7 документальных фильмов о технологиях, искусственном интеллекте и гейминге

Поддерживаем мы трансгуманистов или нет, развитие технологий не остановить. Никто не может с точностью сказать, приведет ли дальнейшая разработка искусственного интеллекта к концу света (даже если так считает Илон Маск) или к новой эре человечества. Но мы можем изучать технологии, понимать, как работает виртуальный мир изнутри, и исследовать влияние технологий на наши жизни, чтобы оставаться начеку. Делать это можно, в том числе, и с помощью интересных документалок.

Большой взлом (The Great Hack)

Недавно на Netflix вышел документальный фильм о скандале 2018 года, связанном с частной консалтинговой компанией Cambridge Analytica. Как оказалось, компания занималась сбором и анализом данных пользователей Facebook. В ходе фильма мы узнаем, как Cambridge Analytica пытались повлиять на исход президентских выборов в США 2016 года и выхода Великобритании из Евросоюза через социальные сети. Главными героями документального фильма стали профессор медиа из Нью-Йорка Дэвид Кэрролл, осведомитель Cambridge Analytica Кристофер Уайли, журналистка The Guardian и финалистка Пулитцеровской премии Кэрол Кадволладер. Они поделились своим мнением о действиях Cambridge Analytica и последствиях массовой утечки персональной информации - в частности, уязвимости каждого из пользователей социальных сетей и интернета.

Есть перевод на русский язык. Доступен на Netflix.

О, интернет! Грёзы цифрового мир (Lo and Behold)

Документальный фильм посвящен зарождению Интернета - с его появления в аудиториях Калифорнийского университета до его роли в разработке полетов на Марс. Режиссер сам выступил рассказчиком, в фильме он берет интервью у одного из отцов интернета Боба Кана, Илона Маска, знаменитых физиков и инженеров. Помимо позитивных сторон цифровых технологий, и благ, которые достались нам благодаря Интернету, в фильме раскрываются и темные стороны виртуального мира - вопросы информационной безопасности, проблемы анонимности в сети и Интернет-зависимости.

Имеются субтитры на русском языке. Доступен на Netflix.

Бесплатная игра (Free to Play)

Фильм вышел в 2014, за пять лет многое изменилось в киберспорте, но стереотипы, связанные с игровой индустрией не ослабевают и по сей день. В этом документальном фильме мы узнаем истории трех профессиональных игроков в Dota2. В начале фильма они собираются на первый мировой турнир по Dota2, призовой фонд которого - миллион долларов. Игроки сразятся не только за первое место в международном турнире, но и за шанс доказать, что компьютерные игры - это не просто развлечение для детей, но и индустрия в которой можно построить настоящую, прибыльную карьеру.

Имеются субтитры на русском языке. Доступен на YouTube.

Независимая игра: Кино (Indie Game: The Movie)

В "Независимой игре" идет повествование идет от лица создателей игр Fez, Braid и Super Meat Boy - чуть ли не самых знаменитых игр в инди-жанре. Создатели картины рассказывают, как работает мир гейминга без финансовой помощи корпораций. Финансовые и личные проблемы, риск здоровьем - игровая индустрия требует таких же жертв как и мир кинематографа.

Только на английском языке. Доступен на официальном сайте фильма.

App: The Human Story

Фильм о рождении новой экономики, где главным товаром являются приложения и платформы, которые их продают. В этой документалке создатели по пятам преследуют топовых девелоперов приложения, для которых каждая программа - искусство. Фильм позволяет проследить за тем, как маленькие программы становятся неотъемлемой частью современной жизни и чего это стоит.

Только на английском языке. Доступен на Vimeo.

АльфаГо (AlphaGo)

На протяжении фильма зритель следит за тем, как лондонская компания Google DeepMind создает программу AlphaGo на основе ИИ. Целью программы было развить мастерские навыки по игре в Го. Го - древняя китайская игра, которая считается одной из самых абстрактных и сложных игр на планете. Вариаций ее стратегий - больше чем атомов во вселенной. Поэтому девелоперы программы и выбрали именно эту игру, чтобы протестировать способности ИИ к творческому мышлению. В документальном фильме вы узнаете сможет ли АльфаГо одержать победу над виртуозом и одним из лучших игроков в Го Ли Седолом.

Нет субтитров на русском языке. Доступен на Netflix.

По лезвию ножа (The Bleeding Edge)

В момент создания документального фильма индустрия медицинских девайсов стоила 400 миллиардов американских долларов. Режиссер фильма Кирби Дик исследует индустрию через истории людей, которым пришлось когда-то воспользоваться одними из этих девайсов, будь то робото-ассистированной хирургической системой "da Vinci" или тазобедренным имплантом из хрома и кобальта от Bayer. "По лезвию ножа" показывает, насколько разработки этой индустрии могут быть несовершенными и опасными для здоровья людей. Главный вопрос режиссеров стоит так: а что если технологие, обещающие спасти людям жизни, на самом деле медленно убивают нас?

Нет субтитров на русском языке. Доступен на Netflix.