс.

Расписание показов:

6 декабря:

19:30 - 21:00 – "Турксиб" (71 мин.)

7 декабря:

18:00 - 19:00 – "Меерим" (50 мин.)

19:30 - 21:10 – Narkomen (38 мин.)

20:20 - 21:25 – "Металлический хлеб" (45 мин.)

21:35 - 22:55 – "Песни Абдула" (68 мин.)

8 декабря:

14:30 - 15:20 – "Жаланаш – пустой берег" (40 мин.)

15:20 - 16:35 – "Столица" (72 мин.)

17:00 - 18:00 – "Ветер в моих волосах: Далекая родина Каратау" (44 мин.)

18:30 - 20:20 – "Я не болен! Я – гей" (70 мин.)

20:30 - 21:20 – "Меерим" (50 мин.)

9 декабря:

14:30 - 16:40 – "Машина, в которой всё исчезает" (101 мин.)

16:50 - 17:30 – "Мудрость гор" (40 мин.)

17:40 - 18:50 – Bye Bye Baby (62 мин.)

19:00 - 20:20 – "13 км" (64 мин.)

20:30 - 21:50 – "Урожайная луна" (69 мин.)

10 декабря:

16:00 - 16:45 – "Металлический хлеб" (45 мин.)

17:00 - 18:30 – "Джамиля" (84 мин.)

18:45 - 21:25 – "Петь свои песни/в Казахстане" (70 мин.)

20:40 - 22:00 – "Куда подует ветер" (75 мин.)

11 декабря:

17:00 - 18:20 – "Песни Абдула" (68 мин.)

18:30 - 20:30 – Программа короткометражных фильмов (111 мин.)

21:00 - 22:10 – "Чужая работа" (70 мин.)

12 декабря:

17:00 - 18:00 – "История о белье" (60 мин.)

18:00 - 18:50 – Специальный показ Holanews (38 мин.)