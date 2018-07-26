Это не хентай: пять лучших аниме в жанре "этти"

Не любите аниме? Возможно вы еще не нашли свой жанр. Поэтому начинаем знакомить вас с самыми интересными направлениями японской анимации. Наш первый из них – этти.

Этти – облегченный вариант хентая, в котором не показывают сексуальные отношения напрямую, но эротические сцены все же присутствуют. Тонкие намеки на этти часто можно наблюдать в большинстве аниме жанра сейнен (аниме и манга, рассчитанные на молодых мужчин от 18 лет и старше), сенен (аниме и манга, рассчитанные на подростков от 12 до 18 лет) или гарем (отдельный поджанр, где главный герой окружен исключительно женскими персонажами). Само слово "этти" предположительно появилось в конце 1950-х, после Второй мировой войны, когда английский язык был очень популярен в стране восходящего солнца. Из-за японского произношения буквы "h" – [эччи], слово hentai трансформировалось в echhie. Первой этти-мангой принято считать "Поселок отшельника" Ко Кодзима, которая появилась в 1956 году в эротическом журнале Asahi Geino. Примечательно, что манга выходит до сих пор и является самым длинным комиксом одного автора.

Классический персонаж этти – это старшеклассник или студент, вокруг которого вьется огромное количество симпатичных девушек, или же который сам активно охотится за женщинами. Поэтому чаще всего все этти-аниме относятся к юмористическому жанру. Графически в аниме часто мелькают женская грудь, бедра, короткие юбки, бюстгальтеры. Есть также несколько сценариев, которые повторяются от аниме к аниме: сцены в душе, в горячих источниках, сцены боев, где задираются юбки и рвутся пуговицы на рубашках на груди пятого размера. Воображение главных героев тоже играет немаловажную роль в демонстрации сексуальных фантазий.

Три неотъемлемых компонента любого этти:





Нагота

Степень обнаженности персонажей зависит от предполагаемой аудитории, предпочтения авторов и студии. Например, в некоторых случаях даже если грудь и показана на экране, то соски и гениталии прикрыты одеждой, оружием, спецэффектами и любыми другими предметами. Такая цензура есть в To Love-Ru, Soul Eater или даже "Евангелионе". Кровь из носа – типичная реакция героя на наготу, знак сексуального возбуждения. Персонаж может потерять сознание от потери крови – это тоже распространенный сценарий.

Панцущот

Панцу – неизменный атрибут любого фансервиса в аниме, является калькой с английского слова и переводится как "трусики". Обсессия вокруг панцу появилась в конце 60-х. Цвет и стиль нижнего белья может многое рассказать о женщине, которая носит его. Если это роковая девушка, то, вероятнее всего, белье у нее будет черное или красное, если же персонаж – милая школьница, то зрителю покажут шортики розового или желтого цвета. Белый – для невинных персонажей, полосатый принт – для застенчивых. Цветовая палитра играет большую роль в характере персонажей аниме всех жанров – антагонистов и протагонистов можно отличить благодаря цвету их волос и одежды. Огромное количество панцу можно увидеть в аниме "Чобиты" и Panty & Stocking with Garterbelt.

Предположительный секс

Предположительно сексуальная ситуация – неотъемлемая часть комедий. Например, когда персонаж стонет, охает и издает сексуальные звуки, то, скорее всего, ему делают массаж, вправляют сломанную кость или прикладывают лед к поврежденной конечности. Так что, если в аниме слышите: "Быстрее!", "Чуток левее!", "Сильнее!", то, вероятно, главные герои просто двигают шкаф и им не хватает сил.

5 знаковых аниме жанра:





Демоны старшей школы (High School DxD)

Сюжет вращается вокруг Хедо Иссея, ученика третьего курса Академии Кё. Хедо – почетный член "Извращенного Трио", негласного клуба для молодых людей. Его убивает на первом свидании девушка, которая оказывается падшим ангелом. После смерти он перерождается в слугу демона. Теперь цель его жизни – стать демоном самому и создать свой гарем.





Золотой парень (Golden boy)

Через юмор аниме подходит к серьезной для Японии проблеме образования. Применимы ли знания, полученные в университете? Действительно ли профессора дают знания, а не загоняют студентов в рамки программы? Ответы на эти вопросы ищет 25-летний студент Оэ Кинтаро. Он бросил занятия в Токийском университете и решил колесить на велосипеде по стране, чтобы учиться. Учиться тому, что попадется на пути: программированию, боевым искусствам, плаванию и приготовлению лапши. В то же время Кинтаро старается не пропускать ни одной девушки, но отношения с ними складываются гораздо хуже, чем обучение. В душе он все равно романтик, чуткий и добрый человек. Недостатки? Их очень мало. Шесть серий проходят в такой позитивной атмосфере, что к концу, конечно же, хочется еще.





Любовные неприятности (To Love-Ru)

Название аниме основано на игре слов "любовь" и "неприятность". В японской транслитерации "to love ru" читается как "то рабу ру", что созвучно произношению английского слова trouble. Робкий 16-летний Рито Юки влюблен в девушку по имени Харуна, одноклассницу и объект воздыхания еще со времен младшей школы. Ситуация осложняется, когда в своей ванной главный герой обнаруживает обнаженную девушку Лала. Она – принцесса, но прибыла с другой планеты. Семья хочет вернуть ее обратно, чтобы выдать замуж за подходящего кандидата, но Лала решает остаться на Земле и провести свою жизнь с Рито. Легион красавиц и отсутствие законов физики и физиологии прилагаются.





Повседневная жизнь с девушками-монстрами (Everyday Life with Monster Girls)

12-ти серийное аниме – пример этти-аниме с оригинальным сюжетом. Если сценарии 90% этти-аниме так или иначе касаются школы, то здесь рассказывается о монстрах и волшебных существах. Ламии, женщины-кентавры, гарпии и девушки-кошки – вот лишь некоторые персонажи. Благодаря закону о культурном обмене, люди с других планет могут спокойно жить среди людей, как студенты по обмену. Кимихито Курусу живет один в большом доме, и к нему подселяют девушку-ламию – Мию. Героиня сразу же влюбляется в Кимихито и собирается выйти за него замуж. Всё осложняется тем, что в доме появляются и другие жительницы: русалка Лорелей, кентавр Сэнтория и желеобразная Су. Каждая считает своим долгом связать жизнь с Кимихито.

Симонета: Скучный мир, где не существует самой идеи грязных шуток (Shimoneta to Iu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai)

Сокращенно: Shimoseka.

Альтернативная Япония. В стране введены строгие законы об этике и морали. Правительство следит за тем, чтобы граждане оставались целомудренными всю жизнь. Грязные разговоры, вульгарные поступки, анекдоты с сексуальным подтекстом и неприличные мысли сочтены ненужными и поэтому запрещены. Всех людей обязывают носить на шее браслет, который реагирует на произношение запретных слов. В случае нарушения человека ждет исправительный лагерь. Но даже в этих гнетущих законах есть свои лазейки. Их поиском занимается подпольная организация SOX. Танукити Окума – участник SOX, который распространяет порно. Главный герой влюблен в дочь политиков, которая совершенно не знакома с романтическими отношениями.