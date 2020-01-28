Эпоха массового кинематографа: как появилось продюсерское кино

Очевидно, что в последние годы кинокомиксы заняли лидирующее положение в современном кинематографе. Поколение XXI века растёт на фильмах о супергероях, обладающих именно развлекательной функцией. Начиная с фильма Тима Бёртона "Бэтмен" (1989), вот уже 30 лет главные дорогостоящие картины – адаптация рисованных комиксов.

Тим Бёртон на съемках фильма "Бэтмен", 1989 г.

Более того, в последние годы всё больше набирают популярность сиквелы и ремейки, которые обращаются к хорошо знакомым и любимым публикой произведениям. Они обедняют не только образную, но и эмоциональную составляющую старых картин. Даже новый вариант "Звёздных войн", на удивление поклонников этой киноэпопеи, превратился из культовой саги в стандартное шоу. Одно из преимуществ – охват широкой аудитории, но это проблема для развития кино как искусства. Ведь если кино продюсерское, значит кассовое. Продюсерские студии работают в интересах зрителя и стремятся расширить аудиторию за счёт любимого – зрелищного действия (эффектные сражения, гонки, взрывы, трюки и т.д.). А всё, что приходится не по вкусу широким массам из-за неясности, сложной сюжетной структуры, психологической глубины и бытовой направленности – "чаще всего" авторское (режиссёрское) кино. Такое кино относят к элитарной культуре, и с каждым годом оно всё реже покидает фестивальную завесу и выходит в прокат. Давайте разберёмся с возникновением продюсерского кино и его ролью в массовом кинематографе.

Не случайно в разговоре о массовом кинематографе сразу представляются голливудские экшн-фильмы. И хотя родиной кино (такого, каким мы его знаем) является Франция, которая с первых своих картин воздействовала на публику как аттракцион, самая широкая зрительская аудитория всё же собралась в США. Это заслуга не столько Дэвида Уорка Гриффита (он вывел американский и мировой кинематограф на новый уровень), сколько студий работавших в Голливуде в 1920-е. Это был удивительный период после Первой мировой войны, до начала Великой Депрессии, когда Голливуд стал центром киноиндустрии, "конвейером" выпускающим в среднем по 800 картин в год. Возможности кинопроизводства росли с каждым годом и съёмки становились более масштабными и дорогими. В 20-х окончательно сформировалась полноценная экономическая структура Голливуда. Сложилась студийная система с долгосрочными контрактами, крупными гонорарами звёзд и жёстким контролем за режиссёрами и актёрами со стороны продюсеров. Голливуд с самого начала стал коммерческим предприятием, за что до сих пор получает упрёки со стороны европейских кинематографистов, сторонников авторского кино.

Образец сертификата MMPDA

В это же время свирепствовала внешняя цензура. Разразился настоящий скандал вокруг "неблагопристойных" фильмов и звёзд, принявших в них участие. Началось широкое осуждение голливудских студий со стороны политических, религиозных и гражданских организаций; некоторые пуританские общества призывали к бойкоту ряда фильмов. И когда такое давление на киноиндустрию достигло пика, а большинство кинолент запретили к прокату, со стороны киностудий было принято решение создать внутреннюю цензуру в ответ на внешнюю. В 1922 году ведущие киностудии создали Американскую Ассоциацию Продюсеров и Прокатчиков (MMPDA), чтобы установить саморегулирование, официально оформить своё "господство" и создать собственный свод правил. Во главе организации встал бывший федеральный чиновник Уилл Хейс, он же разработал свод правил цензуры для ассоциации голливудских киностудий, за которыми и установил собственный контроль. Позже этот свод правил получил название "Кодекс Хейса".

