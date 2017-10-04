Джаред Лето станет новым Хью Хефнером

Режиссером фильма, посвященного медиамагнату, станет Бретт Рэтнер, давний друг Джареда. "Когда он узнал, что я получил права на фильм, то сказал мне: "Я хочу его сыграть, хочу понять его". Мне кажется, если кто и может это сделать, то это он. Джаред Лето – один из величайших актеров современности", – рассказал Бретт. Планировалось, что актер познакомится с основателем Playboy лично, но 27 сентября Хью Хефнер скончался. Однако режиссер считает, что у него есть достаточное количество архивного материала для полного понимания личности Хефнера.

Рэтнер прославился своими фильмами "Красный Дракон" и "Геракл". А его компания RatPac стоит за такими гигантами, как "Чудо-женщина" и "Выживший". Когда впервые стало известно о работе над фильмом, СМИ назвали Бретта "идеальным" режиссером для съемок именно этого байопика. "Хью Хефнер начал сексуальную революцию из стен легендарного особняка. Используя страницы Playboy, он построил настоящую империю, которая включала в себя издательские дома, ночные клубы, казино и даже телевизионные проекты", – комментирует режиссер. Официальной даты премьеры пока нет, но, учитывая занятость Лето, фильм стоит ожидать не ранее 2019 года.