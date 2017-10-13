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"Ей это нужно позарез": Спайк Ли переснял свой фильм для Netflix
Теперь это сериал
"Ей это нужно позарез" – авторское кино 1986 года, снятое Спайком Ли всего за несколько дней. Фильм рассказывает историю авантюристки Нолы Дарлинг, которая использует мужчин для достижения своих целей. Их у нее три, и каждый считает, что хорошо знает Нолу.
В этом году Спайк переснял свой первый широкий метр специально для онлайн-сервиса Netflix. Только теперь картина превратилась в сериал из десяти эпизодов. Среди главных героев все та же Нола Дарлинг и три ее бойфренда – воспитанный интеллектуал Грир Чайлдс, инвестиционный банкир Джейми Оверстрит и модник-сникерхед Марс Блэкмон. Все трое, сами того не зная, помогают девушке в ее карьерных планах стать актрисой.
Роли исполнили Деванда Вайз, Клео Энтони, Лирик Бент и Энтони Рамос. Оригинальную ленту также можно посмотреть на Netflix. А премьера нового сериала состоится в День благодарения, 23 ноября.
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