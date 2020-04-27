Отмена спортивных мероприятий вовсе не означает, что фанатам автогонок, футбола, баскетбола и других спортивных игр нечего смотреть. Для ностальгирующих по спортивным соревнованиям, мы собрали шесть документальных сериалов и фильмов о спортивных соревнованиях, Формуле-1, NBA, Премьер Лиге и Чемпионату мира по кроссфиту.

Последний танец (The Last Dance), 2020

Документальный сериал о знаменитой чикагской баскетбольной команде Chicago Bulls. На протяжении 10-часового сезона зрители увидят ранее неопубликованные записи с сезона NBA 1997-98 года. Операторам был дан полный доступ для передвижения по арене, так они запечатлели не просто саму игру, но и динамику отношений в команде, конфликты. Сериал посвящен не только Chicago Bulls в целом, но и главному ее игроку Майклу Джордану. В сериалы можно увидеть, почему его считали феноменом и что отличало Джордана от других членов команды по словам его коллег и близких.

Есть аудио и субтитры на русском языке.

Чирлидеры (Cheer), 2020

Если для вас чирлидинг – не спорт, то этот документальный сериал точно переубедит вас в этом. Общественный Колледж Наварро из Техаса знаменит своей командой чирлидеров The Navarro College Bulldogs Cheer Team. Чтобы участвовать в чемпионатах и стать частью одной из сильнейших команд, молодые люди, мечтающие о карьере чирлидеров, съезжаются со всей Америки именно в этот колледж. Как и в любом другом спорте многое зависит от тренера. Моника Алдама не просто тренер, а ментор, выполняющая роль матери и советника для многих из членов команды. В ходе документального сериала зритель узнает как команда готовится к чемпионату и почему для многих чирлидинг больше чем хобби или танцы.

Имеются субтитры на русском языке.

Формула-1: Гонять, что выживать (Formula 1: Drive to Survive), 2019

Документальный сериал в двух сезонах о Формуле-1. Как работают команды во время гонок? Как готовятся к гонке профессиональные гонщики и на какие жертвы они идут ради карьеры? Что привлекает их больше всего в этом опасном спорте? Сезоны полностью раскрывают механизмы работы команд во время двух Мировых чемпионатов 2018 и 2019 года. Здесь вы увидите как организовываются команды и как работают менеджеры таких автогоночных команд как Феррари, Рено, Мерседес, Макларен и других.

Есть аудио и субтитры на русском языке.

Неудачники (Losers), 2019

Говоря о документальных фильмах про спорт, мы чаще всего подразумеваем истории о триумфальных победах, культовых командах, но почти никогда не вспоминаем о спортсменах, которые из-за поражения закончили свою карьеру. Этот документальный сериал призван исправить эту несправедливость. Он основан на восьми реальных историях неудач, рассказанных самими спортсменами, о психологии победы и поражения, и о том, какой урон оно приносит спортсменам. И почему для кого-то это шрам на всю жизнь, а для других стимул для новых начинаний?

Есть аудио и субтитры на русском языке.

Самые сильные люди на Земле (The Redeemed and the Dominant: Fittest on Earth), 2018

Для многих профессиональных кроссфитеров спорт – это способ стать супер-человеком и полностью реализовать потенциал своих физических сил. Многие считают, что у человека есть физические лимиты. Но не те, кто занимаются кроссфитом в этом сериале. Сериал был снят во время международного турнира по кроссфиту среди женщин и мужчин и раскрывает ментальные и физические сложности, связанные с кроссфитом.

Доступно только на английском языке.

Сандерленд: Пока не умру (Sunderland 'Till I die), 2018

Сериал рассказывает не только о футбольном клубе города Сандерленд, но и о безусловной любви к своей команде всего города. Хотя это не самая сильная команда Англии, ее поддерживает весь город. Это проглядывается в деталях: ярые фанаты, называют своих детей в честь футболистов, а на мессах священники молятся за успех команды. Через этот сериал можно буквально прочувствовать веру болельщиков в свою команду и понять, как такая вера влияет на игроков и менеджеров команды.

Есть аудио и субтитры на русском языке.