Помимо множества новых правил, запрещающих использование тех или иных мотивов в фильмах, можно выявить три основные тенденции продюсерского кино того времени. Во-первых, фильмы выпускались по чётко заданному продюсером сюжету, отчего сложились определённые типы фильмов на одни и те же жанры, которые были апробированы на зрителе и с большим успехом регулярно выходили на экраны. С точки зрения коммерческой выгоды, вложения в "авторское" произведение (успех которого непредсказуем) – это более рискованный шаг, нежели вложение в сделанный по чётким проверенным рецептам фильм. Особенно, если он следует жёсткой и надёжной повествовательной структуре. Так что по итогам 20-х годов мы имеем огромное количество гангстерских фильмов, исторических постановок и особенно любимых зрителями мелодрам. При этом снимались и другие ленты – от сексуальных новелл до эпических библейских постановок Сесила Б. ДеМилля; от вестернов («Крытый фургон» Джеймса Круза, 1923) до фильмов ужасов, военных фильмов и даже полнометражных документальных картин. Более того, был популярен жанр комедии в лице Чарли Чаплина, Бастера Китона и Гарольда Ллойда.

Грета Гарбо в фильме "Двуликая женщина"

Во-вторых, нужны были фильмы с громкими именами, а это значит с участием звёзд и суперзвёзд. И хотя Чаплин, Китон и Ллойд были самыми известными звёздами немого кино, они составляли отдельную категорию фильмов, которая существуюет благодаря их именам. Каждый из них был отдельным феноменом, что в итоге стало полноценным жанром. Но были и другие звёзды крупного калибра. Например, таинственная и неземная Грета Гарбо – звезда мелодрамы, создала галерею образов самых знаменитых любовниц в истории человечества; или же известный голливудский актёр-звезда Рудольфо Валентино, ставший секс-символом эпохи немого кино.

В-третьих, важна была производственная стоимость: чем дороже производство, тем больше прибыли. Здесь было важно всё: от актёров в изысканных костюмах, до масштабных дорогостоящих декораций (чаще всего в павильонах), которые наглядно демонстрировали размах производства и вызывали зрительский восторг (например, экзотические фильмы). Плюс ко всему, использовались всевозможные визуальные эффекты, трюки и технологические изыски.

Если задуматься, нынешнее продюсерское кино во многом следует тем же принципам, что и сто лет назад. Современное кино является продуктом эпохи постмодернизма, а его искусство, как отмечают многие исследователи и философы, использует уже готовые формы. Так, например, в одной из своих статей немецкий философ Борис Гройс писал: "Культурная инновация осуществляется сегодня как приспособление культурной традиции к новым жизненным обстоятельствам, новым технологиям презентации и дистрибуции, или новым стереотипам восприятия". Иными словами, наше поколение не может разорвать связь с ушедшими культурными традициями, оно извлекает уже имеющиеся формы из своего исторического контекста, немного видоизменяет их благодаря техническому и социальному развитию и помещает в новую среду. То, что мы имеем сейчас, повторяет всё то, что уже значилось в истории. И влияние, которое оказывают на зрителей создатели фильмов, и восприятие этих фильмов зрителями считываются на уровне бессознательного; это связано с психологическим мышлением поколения.

Рудольфо Валентино в фильме "Месье Бокер", 1924 г.

Массовый кинематограф – это "нечто", к чему уже привыкло общество, идея, которая укоренилась в подсознании людей. В 20-е Голливуд производил рекордное количество фильмов, заслоняя собой кино других стран и независимых американских режиссёров. Они подвергались цензуре, в отличие от голливудских студийных проектов, создавших свою собственную цензуру. Сегодня голливудское кино не сильно ушло вперёд. Как и зрительское внимание, с фокусом на продюсерские фильмы, которые выходят без передышки ни себе, ни зрителю. Современное массовое кино имеет ту же определённую "палитру" жанров и моделей фильмов, которые мы уже успели полюбить. Мы ждём продолжения или идентичных картин, по привычке запрашивая в поисковике: "фильмы, похожие на...". Более того, мы как и зритель 1920-х годов, ведёмся на громкие афиши со знакомыми именами любимых звёзд. У нас свои секс-символы, которые завоевали наши сердца и внимание. Кроме всего прочего, можно поймать себя на том, что мы идём в кинотеатр за зрелищностью представления. Добиться ее можно дорогостоящей, технически-оснащённой сценой, а значит, нас всё так же привлекает масштабное, дорогое кинопроизводство. Развитию современного массового кинематографа способствуют новые компьютерные технологии, которые вызывают у нас сильнейшие эмоции, будь то смех или ужас. Такое кино представляет собой вид развлечения, опережая по этому параметру все другие виды искусства, а мы без особого интеллектуального напряжения получаем возможность окунуться в другой, фантастический мир.