Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Культура / Кино

"Ей это нужно позарез": Спайк Ли переснял свой фильм для Netflix

Теперь это сериал

"Ей это нужно позарез": Спайк Ли переснял свой фильм для Netflix

"Ей это нужно позарез"  авторское кино 1986 года, снятое Спайком Ли всего за несколько дней. Фильм рассказывает историю авантюристки Нолы Дарлинг, которая использует мужчин для достижения своих целей. Их у нее три, и каждый считает, что хорошо знает Нолу. 

В этом году Спайк переснял свой первый широкий метр специально для онлайн-сервиса Netflix. Только теперь картина превратилась в сериал из десяти эпизодов. Среди главных героев все та же Нола Дарлинг и три ее бойфренда  воспитанный интеллектуал Грир Чайлдс, инвестиционный банкир Джейми Оверстрит и модник-сникерхед Марс Блэкмон. Все трое, сами того не зная, помогают девушке в ее карьерных планах стать актрисой.

Роли исполнили Деванда Вайз, Клео Энтони, Лирик Бент и Энтони Рамос. Оригинальную ленту также можно посмотреть на Netflix. А премьера нового сериала состоится в День благодарения, 23 ноября. 

Buro247.kz

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще