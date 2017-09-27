Эпоха мафии и ее последний отец: Джон Траволта в фильме "Кодекс Готти"

В Сети появился трейлер фильма о последнем из легендарных крестных отцов мафии – Джоне Готти по произвищу Тефлоновый Дон. Готти считается одним из самых жестоких и кровожадных преступников итало-американской мафии. Роль мафиози исполнил Джон Траволта.

Фильм "Кодекс Готти" рассказывает о жизни Джона Готти, родившегося и выросшего в Бронксе и Гарлеме. Он занимался мелким разбоем и рэкетом, а в 1985 году расправился с боссом семьи Гамбино Полом Кастеллано и возглавил ее сам. В 1992 году он получил пожизненный срок, показания против Готти дал его заместитель Сальваторе Гравано. Тогда же он получил прозвище Тефлоновый Дон за то, что ему долгое время удавалось избегать наказания.

Помимо Джона Траволты в фильме снялись Келли Престон, Стейси Кич и Меган Леонард. Премьера фильма запланирована на 21 июня 2018 года.