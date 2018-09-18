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"Удивительная миссис Мэйзел", сериал про Версаче и "Игра престолов": лучшие сериалы 2018 года
В Лос-Анджелесе прошла юбилейная 70-я церемония телевизионной премии "Эмми"
Минувшей ночью в Лос-Анджелесе Американская телевизионная академия выбирала лучшие сериалы 2018 года. Результаты премии кардинально отличаются от результатов прошлогодней церемонии. Так, очевидным триумфатором "Эмми – 2018" стал комедийный сериал "Удивительная миссис Мэйзел". Сериал получил в общей сложности 8 наград, в том числе "Лучший комедийный сериал", "Лучшая актриса в комедийном сериале" (Рэйчел Броснахан), "Лучший сценарий" и "Лучшая режиссура". "Рассказ служанки" – лучший драматический сериал прошлого года – не сохранил свой статус, статуэтка в этом году досталась "Игре престолов". Сериал обошел в номинации такие громкие проекты, как "Очень странные дела", "Рассказ служанки", "Это мы", "Американцы", "Корона" и "Мир Дикого Запада".
Полный список победителей:
Лучший драматический сериал – "Игра престолов"
Лучший комедийный сериал – "Удивительная миссис Мэйзел"
Лучший актер в комедийном сериале – Билл Хэйдер ("Барри")
Лучшая актриса в комедийном сериале – Рэйчел Броснахан ("Удивительная миссис Мэйзел")
Лучшая актриса в драматическом сериале – Клэр Фой ("Корона")
Лучший актер в драматическом сериале – Мэттью Рис ("Американцы")
Лучший мини-сериал – "Американская история преступлений: Версаче"
Лучший ТВ-фильм – "Черное зеркало"
С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.
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